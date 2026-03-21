«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΙΓΡΗ!», «ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!», έγραψε χθες στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά των Ευρωπαίων, εξοργισμένος από την άρνησή τους να συνδράμουν στρατιωτικά τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν συμπλήρωσε τρεις εβδομάδες. «Τώρα που η μάχη έχει κερδηθεί στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, «διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν».

Χθες το απόγευμα πάντως η Βρετανία ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά ιρανικών θέσεων που απειλούν τα Στενά του Ορμούζ, με το Λονδίνο να τονίζει ότι δεν πρόκειται για άμεση εμπλοκή του.

Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε ότι εφόσον οι εχθροπραξίες συνεχιστούν και τον Απρίλιο, η τιμή του πετρελαίου θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τα 180 δολάρια το βαρέλι. Σήμα κινδύνου εξέπεμψε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, τονίζοντας ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο σοβαρή κρίση στη σύγχρονη Ιστορία και προβλέποντας πως η αποκατάσταση της κανονικότητας στον Περσικό μπορεί να πάρει και 6 μήνες.

Αυτό μοιάζει να είναι, πλέον, το πιθανότερο σενάριο – το Πεντάγωνο στέλνει επιπλέον τρία πολεμικά πλοία και τουλάχιστον άλλους 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, την ώρα που το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ λόγω του πολέμου. Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως τίποτα στον ορίζοντα δεν προμηνύει ένα σύντομο τέλος σε αυτόν τον «πόλεμο από επιλογή», που ξεκίνησαν Ντ. Τραμπ και Μπ. Νετανιάχου. Δείχνοντας αποφασισμένοι, παρά τις όποιες επιμέρους διαφωνίες τους, να τον συνεχίσουν μέχρι τέλους – έστω κι αν ολοένα περισσότεροι αναρωτιούνται ποιο μπορεί να είναι αυτό το τέλος.

Η αλήθεια είναι πως εάν πιστέψουμε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τότε το Ιράν, μετά τα χιλιάδες πλήγματα που έχει δεχθεί, δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα ούτε να εμπλουτίζει ουράνιο (άρα και να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα) ούτε να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους (άρα να απειλεί τις χώρες της περιοχής). Αν πιστέψουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, επίσης, η ραχοκοκαλιά του στρατού του Ιράν έχει τσακιστεί και «δεν έχει μείνει τίποτε άλλο για να βομβαρδιστεί».

Οσο για την ηγετική ομάδα του καθεστώτος, συνεχίζεται ο καθημερινός «αποκεφαλισμός» της, με τον εκπρόσωπο των Φρουρών της Επανάστασης και άλλα δύο υψηλόβαθμα στελέχη να προστίθενται χθες στη λίστα των δολοφονηθέντων.

«Δεν υπάρχει κανείς για να του μιλήσουμε. Και ξέρετε κάτι; Μας αρέσει αυτό», κόμπασε χθες ο Τραμπ, την ώρα που το Ιράν έδινε στη δημοσιότητα νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο οποίο κάνει λόγο για «συντριπτικό πλήγμα στον εχθρό», αρνείται εμπλοκή της Τεχεράνης σε επιθέσεις εναντίον του Ομάν και της Τουρκίας και αναφέρει ότι η Τεχεράνη πιστεύει «σθεναρά» στην ενίσχυση των σχέσεων με τα γειτονικά κράτη.

Ετσι, ακόμη κι αν λένε ψέματα τα κορυφαία στελέχη του αμερικανικού Πενταγώνου και των υπηρεσιών πληροφοριών όταν επιμένουν πως το Ιράν «δεν συνιστά άμεση απειλή» – ανάμεσά τους και ο παραιτηθείς Τζο Κεντ, διορισμένος από τον Τραμπ στη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας -, το πρόβλημα θα έπρεπε να έχει πλέον εκλείψει. Φαίνεται, ωστόσο, ότι ο στόχος είναι πράγματι άλλος: η ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης ή, έστω, η άνευ όρων συνθηκολόγησή του.

Ετσι, έχουν αρχίσει να πληθαίνουν τα σενάρια μιας χερσαίας επέμβασης, ακόμη και περιορισμένης – με τον Νετανιάχου, μάλιστα, να την υποστηρίζει ανοιχτά.