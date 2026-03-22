Μια αμερικανική συστοιχία Patriot φέρεται να εκτόξευσε τον πύραυλο αναχαίτισης που συνδέεται με την έκρηξη πριν από τα ξημερώματα της Κυριακής 9 Μαρτίου στο Μπαχρέιν, προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων πολιτών, σύμφωνα με ανάλυση που επικαλείται το Reuters.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών Middlebury εκτίμησαν με μέτρια έως υψηλή βεβαιότητα ότι ο ύποπτος πύραυλος εκτοξεύτηκε από αμερικανική συστοιχία Patriot, τοποθετημένη περίπου επτά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το σημείο της έκρηξης.

A US-operated Patriot air defense battery likely fired the interceptor missile involved in a pre-dawn explosion that injured dozens of civilians in Bahrain, an analysis examined by Reuters shows https://t.co/iqfSHvK6TZ pic.twitter.com/35InfYJ7MH — Reuters (@Reuters) March 22, 2026

Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ουάσιγκτον απέδωσαν το περιστατικό της 9ης Μαρτίου σε ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το βασίλειο του Κόλπου ανακοίνωσε ότι 32 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν — ορισμένα σοβαρά. Την ίδια ημέρα, η U.S. Central Command δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι ιρανικό drone έπληξε κατοικημένη περιοχή στο Μπαχρέιν.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, οι αρχές του Μπαχρέιν αναγνώρισαν για πρώτη φορά το Σάββατο ότι πύραυλος Patriot ενεπλάκη στην έκρηξη πάνω από τη συνοικία Μαχάζα, στο νησί Σίτρα, απέναντι από την πρωτεύουσα Μανάμα, όπου βρίσκεται και μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.

Ανακοίνωση της κυβέρνησης του Μπαχρέιν

Σε σχετική δήλωση, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Μπαχρέιν ανέφερε ότι ο πύραυλος αναχαίτισε επιτυχώς ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον αέρα, αποτρέποντας απώλειες ζωών.

Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι ζημιές και οι τραυματισμοί δεν προήλθαν από άμεση πρόσκρουση στο έδαφος.

Ωστόσο, ούτε το Μπαχρέιν ούτε η Ουάσιγκτον έχουν προσκομίσει αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι ιρανικό drone συμμετείχε στο περιστατικό της Μαχάζα.