Τον ρόλο ρυθμιστή αναμένεται να έχει ΔΕΗ αναφορικά με το πού θα κυμανθούν τιμές στο ρεύμα στα τιμολόγια Απριλίου, σε μια περίοδο ανοδικών πιέσεων στις τιμές εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι ανακοινώσεις των τιμολογίων των παρόχων την ερχόμενη Τετάρτη, παρά την αύξηση της χονδρικής τιμής, η οποία όμως παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από τους τελευταίους μήνες του 2025, δεν αναμένεται να κρύβουν μεγάλες εκπλήξεις για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς θα γίνει προσπάθεια να ισορροπήσουν οι ανατιμήσεις που έφερε η αύξηση του φυσικού αερίου, με σκοπό την προστασία των νοικοκυριών που βάλλονται από την ακρίβεια.

Σημαντικό και καθοριστικό στοιχείο στη συγκράτηση των ανατιμήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος και για τον Απρίλιο αποτελεί το μείγμα της ενέργειας με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να συνεχίζουν να διατηρούν το υψηλότερο μερίδιο. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα ερωτηθείς ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σχετικά με τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή απάντησε ότι «όλοι αναζητούν διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού και διαφοροποιημένο μείγμα. Οποιος έχει βάλει όλα τα αβγά του σε ένα καλάθι τώρα δυσκολεύεται», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει αυξήσει σημαντικά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αυτό αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό «ανάχωμα».

Μάλιστα ο ίδιος είπε ότι τον Μάρτιο λόγω των καιρικών συνθήκων η συμμετοχή των αιολικών και των υδροηλεκτρικών ΑΠΕ ήταν σημαντικές, με τη χονδρική τιμή της ενέργειας να διαμορφώνεται στα 99 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα ο υπουργός Ενέργειας προανήγγειλε ότι εντός του έτους θα προχωρήσει και το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας με το νέο χωροταξικό. Το θέμα της αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ευστάθεια του συστήματος ενέργειας αλλά και για την παροχή φθηνής ενέργειας στα νοικοκυριά.

Τα ποσοστά

Σύμφωνα με το χρηματιστήριο ενέργειας στο μείγμα της 30ής Μαρτίου 2026 η συμμετοχή των ΑΠΕ είναι στο 48,37%, του φυσικού αερίου στο 29,09%, των μεγάλων υδροηλεκτρικών 5,4%, των εισαγωγών 10,73% και του λιγνίτη 4,78%. Μάλιστα όσο θα προχωρά η άνοιξη και θα υπάρχει ηλιοφάνεια περισσότερες ώρες, οι επιδόσεις στην παραγωγή φωτοβολταϊκών θα είναι μεγαλύτερες, περιορίζοντας τη χρήση του ακριβού φυσικού αερίου.

Την ίδια στιγμή με βάση τον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών ηλεκτρισμού επόμενης ημέρας οι τιμές ενέργειας στην ΕΕ παρουσιάζουν για τον Μάρτιο σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Στην Ελλάδα η τιμή είναι στα 99,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Γερμανία 100,38, στη Βουλγαρία 101,54, στην Ολλανδία 101,59, στην Πολωνία 103,75, στη Ρουμανία 105,91, στη Γαλλία 63,4, στο Βέλγιο 92,62, στη Δανία 98,38, στην Ιταλία 142,66, στη Μάλτα 145,49, στην Ιρλανδία 128,67 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η ελληνική αγορά κινείται πλέον σε μεσαία επίπεδα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, έχοντας απομακρυνθεί από την εικόνα του παρελθόντος όπου συγκαταλεγόταν στις ακριβότερες της ΕΕ. Πάντως, η αυξημένη γεωπολιτική ένταση και η σημαντική άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου δημιουργούν αναμφίβολα συνθήκες αβεβαιότητας, με τις εταιρείες ενέργειας να επανεξετάζουν τις εμπορικές τους στρατηγικές, ενόψει και των ανακοινώσεων για τα τιμολόγια του Απριλίου που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.