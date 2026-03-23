Η ενσωμάτωση των ισραηλινών συστημάτων Barak MX, David’s Sling (Σφενδόνη του Δαβίδ) και SPYDER, σε συνδυασμό με τους Patriot, τα μαχητικά Rafale και την άφιξη των μαχητικών F-35, μεταμορφώνει την Ελλάδα σε ένα απόρθητο ψηφιακό φρούριο. Η ελληνική άμυνα περνά πλέον στην εποχή των δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, όπου όπλα και αισθητήρες λειτουργούν ως ένας ενιαίος οργανισμός. Μόλις δρομολογηθούν όλα αυτά θα μιλάμε πλέον για μια πραγματικά πολυστρωματική Ασπίδα.

Πιο ειδικά: Η επίγεια αεράμυνα δημιουργεί διαδοχικές ζώνες απαγόρευσης πτήσεων (A2/AD): Ο συνδυασμός των Patriot με το σύστημα David’s Sling θα αποτελεί τη στρατηγική ομπρέλα για αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και στόχων σε μεγάλες αποστάσεις. Η «Σφενδόνη του Δαβίδ» με τον πύραυλο Stunner προσφέρει κορυφαία ακρίβεια ενάντια σε προηγμένες απειλές. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ ο πύραυλος του συστήματος Patriot έχει βεληνεκές 150 χιλιόμετρα, ο πύραυλος της Σφενδόνης του Δαβίδ φτάνει τα 300 χιλιόμετρα…

Την προστασία των νησιών

Την ίδια στιγμή το σύστημα Barak MX και το πάνω σε οχήματα SPYDER εξασφαλίζει την προστασία των νησιών και των κρίσιμων υποδομών από μαζικές επιθέσεις drones (swarms) και πυραύλους Cruise, προσφέροντας πυκνότητα πυρός και ταχύτητα αντίδρασης.

Η πραγματική τομή όμως θα σημειωθεί όταν αυτά τα συστήματα «δέσουν» με τα σύγχρονα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας: Το F-35 σε ρόλο «Ψηφιακού Στρατηγού» δεν είναι απλώς ένα stealth μαχητικό, αλλά ένας ιπτάμενος κόμβος συλλογής πληροφοριών. Χάρη στους προηγμένους αισθητήρες του, μπορεί να εντοπίζει εχθρικούς στόχους χωρίς να γίνεται αντιληπτό και να στέλνει τα δεδομένα απευθείας στις συστοιχίες των Barak MX ή της «Σφενδόνης του Δαβίδ».

Αυτό επιτρέπει στα επίγεια συστήματα να εκτοξεύουν πυραύλους χωρίς καν να ενεργοποιήσουν τα δικά τους ραντάρ, αιφνιδιάζοντας πλήρως τον αντίπαλο και εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή ότι τα ίδια θα παραμένουν αθέατα σε επιχειρήσεις καταστολής αεράμυνας του αντιπάλου. Τα Rafale θα είναι ο «Φονικός Εκτελεστής» καθώς με το ραντάρ AESA και τους πυραύλους Meteor κυριαρχούν στους αιθέρες.

Σε συνεργασία με την επίγεια αεράμυνα, δημιουργούν μια «φονική ζώνη» όπου ο εχθρός εγκλωβίζεται ταυτόχρονα από αέρα και έδαφος. Αν ένα Rafale εντοπίσει έναν στόχο που βρίσκεται εκτός της εμβέλειας των όπλων του, μπορεί να «καθοδηγήσει» έναν πύραυλο από το σύστημα David’s Sling για την κατάρριψή του. Το κλειδί – λέει το ρεπορτάζ – είναι το πρωτόκολλο Link 16, που επιτρέπει σε όλα αυτά τα μέσα να μοιράζονται την ίδια εικόνα του πεδίου μάχης σε πραγματικό χρόνο.

Ενα drone που εντοπίζεται από ένα SPYDER στον Εβρο, γίνεται αμέσως ορατό στο cockpit ενός F-35 πάνω από την Κρήτη και στις οθόνες μιας συστοιχίας Patriot στην Αττική. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο συνδυασμός της ισραηλινής τεχνολογίας αιχμής, της αμερικανικής στρατηγικής ισχύος και της γαλλικής αεροπορικής υπεροχής δημιουργεί ένα αδιαπέραστο πλέγμα.

Η Ελλάδα δεν διαθέτει πλέον απλώς μεμονωμένα όπλα, αλλά ένα έξυπνο οικοσύστημα που καθιστά οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μια «αποστολή αυτοκτονίας». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συστήματα Barak mx και η «Σφενδόνη του Δαβίδ» αποτελούν την αιχμή της ισραηλινής τεχνολογίας και, παρόλο που συνεργάζονται, έχουν διαφορετικούς ρόλους και τεχνικά χαρακτηριστικά, ενώ η ενσωμάτωσή τους στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» με ποσοστό εγχώριας κατασκευής που στόχο έχει το 25% θα μπολιάζει στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα τεχνολογία που κάτω από άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν να περάσουν δεκαετίες ερευνών.