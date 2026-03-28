Ο πόλεμος στο Ιράν θα συνεχιστεί άλλες 2-4 εβδομάδες, φέρεται να δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τους ομολόγους του της G7, σύμφωνα με το Axios. «Μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και χωρίς χερσαίες δυνάμεις», τόνισε χθες ο ίδιος με το πέρας της συνόδου στο Παρίσι, κάνοντας παράλληλα λόγο για «ενδείξεις προθυμίας από το ιρανικό σύστημα – ό,τι έχει απομείνει από αυτό – να συζητήσει για ορισμένα πράγματα». «Αναμένουμε περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς το με ποιους θα μιλήσουμε για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», προσέθεσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν μέχρι τώρα συνομιλίες μέσω τρίτων, αλλά πολύ σύντομα εκπρόσωποι των δύο πλευρών θα συναντηθούν στο Πακιστάν. Ο Τζέι Ντι Βανς «αναμένεται να είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής των ΗΠΑ σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες», αναφέρει το Axios, αποκαλύπτοντας τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία του αμερικανού αντιπροέδρου με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι «πούλησε» στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την ιδέα ενός «εύκολου» πολέμου κατά του Ιράν και ανατροπής του θεοκρατικού καθεστώτος. Με τον πόλεμο να συμπληρώνει σήμερα έναν μήνα, οι υπηρεσίες πληροφοριών του ισραηλινού στρατού αμφιβάλλουν όλο και περισσότερο για το εάν οι σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις θα ανατρέψουν άμεσα το ιρανικό καθεστώς – εκτίμηση που φαίνεται να ενισχύει σχέδια για χερσαία επίθεση.

Σύμφωνα με την «Wall Street Journal» και το Axios, ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Αμυνας εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής άλλων τουλάχιστον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες. Οι δε Σαουδάραβες επιβεβαίωσαν δημοσίευμα των «New York Times» ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν προέτρεψε τον πρόεδρο Τραμπ όχι να μη διακόψει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν αλλά να τον «εντατικοποιήσει», θεωρώντας τον «ιστορική ευκαιρία» για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα των «Financial Times», ο ισραηλινός στρατός είναι ολοένα και πιο επιφυλακτικός ως προς το αν η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα είναι εφικτή τις επόμενες εβδομάδες, θέτοντας υπό αμφισβήτηση έναν από τους βασικούς πολεμικούς στόχους του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία δείχνει την ικανότητά της να αντέχει τους έντονους βομβαρδισμούς.

Οι ΗΠΑ «μπορούν να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα την καταστροφή μόνο του ενός τρίτου περίπου του τεράστιου πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν», γράφει το πρακτορείο Reuters, ενώ «περισσότεροι από 850 πύραυλοι Tomahawk έχουν εκτοξευθεί μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, προκαλώντας ανησυχία σε αξιωματούχους του Πενταγώνου», τονίζει η «Washington Post».

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θέλει να σταματήσει τις εχθροπραξίες, η ισραηλινή αεροπορία έδωσε προτεραιότητα στο χτύπημα στρατιωτικών στόχων τις επόμενες ημέρες έναντι εκείνων που έχουν σχεδιαστεί για να αποσταθεροποιήσουν άμεσα το καθεστώς, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Χθες, σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση, εξαπέλυσε πλήγματα κατά εγκατάστασης επεξεργασίας ουρανίου και ενός αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Κεντρικό Ιράν, με τις Αρχές της Τεχεράνης να αναφέρουν ότι δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας.

Αμεση παύση των επιθέσεων κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών ζήτησαν οι ΥΠΕΞ της G7, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη αποκατάστασης της ασφαλούς και ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. «Η επιβολή τελών από το Ιράν δεν θα γινόταν αποδεκτή», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, καλώντας τις χώρες που επηρεάζονται περισσότερο να προετοιμαστούν για μια μεταπολεμική αποστολή διασφάλισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά. Χθες, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, η Τεχεράνη μπλόκαρε τη διέλευση δύο κινεζικών εμπορικών πλοίων.

Θύμα χάκερ ο διευθυντής του FBI

Ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν ανέλαβε χθες την ευθύνη για την παραβίαση προσωπικών e-mails του διευθυντή του FBI Κας Πατέλ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας και άλλα έγγραφα στο Διαδίκτυο. Tα δεδομένα «είναι ιστορικού χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνουν κυβερνητικές πληροφορίες», ανέφερε εκπρόσωπος του FBI.