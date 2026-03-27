Ενόψει συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ (και με δεδομένο το μπιφ που θα προκύψει στον προοδευτικό χώρο με την πλευρά Τσίπρα) φαίνεται πως έχουν επιστρατευτεί για τον σκοπό της συσπείρωσης και οι μεγάλες δυνάμεις. Ας πούμε στην Πάτρα, όπου η επίδραση του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι αμελητέα, στελέχη πιο κοντά σε έναν άλλο, πιο πράσινο ομόλογό του, με σημαντικές ρίζες και επίδραση στην περιοχή, ανέλαβαν να «σκουπίσουν» και να «μαζέψουν» ό,τι μπορούσαν από την πασοκική βάση. Και αν όντως αληθεύει πως η πλευρά Τσίπρα θέλει και κάποιους «εμβληματικούς» πασόκους για να σπάσει το φράγμα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, κάτι τέτοιο (μετά και τις εξελίξεις για τις μετεκλογικές διαδικασίες) μοιάζει όλο και πιο δύσκολο.

Χαιρετισμοί

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά να αρνήθηκαν να συμμετάσχουν επίσημα στα τραπέζια διαλόγου του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα χαιρετίσουν κανονικά την έναρξή του, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα. Από τη ΝΔ το «παρών» θα δώσει ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος Κώστας Σκρέκας, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Διονύσης Καλαματιάνος και από τη Νέα Αριστερά ο εκτελών χρέη προέδρου Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Θα χαιρετίσουν το συνέδριο επίσης ο Γιώργος Λαμπρούλης από το ΚΚΕ και ο Βασίλης Σίμος από τους Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη. Αναμένονται επίσης να προβληθούν μηνύματα Σοσιαλιστών ηγετών στην αρχή του συνεδρίου.

Αφετηρία

Είπα Σακελλαρίδη και αμέσως, την πρώτη μέρα από την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς έδωσε το δικό του στίγμα για το πώς αντιλαμβάνεται τις προοδευτικές συνεργασίες, αλλά και τη διαχωριστική γραμμή που έχει βάλει με την πλευρά Τσίπρα – σε αντίθεση με την πλευρά Χαρίτση, που δεν είναι εντελώς αρνητική: «Το πρόβλημα είναι κατ’ εμέ ότι ο κ. Τσίπρας είναι ικανός να πει και αριστερά και δεξιά πράγματα ανάλογα με το ακροατήριο και ανάλογα με τη συνθήκη» ανέφερε (9,84). «Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι απλά κομμάτι του προβλήματος, αλλά είναι, στην ουσία, η αφετηρία αυτού του προβλήματος».

Ινστιτούτα

Σήμερα από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας έχει μια ημερίδα που διοργανώνει το Ινστιτούτο ΕΝΑ με τίτλο «Τι (να) κάνει η Αριστερά όταν κυβερνά; Εμπειρίες αριστερής διακυβέρνησης». Και το ενδιαφέρον είναι πως μεταξύ των πάνελ βρίσκονται πρόσωπα της Νέας Αριστεράς (της μετριοπαθούς πτέρυγας), όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος, και πρόσωπα με πρότερες ή σημερινές συνδέσεις με το Ινστιτούτο Τσίπρα, όπως η Δώρα Κωτσακά, ο Βαγγέλης Καλπαδάκης και η Ευγενία Φωτονιάτα. Τα Ινστιτούτα, άλλωστε, ενώνουν, όλοι το ξέρουν αυτό. Η τελευταία, δε, σε πάνελ με τον Γιάννη Δραγασάκη και τον Κώστα Ελευθερίου, για την «Επόμενη φορά Αριστερά», τους «Ορους και τις Προϋποθέσεις».

Απορία

Ποιος θα μπορούσε να είναι ο πρόεδρος του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αν όχι ο Κώστας Σκανδαλίδης;