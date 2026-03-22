Οι πολιτικές συζητήσεις των Νεοδημοκρατών σε διαδρόμους έξω από το Μέγαρο Μαξίμου κινούνται γύρω από τη μεγάλη δημοσκοπική εικόνα: η γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα βλέπει (και αναθαρρεί) το κυβερνητικό μομέντουμ, παρότι αγωνιά για τη διατήρησή του στον περίπου έναν χρόνο μέχρι τις εκλογές, βάσει της διακηρυγμένης πρόθεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη να εξαντλήσει τον κύκλο, φτάνοντας στο 2027.

Το ίδιο συμβαίνει εντός Μαξίμου: δεν αιφνιδιάστηκε κανείς που ο πόλεμος βοηθά τη «σημαία» και, βάσει του διακηρυγμένου στόχου για διεκδίκηση αυτοδυναμίας, όλοι ξορκίζουν τον κίνδυνο ανατροπής της τροχιάς στο 30%+ στην εκτίμηση ψήφου. Δύο γκάλοπ που δημοσιοποιήθηκαν τελευταία – από Metron Analysis/Mega και από MRB/Open – βρήκαν τη ΝΔ στο 31,1% με τις αναγωγές.

Μόνο που πίσω από τις κλειστές πόρτες του πρωθυπουργικού γραφείου οι συζητήσεις δεν στέκονται τόσο στη μεγάλη εικόνα, αλλά μπαίνουν στα άδυτα των κυλιόμενων μετρήσεων. Ο Μητσοτάκης διαβάζει ποιοτικά και τοπικά ευρήματα και προσώρας οδηγείται σε προσεκτικές τοποθετήσεις – σαν το «είναι αρκετά καλές οι δημοσκοπήσεις για κυβέρνηση εν ενεργεία (…) μπορεί να υπάρχει προσωρινή άνοδος τώρα, αλλά ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε έναν μήνα» που είπε από συνέδριο του Bloomberg.

Πηγές με γνώση των αναλύσεων λένε ότι κουνήθηκαν «βελόνες» που είχαν να φτάσουν σε τέτοια επίπεδα εδώ και 24 μήνες – από τότε που ο πολιτικός γάμος για ομόφυλα ζευγάρια λειτούργησε ως σημείο καμπής, χωρίς η ΝΔ να πετυχαίνει από τότε το άλμα πάνω από τη φθορά. Μιλούν επίσης για αύξηση της εκλογικής επιρροής της ΝΔ και συσπείρωση (δεξιών και κεντρώων) ψηφοφόρων της του 2023, κάτι που η κυβέρνηση κυνηγάει από το καλοκαίρι του 2024.

«Οι πολίτες δείχνουν να μας ακούν ακόμα» λένε. Παραδέχονται ωστόσο ότι εξακολουθούν να έρχονται προειδοποιήσεις από ένα εκλογικό σώμα που, ακόμα κι αν δεν βλέπει εναλλακτική, δεν «συγχωρεί», ούτε «θα χαρίσει» ευκαιρίες – πόσω μάλλον, όπως υπονοείται, μια τρίτη σερί αυτοδύναμη θητεία. Ηδη το Μαξίμου μετράει οριζόντια σε επαγγελματικές ομάδες (ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς, π.χ.) και κοινωνικές κατηγορίες τις βαθιές ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις της συνθήκης που σήμερα δημιουργεί το μομέντουμ.

«Οταν έρχεται ο “λογαριασμός”, περιμένεις αλλαγές στην πρότερη εικόνα» λέει ενημερωμένη πηγή, εξηγώντας ότι στοίχημα της κυβέρνησης είναι να εδραιώσει το αίσθημα ασφάλειας, συνέχειας και σιγουριάς. Ιδίως από τη στιγμή που ο πολιτικός χρόνος θεωρείται πυκνός, με ανοιχτές υποθέσεις, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, στις οποίες αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο 20ήμερο.

Κέρδη και απώλειες

Στο φόντο αυτών, ο Μητσοτάκης επιχειρεί να κινείται με περισσότερες «παραδόσεις» και λιγότερες εξαγγελίες. Κι αυτό αφορά τόσο «μεταρρυθμιστικά» όσο και τοπικά ζητήματα για τα οποία έχει δεσμευθεί. Αλλωστε αν υπάρχει ένας προβληματισμός τον οποίο εκφράζουν εδώ και μήνες στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους τα γαλάζια στελέχη, αυτός αφορά την ψαλίδα (στα ποσοστά της ΝΔ) κέντρου – περιφέρειας.

