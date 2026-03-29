Της δόθηκε η κωδική ονομασία «Κιβωτός» και χρειάστηκε περίπου δύο εβδομάδες προετοιμασίας. Ηταν μία από τις «πιο δύσκολες αποστολές», σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δημιούργησε «ένα προηγούμενο, διότι ήμασταν η πρώτη χώρα που το καταφέραμε». Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, έχοντας υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου τους τετράποδους επαναπατρισθέντες με ειδική πτήση από τα Εμιράτα, μαρτυρούν πολλά για τις ειδικές «αποστολές» με τις οποίες θα επιχειρήσει επανασυσπείρωση ψηφοφόρων έως την εθνική αναμέτρηση.

Το μοντέλο «Κιβωτού» περιγράφει την ευρύτερη τακτική των στοχευμένων ενεργειών για ειδικές ομάδες κοινού με στόχο να ενισχυθεί το πληγωμένο «κοινωνικό» προφίλ της κυβέρνησης. Και αυτή την τακτική διαπερνούν κυλιόμενες μετρήσεις, τα λεγόμενα focus groups, που αναλύονται τακτικά στην κυβερνητική έδρα. Ενδεικτική η θερμοκρασία που μετρούσε το Μαξίμου (μέσα από τις αναζητήσεις στα social media, π.χ.) προτού ενεργοποιηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών η επιχείρηση «Κιβωτός»: υπό την αγωνία των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, φιλοζωικές οργανώσεις και εγκλωβισμένοι άνθρωποι που δεν διανοούνταν να μπουν σε μία από τις δρομολογημένες πτήσεις επαναπατρισμού εγκαταλείποντας τα κατοικίδιά τους, δημιουργούσαν κύμα συμπαράστασης και αναδείκνυαν το αδιέξοδό τους – έφταναν μηνύματα (e-mail) σε προξενεία, αεροπορικές εταιρείες και αλλού, λένε οι πληροφορίες.

Η θερμοκρασία μετρήθηκε από τους επιτελείς του Μαξίμου τελείως διαφορετικά ύστερα από την άφιξη δεκάδων Ελλήνων μαζί με τους σκύλους και τις γάτες τους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αφότου άνοιξε για αυτούς η πόρτα του Μαξίμου – με τις «μουσούδες» να εμφανίζονται στα διεθνή Μέσα, με αναφορές περί κοινωνικής «ευαισθησίας», «αερογέφυρας σωτηρίας», «συγκινητικών στιγμών».

Πέραν της ουσίας, δηλαδή της ασφαλούς επιστροφής των Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους, η επιλογή του Μητσοτάκη να συναντήσει τα πρόσωπα της «Κιβωτού» είχε ως στόχο τους συμβολισμούς. Επιβεβαιώνει ότι ο ίδιος προτίθεται να κινείται στοχευμένα απέναντι σε κοινωνικές, επαγγελματικές και ηλικιακές κατηγορίες, ελπίζοντας σε αποτελεσματικές γέφυρες με δεξαμενές του 2023. Εξάλλου το «τέλος» των δεδομένων ακροατηρίων έχει σηματοδοτηθεί για την κυβερνητική παράταξη από τις τελευταίες εκλογές, εξού και η ανάγκη της πλέον για στοχευμένα «μηνύματα».

Το χειρότερο ηλικιακό γκρουπ

Κυβερνητικοί παράγοντες μιλούν για την απήχηση της «Κιβωτού» αλλά και των εικόνων από το Μαξίμου στις νεότερες ηλικίες, οι οποίες, παραδοσιακά, κινητοποιούνται περισσότερο στα «κοινωνικά» θέματα και δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – δεν έλειψε προφανώς και σχετική ανάρτηση του Μητσοτάκη στο TikTok με πάνω από 200.000 προβολές. Κι αυτό σε μια συγκυρία που οι αναλύσεις των focus groups του Μαξίμου επιβεβαιώνουν τη δυσκολία της κυβέρνησης να ανατρέψει τη γνωστή διαπίστωση ότι όσο ανεβαίνουν οι ηλικίες, τόσο ανεβαίνει και η γαλάζια απήχηση. Μόνο στους 60άρηδες (και άνω) είναι αδιαμφισβήτητη η επιρροή της κεντροδεξιάς παράταξης και, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφεται σε επίπεδα του 42%+, δηλαδή πάνω από την επίδοση των ευρωεκλογών στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Σήμερα, το χειρότερο για τη ΝΔ γκρουπ, σύμφωνα με δημοσκοπικές πηγές, είναι οι ηλικίες 25-39 ετών. Σε αυτές η ΝΔ είχε τις χαμηλότερες επιδόσεις τόσο το 2023 όσο και το 2024, όμως τότε πετύχαινε υψηλότερα ποσοστά από το 17% που καταγράφει σε τελευταίες μετρήσεις. Εγκυρη πηγή με γνώση των παρασκηνιακών αναλύσεων διακρίνει προβληματική κατάσταση, «και για την κυβέρνηση, και για το ΠΑΣΟΚ», ευρύτερα στους 25-55 ετών, δηλαδή στις παραγωγικές ηλικίες, με τους 45άρηδες να αποτελούν, κατά πληροφορίες, την πλειονότητα της γκρίζας ζώνης των αναποφάσιστων.

