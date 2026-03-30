Από τη Λαμία, ο Αλέξης Τσίπρας δεν επιτέθηκε μόνο στη «συμμορία της γραβάτας», την κυβέρνηση, δηλαδή. Στράφηκε και κατά της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης», υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν αυτό το αναγκαίο ναι. Να προτείνουν μια ρεαλιστική προοδευτική απάντηση, διέξοδο, εναλλακτική στο καθεστώς της διαφθοράς και της ανασφάλειας. Και να πείσουν μια δύσπιστη κοινωνία». Μάλλον συνεχίζει να έχει αυταπάτες, πάντως, αφού πιστεύει πως ο ίδιος και κόμμα που θα ιδρύσει με αρκετούς απ’ τους παραπάνω θα γοητεύουν ως εκπρόσωποι.

Παρουσία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποδέχθηκε πολύ θερμά στο συνέδριο του κόμματος τον Νικόλα Φαραντούρη. Κι εκείνος παρακολούθησε όλες τις ομιλίες του Σαββάτου με την προσήλωση που οφείλει να δείχνει κάθε υποψήφιος για μεταγραφή, εξηγώντας ότι ο κόσμος «θέλει ένα συγκροτημένο εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Και αυτό μόνο συγκροτημένοι, σοβαροί και στιβαροί φορείς μπορούν να το εκπονήσουν». Η παρουσία του στο Τάε Κβον Ντο, βέβαια, λειτουργεί και ως επιβεβαίωση του τσιτάτου για την απόσταση ανάμεσα στο σοβαρό και το αντίθετό του.

Εκβιασμός

Η Ολγα Γεροβασίλη επανέφερε μια επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει στις 15 Ιανουαρίου προς τον Πρωθυπουργό – μετά την άρνηση του τελευταίου να απαντήσει, όπως διευκρινίζεται. Ο τίτλος της είναι «Κυβέρνηση υπό εκβιασμό: Οταν οι Ισραηλινοί απειλούν ότι θα αποκαλύψουν “όλα όσα γνωρίζουν”», ενώ το βασικό ερώτημα που θέτει, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, είναι «γιατί τελεί υπό εκβιασμό ο Πρωθυπουργός της χώρας;». Υποθέτω πως ούτε τώρα περιμένει να λάβει απόκριση.

Πελάτες

Σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Σδούκου, η Μιλένα Αποστολάκη προσέβαλε όσους ψήφισαν ΝΔ, «το 41% των πολιτών», χαρακτηρίζοντάς τους «πελάτες της Δεξιάς». Κατά τα λεγόμενα της Αποστολάκη, πάλι, «γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες. (…). Δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν ΝΔ πελάτες. Είναι οι στρατιές των ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις πελάτες. Είναι τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια που θησαυρίζουν πελάτες». Μεταξύ μας, αμφότερες απλά ξέρουν ότι πριν πουλήσουν το φάρμακο, πρέπει να πουλήσουν την αρρώστια στους αναποφάσιστους εκλογείς.