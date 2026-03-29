Το μήνυμα από τον ίδιο τον επικεφαλής της Shell, τον Ουαέλ Σάουαν, ήταν αρκούντως ανησυχητικό. Ελλείψεις στην ενέργεια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να πλήξουν την Ευρώπη μέχρι τον επόμενο μήνα, προειδοποίησε ο ισχυρός άνδρας της μεγαλύτερης εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη με βάση τη χρηματιστηριακή αξία και τα έσοδα. Πρόσθεσε δε ότι η διασφάλιση επαρκούς ενεργειακού εφοδιασμού είναι κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια.

Οι χώρες δεν μπορούν να έχουν εθνική ασφάλεια χωρίς ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε ο Σάουαν, προσθέτοντας ότι η Shell προσπαθεί να συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις για να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει κλείσει ήδη έναν ολόκληρο μήνα, έχει ήδη επηρεάσει μεταξύ άλλων τις προμήθειες διυλισμένων καυσίμων όπως είναι αυτά των αεροσκαφών. Υπάρχει τώρα κίνδυνος να πάρουν σειρά το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) και στη συνέχεια η αμόλυβδη βενζίνη, καθώς ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος στο Βόρειο Ημισφαίριο, όπου οι ανάγκες για υγρά καύσιμα για μετακινήσεις είναι οι μεγαλύτερες, εξήγησε ο Σάουαν.

Η Ευρώπη σύντομα θα αρχίσει να βιώνει το ίδιο είδος διαταραχής στον εφοδιασμό με καύσιμα που αντιμετώπισε η Ασία τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε ο ίδιος. Ο Σάουαν δήλωσε ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης συνεχίζουν να εκδηλώνονται στις παγκόσμιες αγορές καυσίμων, πρώτα στη Νότια Ασία, στη συνέχεια στη Νοτιοανατολική Ασία και τη Βορειοανατολική Ασία και όλο και περισσότερο στην Ευρώπη καθώς πλησιάζει ο Απρίλιος.

«Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις για να τις ενημερώσουμε για τις διάφορες κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν, συμπεριλαμβανομένης της πλευράς της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του τι πρέπει να κάνουν σχετικά με την αποθήκευση» δήλωσε ο ίδιος στην εκδήλωση CERAWeek της S&P Global.

Ο πόλεμος έχει καταστρέψει σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και σχεδόν έχει βάλει φρένο στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.