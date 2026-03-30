Είναι κάπως αμήχανη ως και άβολη η συγκεκριμένη συνθήκη για την Εθνική και θα είναι σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τον Ιούνιο όταν οι άλλοι θα μετρούν αντίστροφα για το Μουντιάλ.

Πολύ διαφορετικά περίμεναν όλοι, από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του μέχρι τους φιλάθλους, αυτές τις μέρες πιστεύοντας ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίζει φιλικά προετοιμασίας με φόντο την Αμερική ή θα δίνει μάχες για να προκριθεί στην τελική φάση μέσω των πλέι οφ. Ούτε το ένα ούτε το άλλο συνέβη τελικά, καθώς για ακόμα μία φορά η χώρα μας δεν κατάφερε να προκριθεί σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Μάθημα για αυτά που έρχονται

Ετσι, είναι υποχρεωμένη να μπει σε μία διαδικασία φιλικών προετοιμασίας ενόψει του Nations League που θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό μετά την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία θα δοκιμάσουν τις αντοχές της ομάδας του Γιοβάνοβιτς, η οποία πήρε ένα καλό μάθημα από την Παραγουάη την Παρασκευή στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οχι τόσο γιατί ηττήθηκε με 1-0, από μία ομάδα που θα βρίσκεται το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, αλλά γιατί ήρθε αντιμέτωπη με ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου που φάνηκε να τη δυσκολεύει πολύ. Σε μία ακόμα απόδειξη πως το επιθετικό ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί.

Ως κλασική λατινοαμερικάνικη ομάδα η Παραγουάη έβγαλε σκληράδα στο παιχνίδι της, είχε ένταση και περιόρισε πολύ την Εθνική που μόνο προς το φινάλε του ματς κατάφερε να φανεί και να απειλήσει. Ο Γιοβάνοβιτς δοκίμασε πρόσωπα και πράγματα, είδε να εμφανίζονται ξανά αδυναμίες που κόστισαν στα προκριματικά, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα στη μεσαία γραμμή και στην αναχαίτιση του αντιπάλου από τον άξονα, βγάζοντας τα συμπεράσματά του.

Γι’ αυτό είναι εξάλλου αυτά τα παιχνίδια, ειδικά όταν υπάρχουν τόσοι μήνες μπροστά μέχρι την επόμενη επίσημη αναμέτρηση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι και άπειρος ο χρόνος που μεσολαβεί για την Εθνική.

Τα δεδομένα για Ουγγαρία

Από χθες το βράδυ η Ελλάδα βρίσκεται στη Βουδαπέστη καθώς αύριο (20:00) θα αντιμετωπίσει στην «Πούσκας Αρένα» την Ουγγαρία που επίσης δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ. Θα βρει δηλαδή απέναντί της μία ομάδα σε παρόμοια κατάσταση και ψυχολογία, με τον Γιοβάνοβιτς να έχει δύο απουσίες σε σχέση με την Παραγουάη.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος χτύπησε στο κεφάλι και υπέστη ελαφρά διάσειση με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής για προληπτικούς λόγους, ενώ εκτός έμεινε και ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο νεαρός χαφ του Παναθηναϊκού κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ανδρών ώστε να μπει στο κλίμα και έμεινε στον πάγκο με την Παραγουάη.

Απέναντι στην Ουγγαρία δεν θα είναι διαθέσιμος καθώς ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελπίδων για να ενισχύσει το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη στο μεγάλο και ιστορικό παιχνίδι με τη Γερμανία στη Λεωφόρο. Εφόσον συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό είναι δεδομένο πως θα κληθεί και πάλι από τον Γιοβάνοβιτς και θα πάρει και αυτός κάποια στιγμή την ευκαιρία του.

Εξάλλου όλα έγιναν πολύ γρήγορα για εκείνον τη φετινή σεζόν που από τον Παναιτωλικό βρέθηκε ξαφνικά σε μία μεγάλη ομάδα και από εκεί στην Εθνική ανδρών. Πράγματα που κατάφερε ο ίδιος με τη δουλειά του, η οποία επιβραβεύεται και με το παραπάνω το τελευταίο διάστημα.

Σε αντίθεση με τους Μαυροπάνο και Κοντούρη, κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Λάζαρος Ρότα που έφυγε με ένα χτύπημα από το ματς με την Παραγουάη, αλλά αποδείχθηκε πως δεν ήταν κάτι σοβαρό. Πριν από την αναχώρησή της χθες η Εθνική προπονήθηκε στου Ρέντη και σήμερα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Παρεμπιπτόντως, στο συγκεκριμένο γήπεδο θα διεξαχθεί φέτος ο τελικός του Champions League στις 30 Μαΐου. Οσον αφορά στο ματς με την Ουγγαρία, ο Γιοβάνοβιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές και να δώσει χρόνο στους παίκτες που είτε δεν έπαιξαν καθόλου είτε μπήκαν αλλαγή με την Παραγουάη.

Το μήνυμα του αρχηγού

«Δεν κρυφτήκαμε από τον αποκλεισμό. Δεν προσέξαμε τις λεπτομέρειες και τιμωρηθήκαμε. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτά που έγιναν πριν από τέσσερις μήνες. Πρέπει να δούμε το μέλλον», σημείωσε μετά το τελευταίο φιλικό ο Τάσος Μπακασέτας, δίνοντας έτσι ουσιαστικά το σύνθημα για τη συνέχεια. Δεν έχει εξάλλου άλλη επιλογή η Εθνική.

Δεν μπορεί να μείνει στην αποτυχία, παρά μόνο να μάθει από αυτή ώστε να τα καταφέρει στον επόμενο μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από την πρόκριση στο EURO 2028. Ο Γιοβάνοβιτς έχει την τύχη να διαχειρίζεται μία εξαιρετικά ταλαντούχα φουρνιά ποδοσφαιριστών που εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο από νέα παιδιά. Το νεαρό της ηλικίας του ρόστερ το καθιστά και πιο ευάλωτο σε θέμα ψυχολογίας, αλλά γι’ αυτό υπάρχουν και οι πιο έμπειροι όπως ο Μπακασέτας, ο Παυλίδης, ο Βλαχοδήμος, ο Μασούρας. Για να κρατούν τις ισορροπίες και να δείχνουν τον δρόμο σε περιόδους όπως αυτή που η Εθνική καλείται να ανασυνταχθεί και να επιστρέψει στις επιτυχίες.