Τώρα που είναι αρχή ας γίνουν ξεκάθαρα ορισμένα πράγματα. Στη λογική των σωστών αποστάσεων και κυρίως των αποφάσεων. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να αποφασίσει «με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει». Γιατί ωραία όσα λέγονται περί μη ελληνικού στοιχείου στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας που καθόλου αληθές δεν είναι βέβαια, όπως και οι αλλαγές που επιχειρούνται στο σχήμα της Γαλανόλευκης σε κάθε ματς.

Τι συνέβη στο ραντεβού με την Παραγουάη; Η Εθνική πνίγηκε σε ένα φιλικό και ο Γιοβάνοβιτς δεν βρήκε ξανά την κατάλληλη ενδεκάδα και βέβαια λείπει η χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Επιμένει στον Μπακασέτα και όχι στον Κωνσταντέλια.

Δηλαδή, ρίχνει το βλέμμα στο κοντινό παρελθόν, ίσως και στο σήμερα, αλλά δεν παραδέχεται πως με τον δεξιοτέχνη χαφ θα πάει στο μέλλον και άρα θα διεκδικήσει πρόκριση στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Φυσικά, για να ειπωθούν όλα, ο προπονητής θυμάται καλά το 0-3 με τους Δανούς στο «Γ. Καραϊσκάκης» όταν προτίμησε τον Κωνσταντέλια και όχι τον Μπακασέτα, αλλά μπορεί ένα ματς να ακυρώνει το πλάνο για την επόμενη μέρα και να μη στηρίζεται η επιλογή;

Κατά τα άλλα, δεκτός ο Δουβίκας καθόσον κάνει «πράγματα και θαύματα» στην Ιταλία και μοιάζει να είναι ο… Παυλίδης της εφετινής σεζόν. Οσον αφορά στο κέντρο της άμυνας, κάποια φορά ας δούμε στο αρχικό σχήμα τον φορμαρισμένο Ρέτσο και βέβαια η ελάχιστη αξιοποίηση των επιθετικών όπλων της ομάδας γεννά έντονο προβληματισμό.

Το πώς, δηλαδή, η Εθνική Ελλάδος με το υψηλό ταλέντο σε χαφ και γραμμή κρούσης δείχνει να δυσκολεύεται ακόμη και να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία, παραμένει αξιοπρόσεκτη απορία. Αυτή δεν τη λύνει ούτε ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς γιατί συνεχίζει να κάνει πειράματα που δεν οδηγούν πουθενά, κυρίως γιατί ο ίδιος δεν έχει αποκρυσταλλωμένες ιδέες στο μυαλό του.

Κοντολογίς, δεν ενοχλεί η ήττα σε ένα φιλικό. Αυτό μπορεί να συμβεί. Ούτε τώρα θα κριθεί το παραμικρό για τη συνέχεια. Το μείζον είναι να γυρίσει ο διακόπτης και να πειστεί το κοινό πως αυτή η Εθνική που κάποτε διέλυσε εκτός έδρας τη Σκωτία και παρουσίασε ένα σχήμα που κάποτε μας χτύπησε την πόρτα όπως η άνοιξη και μας γέμισε αισιοδοξία, μπορεί να εμφανιστεί ξανά. Γιατί αν χαθεί η ελπίδα, τότε θα αναζητούμε ξανά τον σωστό δρόμο μέσα σε έναν λαβύρινθο. Και αυτό θα είναι οδυνηρό.