Ανατροπή στην αναλογία γυναικών – ανδρών

Εκεί αποτυπώνεται καθαρά η κυριαρχία των γυναικών – σε έως και διπλάσιο ποσοστό από τους άνδρες. Οι ίδιες πηγές μιλούν για αλλαγή εικόνας για το κυβερνών κόμμα: σύμφωνα με τα exit polls των τελευταίων εθνικών εκλογών και της ευρωκάλπης, η ΝΔ είχε έστω οριακά καλύτερα ποσοστά στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες (41,4% το 2023 και 29% το 2024), ωστόσο η αναλογία δείχνει πλέον να έχει αντιστραφεί.

Στους άνδρες φέρεται ότι κρατιέται στα επίπεδα των ευρωεκλογών, περίπου στο 28%, αλλά στις γυναίκες μετριέται αρκετά χαμηλότερα, περίπου στο 24%. Σε ό,τι αφορά το εισοδηματικό προφίλ, για τη ΝΔ φαίνεται πως ισχύει ό,τι και στις ηλικιακές κατηγορίες: όσο ανεβαίνουν τα εισοδήματα, τόσο αυξάνεται η απήχηση του κόμματος. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει το «κοινωνικό» προφίλ έχει να κάνει και με την ανησυχητική εικόνα της στους «χαμηλούς».

Η ψαλίδα χαμηλής – μεσαίας τάξης

Πηγές με γνώση τελευταίας μέτρησης, λένε ότι η ψαλίδα ανάμεσα στην απήχηση της κυβέρνησης στη χαμηλότερη τάξη και στην επιρροή της στα μεσοστρώματα αγγίζει σχεδόν τις 10 μονάδες. Η ΝΔ φέρεται ότι κινείται κάτω από 20% στα χαμηλά εισοδήματα, εξού και ο Μητσοτάκης επαναλαμβάνει διαρκώς ότι προτεραιότητα είναι η στήριξη των πιο αδύναμων στο φόντο της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.

Οχι τυχαία, έσπευσε να μιλήσει για «κοινωνικά αναχώματα σε ταραγμένους καιρούς», όταν με διάγγελμα ανακοίνωνε παρεμβάσεις σε καύσιμα, ακτοπλοϊκά και λιπάσματα. «Στο τέλος της μέρας», λέει από την πλευρά του κυβερνητικός παράγοντας, «θα κριθούμε από τη δυνατότητά μας να σταθούμε δίπλα στη μεσαία και στη πιο χαμηλή τάξη». Ενδεικτικά τα ευρήματα του πρόσφατου γκάλοπ (GPO/iefimerida) που δημοσιεύτηκε σε ό,τι αφορά τα κριτήρια ψήφου: για σχεδόν έναν στους δύο ερωτηθέντες (το 47,4%) θα βαρύνει περισσότερο στην τελική πολιτική επιλογή του η ακρίβεια, ενώ ποσοστό 9,2% απαντά ότι θα τον επηρεάσει περισσότερο η «ανάπτυξη της οικονομίας» – μάλιστα στη συγκεκριμένη απάντηση εντοπίζεται ένα σημαντικό ποσοστό κεντρώων. Στην ίδια δημοσκόπηση βεβαίως εμφανίζεται πιο ενισχυμένη η απάντηση και πάλι κυρίως από ψηφοφόρους του Κέντρου ότι η «διαφθορά» (14%) θα επηρεάσει περισσότερο την εκλογική συμπεριφορά τους.