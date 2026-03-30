Οταν η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, επιχείρησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της στην εμβληματική αγωγή για τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την κατηγορία ότι τα προϊόντα της προκάλεσαν προσωπική βλάβη σε μια νεαρή χρήστρια, πέρασε στην αντεπίθεση. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας που υπέστη η 20χρονη, γνωστή ως KGM, από την παιδική της ηλικία δεν ήταν αποτέλεσμα έκθεσης σε βλαβερό περιεχόμενο στο Instagram, υποστήριξαν οι δικηγόροι και η ομάδα δημοσίων σχέσεων της Meta, αλλά συνδέονταν με τον τρόπο ανατροφής της από τη μητέρα της και με προβλήματα στην κοινωνική της ζωή εκτός Διαδικτύου.

Σε ένα υπόμνημα που κατατέθηκε πριν από την έναρξη της δίκης, οι δικηγόροι της Meta παρέθεσαν αποσπάσματα από μηνύματα που έστελνε η KGM ως έφηβη, από προσωπικά της γραπτά και από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου παραπονιόταν για τη μητέρα της. Εξέτασαν διεξοδικά σημειώσεις θεραπείας και κάλεσαν γιατρούς να καταθέσουν παραδείγματα προσωπικών συγκρούσεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η ομάδα επικοινωνίας της Meta έστελνε στους δημοσιογράφους συνεχείς ενημερώσεις από τη δίκη και αποσπάσματα καταθέσεων που υπογράμμιζαν τα οικογενειακά της προβλήματα. Αντί να προκαλεί βλάβη, ισχυρίστηκαν ότι το Instagram προσέφερε μια χρήσιμη διέξοδο από την πραγματική ζωή.

Τα επιχειρήματα της Meta δεν έπεισαν τους ενόρκους, οι οποίοι αποφάσισαν με ψήφους 10-2 υπέρ των εναγόντων και έκριναν ότι η Meta σχεδίασε σκόπιμα ένα εθιστικό προϊόν που παγίδευσε την KGM και της προκάλεσε δυσμορφία και αυτοτραυματισμό. Οι ένορκοι της επιδίκασαν αποζημίωση 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Meta και 1,8 εκατομμυρίων από τη συγκατηγορούμενη YouTube, σε μια απόφαση-πιλότο που θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για χιλιάδες παρόμοιες δίκες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εναντίον εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιθετική στρατηγική αντίκρουσης της Meta και η επακόλουθη ήττα της στη δίκη αναδεικνύουν ένα πρόβλημα για τις τεχνολογικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν πλέον κύμα δικών με ενόρκους: τη διαδεδομένη δυσπιστία απέναντι στις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης και την αρνητική αντίληψη για το πώς τα προϊόντα τους επηρεάζουν την κοινωνία. Προσπαθώντας να μετατοπίσει την προσοχή στους χρήστες των προϊόντων της και στις οικογένειές τους, η Meta απέτυχε να πείσει ένα σώμα ενόρκων που θεώρησε ότι η εταιρεία έκανε σκόπιμες, αμελείς επιλογές για να παγιδεύσει τους χρήστες σε έναν δυνητικά επιβλαβή διαδικτυακό κόσμο.

«Θέλαμε να το νιώσουν, θέλαμε να καταλάβουν ότι αυτό ήταν απαράδεκτο», δήλωσε ένας ένορκος στο δίκτυο NPR μετά την ετυμηγορία, ενώ ανέφερε επίσης στη «Wall Street Journal» ότι η κατάθεση του διευθύνοντος συμβούλου της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, φάνηκε ασυνεπής και «δεν μας άρεσε».

Ο Nick Robins-Early είναι δημοσιογράφος με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο οποίος καλύπτει θέματα για τον εξτρεμισμό, την παραπληροφόρηση, την τεχνολογία και διεθνείς ειδήσεις