Μια συμφωνία που υπογράφηκε το 2020 εξακολουθεί να αποδεικνύεται ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τον ΠΑΟΚ, καθώς τα bonus από τους τίτλους που κατακτά η Παλμέιρας υπό τον Αμπελ Φερέιρα συνεχίζουν να ενισχύουν τα ταμεία του συλλόγου ακόμη και μέσα στο 2026.

Το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς, ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια απόφαση που είχε προκαλέσει αίσθηση, παραχωρώντας τον πορτογάλο τεχνικό στη βραζιλιάνικη ομάδα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη κίνηση δεν περιοριζόταν μόνο σε μια απλή αποζημίωση, αλλά στηριζόταν σε μια συμφωνία με προοπτική και βάθος. Μια συμφωνία που, χρόνια αργότερα, συνεχίζει να αποδίδει ουσιαστικά οικονομικά οφέλη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Globo Esporte», ο ΠΑΟΚ αναμένεται να λάβει επιπλέον ποσό εντός του 2026, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η υπόθεση Φερέιρα παραμένει οικονομικά ενεργή.

«Οι τίτλοι του Αμπελ Φερέιρα με την Παλμέιρας αποφέρουν μπόνους στον ΠΑΟΚ. Η Παλμέιρας θα καταβάλει 323.000 ρεάλ (περίπου 55.000 ευρώ) στον ελληνικό σύλλογο φέτος, βάσει της συμφωνίας που υπάρχει στο συμβόλαιο», σημειώνει το βραζιλιάνικο μέσο.

Η συμφωνία

Η αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών δεν περιορίστηκε σε ένα σταθερό ποσό αποδέσμευσης, που τότε άγγιξε τα δύο εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, δομήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε η αγωνιστική επιτυχία του πορτογάλου προπονητή να συνδέεται άμεσα με τα οικονομικά οφέλη του ΠΑΟΚ, με ποσά που άλλοτε ήταν μικρότερα και άλλοτε μεγαλύτερα.

Πέραν της βασικής αποζημίωσης, προβλέφθηκε και μεταβλητό σκέλος, το οποίο ενεργοποιείται κάθε φορά που η Παλμέιρας κατακτά κάποιο τρόπαιο υπό τις οδηγίες του Φερέιρα. Με απλά λόγια, κάθε τίτλος μεταφράζεται σε πρόσθετα έσοδα για τους Ασπρόμαυρους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δηλώσεις του ίδιου του πορτογάλου τεχνικού, οι οποίες φωτίζουν μια λιγότερο γνωστή διάσταση της συμφωνίας και της σχέσης του με τον ΠΑΟΚ.

«Για να ξέρετε, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να λαμβάνει ένα μέρος του μισθού μου, αλλά κι από την Παλμέιρας όταν κερδίζουμε τίτλους. Από τους οκτώ τίτλους που έχουμε κερδίσει, συνεχίζω να πληρώνω στον ΠΑΟΚ ένα μέρος του μισθού μου και η Παλμέιρας συνεχίζει να πληρώνει για κάθε τίτλο που έχουμε κερδίσει όλο αυτό το διάστημα», είχε δηλώσει ο Πορτογάλος.

Με τον 47χρονο προπονητή να οδηγεί την Παλμέιρας σε μια άκρως επιτυχημένη περίοδο, με κορυφαίες στιγμές τις κατακτήσεις του Copa Libertadores το 2020 και το 2021, αλλά και τίτλους στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, τα εν λόγω bonus έχουν εξελιχθεί σε μια σταθερή πηγή εσόδων για τον ΠΑΟΚ.

Η κατάκτηση του Copa Libertadores του 2020 απέφερε στα ταμεία του Δικεφάλου ένα ποσό που άγγιξε τις 500.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, καθώς σπάνια συναντώνται όροι που συνδέουν σε τέτοιο βαθμό την επιτυχία ενός προπονητή με τη μακροπρόθεσμη οικονομική ενίσχυση της πρώην ομάδας του, ακόμη και με τη συμμετοχή του ίδιου στις απολαβές.

Συν τοις άλλοις, ο Αμπελ Φερέιρα ήταν εκείνος που καθιέρωσε τον Χρήστο Τζόλη, τον οποίο ο ΠΑΟΚ παραχώρησε στη Νόριτς έναντι 11,5 εκατ. ευρώ.