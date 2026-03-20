Τι τραβάει κι αυτός ο Νικήτας (Κακλαμάνης). Μου θυμίζει τον τεράστιο Μίμη Φωτόπουλο που σε κάποιες b-movies της δεκαετίας του ’80 υποδυόταν τον διευθυντή λυκείου σε σχολεία – θηριοτροφεία! Ο φουκαράς ο Νικήτας λοιπόν, που δεν θέλει να συνδέσει το όνομά του ως Πρόεδρος της Βουλής με μία από τις χειρότερες περιόδους του κοινοβουλίου, όπου το επίπεδο των συνεδριάσεων συνεχώς το υποβαθμίζουν η τοξικότητα και ο άκρατος λαϊκισμός, βρίσκεται αντιμέτωπος με άλλη μία υπόθεση υποβάθμισης του κύρους της Βουλής. Αφορά την κωμικοτραγική ιστορία με τα… κρακεράκια του Αδωνη και τη βιντεοσκόπηση της σκηνής από την πρόεδρο Ζωή (Κωνσταντοπούλου).

Εγιναν όσα έγιναν στη Βουλή λοιπόν με την έκρηξη του Γεωργιάδη όταν αντελήφθη να τον βιντεοσκοπούν από την Πλεύση Ελευθερίας, απάντησε όπως απάντησε η πρόεδρος Ζωή, που δεν το λες και υπόδειγμα ορθού λόγου, και βρέθηκε ο Πρόεδρος Νικήτας να προσπαθεί να επιβάλει τάξη και κανόνες στην… τάξη του «θηριοτροφείου» (εγώ, ας πούμε, κάποια στιγμή που είδα τα βίντεο, νόμιζα ότι θα πεταχτούν από κάποια μεριά, πίσω από τα έδρανα, ο Ντούζος με τον Ψάλτη, την Καίτη Φίνου, τον Πάνο Μιχαλόπουλο και τη Σοφία Αλιμπέρτη, δηλαδή).

Χθες, απηυδισμένος ο άνθρωπος, δήλωσε στους συναδέλφους μου του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψει αθέμιτες πρακτικές βιντεοσκόπησης εντός της Βουλής» και ότι θα λάβει μέτρα με την επιστροφή της Βουλής, μετά τη 15ήμερη διακοπή για τις γιορτές του Πάσχα. Μάλιστα.

…και η αυστηροποίηση του Κανονισμού

Ποια μέτρα θα λάβει, δεν εξήγησε, ίσως γιατί ακόμη δεν τα έχει εξειδικεύσει. Αλλά νομίζω δεν έχει και πολλά να κάνει. Η βιντεοσκόπηση ενός πολίτη χωρίς τη θέλησή του είναι μια καθ΄ όλα παράνομη πράξη, η οποία επισύρει και ποινές. Αρα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να εναρμονίσει τον Κανονισμό της Βουλής με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Για μένα, αυτό στο οποίο οφείλει να προχωρήσει ο Πρόεδρος Νικήτας είναι να αυστηροποιήσει το ποινολόγιο του Κανονισμού της Βουλής. Οταν η ανώτερη ποινή που μπορεί να επιβάλλει είναι στέρηση μισθού, κι αυτή όχι μεγαλύτερη των 15 ημερών, είναι προφανές ότι το «θηριοτροφείο» δεν ελέγχεται, και ούτε πρόκειται να ελεγχθεί. Πολύ απλά διότι έτσι όπως είναι μαθημένοι αυτοί, και έτσι όπως έχουν καβαλήσει το «εγώ» τους και το πάνε βόλτα, δύσκολα θα αλλάξουν συμπεριφορά…

«Στο καλό και να μας γράφεις, Οδυσσέα»

Κάτι ως… «κύκνειο άσμα» είχε εμφανίσει την… τελευταία (;;;) του ομιλία στη Βουλή ο αποπεμφθείς από το ΠΑΣΟΚ Κωνσταντινόπουλος, αλλά η αλήθεια είναι ότι μόνο τέτοιο δεν ήταν. Μια άτσαλη προσπάθεια να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα όλης της προηγούμενης θητείας του στον χώρο, ειδικά μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον Ανδρουλάκη, ήταν, αλλά κι αυτή πήγε απάτη. Διότι δεν κατάφερε να χωρέσει σε αυτή ούτε μία συγγνώμη για όσα έκανε εις βάρος του Κινήματος, στο οποίο τόσα οφείλει. Τέλος πάντων, μίλησε, παραιτήθηκε, και τώρα τον περιμένουν οι «απέναντι» με ανοιχτές αγκάλες να τον υποδεχτούν – τέτοια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα, δεν γίνεται να πάει χαμένη…

Το πόση ζημιά έκανε στο ΠΑΣΟΚ και τι πιστεύουν οι συνάδελφοί του γι’ αυτόν, φάνηκε καθαρά από το ακροατήριό του. Μόνο 13 άτομα βρέθηκαν στην αίθουσα για να τον ακούσουν, και τρεις τέσσερις από αυτούς, όπως η Λίτσα Λιακούλη και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αισθάνθηκαν την ανάγκη να τον χειροκροτήσουν όρθιοι – άγνωστο γιατί, αλλά δεν το πολυεξετάζω. Αβυσσος άλλωστε η ψυχή των ανθρώπων. Οι υπόλοιποι αδιαφόρησαν παντελώς. Του κούνησαν μαντίλι από μακριά… Του είπαν με τον τρόπο τους, δηλαδή, «στο καλό και να μας γράφεις, Οδυσσέα»…

Η προίκα στον Τσίπρα…

Οπως είναι γνωστό, με τον «πολλά βαρύ και όχι» Πολάκη μάς χωρίζει άβυσσος. Τεράστια και αγεφύρωτη. Εχει πει αυτός για μένα άπειρες χυδαιότητες (έχει και μια βαριά καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση), έχω γράψει κι εγώ γι’ αυτόν όχι και λίγα, πώς να γεφυρωθεί το χάσμα; Αλλά τώρα τελευταία πιάνω τον εαυτό μου να… συμφωνεί μαζί του. