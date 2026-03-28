Η ΕΕ βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο συναγερμού έναντι πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν, δηλώνει στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο Ζαν – Φιλίπ Λεκούφ, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Europol.

Ο ανώτατος αξιωματούχος της ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας, τον οποίο συναντήσαμε με αφορμή το νέο κέντρο της Europol κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών, μιλάει επίσης για τις δυσκολίες εξάρθρωσης των παράνομων διακινητών από τη Λιβύη προς την Κρήτη.

Ποιες απειλές και κινδύνους αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ασφάλεια από τον πόλεμο στο Ιράν;

Υπάρχει ένας κίνδυνος που σχετίζεται με την πιθανή εμπλοκή ή προσπάθεια εμπλοκής των ευρωπαϊκών χωρών στη σύγκρουση, ειδικά μέσω ενεργειών σε ευρωπαϊκό έδαφος κατά εβραϊκών, ισραηλινών ή αμερικανικών συμφερόντων. Εχουμε δει περιστατικά στην Ολλανδία, στο Βέλγιο. Παρακολουθούμε πολύ στενά τέτοιου είδους ενέργειες, αλλά ακόμα κι αν δεν μπορούμε πάντα να τις χαρακτηρίσουμε ως τρομοκρατικές αποτελούν μία από τις κύριες απειλές στο έδαφος της ΕΕ.

Αξιολογούμε επίσης και παρακολουθούμε στενά με τη Frontex την κατάσταση σχετικά με τη μετανάστευση, λόγω του πολέμου στο Ιράν, τη Συρία, τον Λίβανο. Προς το παρόν δεν έχουμε δει μαζική μετακίνηση προσφύγων στην Ευρώπη. Ο πόλεμος μπορεί επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για ορισμένες ομάδες να προσπαθήσουν να ριζοσπαστικοποιήσουν ανθρώπους, να τους εμπλέξουν σε δράσεις. Αυτές είναι οι κύριες απειλές.

Είστε σε υψηλό επίπεδο συναγερμού;

Είμαστε πάντα σε υψηλό επίπεδο συναγερμού. Είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, τον πόλεμο στη Γάζα και τώρα τον πόλεμο στο Ιράν. Η κατάσταση συναγερμού παραμένει υψηλή.

Πόσο πιθανό είναι να δούμε τρομοκρατικές επιθέσεις όπως αυτές που είδαμε στις Βρυξέλλες πριν από 10 χρόνια λόγω του πολέμου στο Ιράν;

Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη. Παρακολουθούμε την κατάσταση με τα κράτη – μέλη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα συμβεί. Αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής είναι περισσότερα άτομα που ριζοσπαστικοποιούνται στο Διαδίκτυο, αναλαμβάνοντας δράση σε ατομικό επίπεδο, παρά ομάδες οργανωμένου εγκλήματος όπως είδαμε στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι πριν από 10 χρόνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάπου δεν υπάρχει ένα είδος κοιμώμενου κυττάρου που προετοιμάζει κάτι που δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα. Είμαστε πραγματικά σε υψηλό επίπεδο συναγερμού. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τα πάντα, αλλά εδώ και μερικά χρόνια έχουμε αποτρέψει πολλές επιθέσεις.

Αναφέρατε την Ολλανδία, το Βέλγιο. Είναι όλες οι χώρες της ΕΕ ευάλωτες σε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση, όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος, που βρίσκονται κοντά στην περιοχή;

Οι απειλές μπορεί να είναι παντού. Υπάρχουν επίσης υβριδικές απειλές, εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, για παράδειγμα, παραπληροφόρηση. Είναι χαμηλότερου επιπέδου απειλές σε σύγκριση με μια τρομοκρατική επίθεση πολύ υψηλού επιπέδου, όπου υπάρχουν νεκροί, αλλά μπορούν πραγματικά να βλάψουν την ΕΕ. Παρακολουθούμε όλο το φάσμα, από την τρομοκρατική επίθεση υψηλού επιπέδου που δεν έχουμε δει προς το παρόν μέχρι τις υβριδικές απειλές που μπορούν να αναπτυχθούν για να αποδυναμώσουν μια χώρα και την υποστήριξη του πληθυσμού προς την ΕΕ.

