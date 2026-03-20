Η ΑΕΚ είναι και με τη βούλα η πρώτη και μοναδική ελληνική ομάδα με συμμετοχές στην προημιτελική φάση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ωστόσο η χθεσινή πρόκριση δεν συνοδεύτηκε με καλή εμφάνιση και εικόνα. Κάθε άλλο μάλιστα.

Οι Κιτρινόμαυροι αντίθετα με τα όσα έλεγε τις προηγούμενες μέρες ο Μάρκο Νίκολιτς υποτίμησαν την αντίπαλό τους και ένα παιχνίδι που αναμενόταν να αποτελέσει γιορτή για τον κόσμο εξελίχθηκε αρχικά σε φαρσοκωμωδία.

Η Τσέλιε χωρίς να κάνει κάτι το εντυπωσιακό, πήγε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα δύο γκολ, αλλά και ένα δοκάρι, γεγονός που προκάλεσε τη γιούχα από την εξέδρα.

Το θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι στο δεύτερο μέρος έδειξε κάποια σημάδια «ζωής», δεν επέτρεψε στην Τσέλιε να πλησιάσει ουσιαστικά την περιοχή της, δημιούργησε και κάποιες ευκαιρίες για να σκοράρει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Το 0-2 δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Ιταλού Σότσα, αποδοκιμασίες ακούστηκαν και πάλι με τη λήξη και ο Νίκολιτς απολύτως δικαιολογημένα ήταν εκνευρισμένος και απογοητευμένος.

Φυσικά ο σέρβος τεχνικός δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Εννοείται ότι πρέπει να πάρει τα credits που οδήγησε την ΑΕΚ στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όμως απέτυχε να μεταδώσει στους παίκτες του ότι πρέπει να δούνε σοβαρά το ματς, οι επιλογές που έκανε στο αρχικό σχήμα δεν τον δικαίωσαν (ειδικά ο Κουτέσα) και πλέον καλείται να τους… επαναφέρει στην τάξη ενόψει Κηφισιάς.

Το γεγονός ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Νίκολιτς επέλεξε να ξεκινήσει και να τελειώσει και με τους παίκτες που είχαν κάρτα και ειδικά τους «ξεζουμισμένους» (έκανε μόλις δύο αλλαγές από τις πέντε που δικαιούται), επιβεβαιώνει ότι δεν υπολογίζει όλους τους παίκτες ισάξια και δεν έχει εμπιστοσύνη στο ρόστερ του. Βασίζεται σε συγκεκριμένους παίκτες, δεν τους έχει όλους στην ίδια μοίρα. Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι; Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα και Ζίνι!

Οπως και να έχει, πάντως, η ΑΕΚ αν δεν αλλάξει την εικόνα που είχε στα δύο τελευταία της ματς, δύσκολα θα μπορέσει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στη συνέχεια.