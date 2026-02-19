Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ταξί και σήμερα, Πέμπτη, καθώς οι αυτοκινητιστές κλιμακώνουν τις τριήμερες απεργιακές τους δράσεις που ξεκίνησαν την Τρίτη και αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο, Παρασκευή, στις 6:00 το πρωί.

Οι οδηγοί ταξί θα συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεών τους.

Χθες, Τετάρτη, δεύτερη ημέρα της απεργίας, αυτοκινητοπομπή ταξί ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Αθηνών με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά την άφιξή τους, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν ολιγόλεπτη καθιστική διαμαρτυρία στον χώρο των αναχωρήσεων, αναρτώντας πανό και αφήνοντας ελεύθερη μόνο την αριστερή λωρίδα για τη διέλευση λεωφορείων.

Ένταση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο όταν οι διαδηλωτές εντόπισαν έναν απεργοσπάστη συνάδελφό τους. Οι απεργοί περικύκλωσαν το όχημα και αφαίρεσαν την πινακίδα («καπέλο») του ταξί. Κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί, ο οδηγός παρέσυρε με το όχημά του έναν απεργό, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και δέχθηκε πρώτες βοήθειες. Ο απεργοσπάστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον «μαραθώνιο» αγώνων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και με την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Οι τρεις βασικές διεκδικήσεις του κλάδου είναι:

Πρώτον, ζητούν παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία βάσει του ισχύοντος πλαισίου πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2026 για τα νέα οχήματα. Οι αυτοκινητιστές προτείνουν η μετάβαση να μετατεθεί έως το 2035.

Δεύτερον, απαιτούν την άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, καθώς –σύμφωνα με τους ίδιους– εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί σε ιδιωτικά οχήματα, πλήττοντας καίρια τον κλάδο. Το ΣΑΤΑ υποστηρίζει ότι οι ρυθμίσεις αυτές ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).

Τρίτον, ζητούν να επιτραπεί στα ταξί που μεταφέρουν ήδη επιβάτες να κινούνται στις λεωφορειολωρίδες, καθώς –όπως επισημαίνουν– πρόκειται για οχήματα δημοσίας χρήσεως που εκτελούν μεταφορικό έργο.

Παράλληλα, οι οδηγοί προτείνουν να κατατίθεται ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.