Ας μιλήσουμε για το νέο Κέντρο Κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών της Europol. Γιατί θα είναι πιο επιτυχημένο στην εξάρθρωση των δικτύων λαθροδιακινητών;

Επειδή εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Η δημιουργία αυτού του νέου κέντρου βασίζεται πραγματικά στα κενά που έχουμε δει, κενά στη συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως κενά στη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών – μελών.

Ενισχύουμε, για παράδειγμα, την αντιμετώπιση σε αυτό που ονομάζουμε ψηφιακό λαθρεμπόριο. Οι λαθρέμποροι στρατολογούν άτομα στις χώρες προέλευσης όλο και περισσότερο στο Διαδίκτυο μέσω του TikTok ή του Facebook, προτείνοντας να ταξιδέψουν στην Ευρώπη έναντι 10.000 ευρώ. Γνωρίζουμε επίσης ότι καθοδηγούνται από κρυπτογραφημένα ή μη κρυπτογραφημένα δίκτυα.

Επρεπε επίσης να αυξήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε ώστε να κάνουμε έρευνες βάσει δεδομένων. Εχουμε πολλά δεδομένα για τον τρόπο λειτουργίας των παράνομων διακινητών, για τις διαδρομές που ακολουθούν. Είναι πολύ ευέλικτοι, αλλάζουν πολύ γρήγορα τις διαδρομές. Επομένως, πρέπει να είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι και επίσης να υποστηρίζουμε τα κράτη – μέλη επί τόπου, όταν έχουν έρευνες, όταν έχουν επιχειρήσεις, αλλά και σε μόνιμο επίπεδο.

Οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται προς την Κρήτη. Πώς θα μπορούσατε να υποστηρίξετε συγκεκριμένα την Ελλάδα στην εξάρθρωση των δικτύων παράνομων διακινητών μεταναστών που δρουν από τη Βόρεια Αφρική προς την Κρήτη;

Ημουν στην Ελλάδα πριν από έξι μήνες για να συζητήσω το θέμα αυτό, για να επισκεφτώ τους εκεί αξιωματικούς μας και να συνδεθώ με την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα. Οταν μιλάμε για την Κρήτη, οι περισσότερες αναχωρήσεις προέρχονται από τη Λιβύη, η οποία είναι μια πολύ δύσκολη χώρα για εμάς και ένας πολύ δύσκολος εταίρος για συνεργασία.

Προσπαθούμε να λαμβάνουμε τις σχετικές πληροφορίες από τους εταίρους μας. Μερικοί μετανάστες πηγαίνουν μέσω Αιγύπτου στη Λιβύη. Ημουν στην Αίγυπτο πριν από έξι μήνες για να δω με τους αιγύπτιους συναδέλφους μας πώς μπορούν να ανταλλάξουν μαζί μας περισσότερες πληροφορίες.

Οταν το Λιμενικό Σώμα ή η Λιμενική Αστυνομία μιας χώρας ξεκινάει μια έρευνα, μπορούμε να υποστηρίξουμε με εμπειρογνωμοσύνη στον ψηφιακό τομέα, με πρόσθετη χρηματοδότηση, με το προσωπικό μας που έχει αναπτυχθεί εκεί, με ανταλλαγή πληροφοριών. Αλλά είναι πρόκληση όταν αντιμετωπίζουμε στην άλλη πλευρά της Μεσογείου χώρες λιγότερο οργανωμένες, λιγότερο πρόθυμες να συνεργαστούν. Εδώ η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει πραγματικά έναν ρόλο, ασκώντας πίεση, και αυτό ακριβώς υποστηρίζουμε, σε αυτές τις χώρες για να ανταλλάξουν πληροφορίες όταν τις βοηθάμε και να αναλάβουν δράση όταν τους παρέχουμε πληροφορίες για εγκληματικά δίκτυα που βρίσκονται στην επικράτειά τους.

Ενας από τους σκοπούς μας είναι να έχουμε πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να εξαρθρώσουμε αυτά τα δίκτυα πέρα ​​από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.