Η δυσκολία του κόμματος να διορθώσει την εικόνα του στα αγροτικά κέντρα συγκριτικά με τα αστικά παραμένει. Πληροφορίες από το κύμα μετρήσεων στις αρχές του 2026 έδειχναν ότι στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με τη ΝΔ στη ζώνη του 20%. Η εικόνα των τελευταίων μετρήσεων είναι ότι η ΝΔ πετυχαίνει βελτίωση τροχιάς στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι πιέσεις συνεχίζονται στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί καταγράφει τη μεγαλύτερη δύναμή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η διείσδυση της Ελληνικής Λύσης στον Βορρά πρωτοκαταγράφηκε στις ευρωεκλογές, όταν βγήκε δεύτερο κόμμα σε έξι περιφέρειες (Β’ Θεσσαλονίκης, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, Δράμα) και έκτοτε αύξησε την επιρροή του σε αγροτικές περιοχές και εκτός Βορρά.

Κατά τις ίδιες πηγές, η ΝΔ κρατάει την Αττική και βάζει θετικό πρόσημο στην ανάγνωση νεότερων δεδομένων από την Κρήτη. Πρόκειται για μάχη η οποία έχει και συμβολική βαρύτητα τόσο για τον Μητσοτάκη όσο και για την Κεντροαριστερά και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κι αυτό διότι στους προηγούμενους μήνες οι πανελλαδικές πιέσεις για τη ΝΔ αντικατοπτρίζονταν και στην προβληματική κατάσταση σε όλους τους νομούς της Κρήτης, με κυρίαρχη πηγή ανησυχίας το Ηράκλειο.

Οι κυλιόμενες μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι όσο μεγαλώνει η ηλικιακή κλίμακα, τόσο αυξάνεται η απήχηση της ΝΔ. Οι γαλάζιοι εκτιμούν ότι οι 55+ είναι μπετοναρισμένο ακροατήριο – ιδίως δε οι 65 ετών και άνω –, ενώ αρμόδιες πηγές μιλούν για σχετικά καλή εικόνα στη νεότερη γενιά, τους 20άρηδες, με τις προσπάθειες του Μαξίμου να πέφτουν επιπλέον στην αποκωδικοποίηση της σκέψης και των αναγκών όσων γεννήθηκαν στην κρίση, το 2010, και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027.

Ομως η μεγαλύτερη βαρύτητα – όλες οι δυνάμεις, ακριβέστερα – πέφτουν στην κατηγορία 30-50 ετών, που περιλαμβάνει τις παραγωγικές ηλικίες. Σε αυτές η ΝΔ απέχει πολύ από τα ποσοστά του 2023 (ήταν στο 43% στους 45-54 ετών, στο 34,1% στους 35-44 ετών κ.ο.κ.). Δημοσκόποι αναφέρουν ότι πρόκειται για ηλικίες που εντοπίζονται στην γκρίζα ζώνη και άρα διεκδικούνται εξίσου από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Ποιος απειλεί το ΠΑΣΟΚ

Η εκτίμηση κυβερνητικών στελεχών είναι ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο καταγράφει δεύτερο και σε απόσταση ασφαλείας, θα μπορούσε να απειληθεί πρωτίστως από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός επιμένει να μιλά για ένα σκηνικό στο οποίο η ΝΔ παίζει χωρίς αντίπαλο και επιχειρεί να ενισχύει τον δείκτη κυβερνησιμότητάς του.

Ταυτόχρονα η Χαριλάου Τρικούπη δεν σκοπεύει να χαρίσει τα ηνία του προοδευτικού χώρου, με την εκτίμηση ότι τουλάχιστον η βάση του ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα επηρεαζόταν από την πλευρά Τσίπρα – ο Ανδρουλάκης έχει χαρακτηρίσει την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 ως τη μεγαλύτερη της Μεταπολίτευσης. Προσώρας οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου: σύμφωνα με τη Metron Analysis/Mega, κερδίζοντας σχεδόν μία μονάδα, βρίσκεται στο 10,4% στην πρόθεση και στο 13,6% με τις αναγωγές και σύμφωνα με την MRB/Open, κερδίζοντας μιάμιση μονάδα, βρίσκεται στο 11,2% στην πρόθεση και στο 14% στην εκτίμηση.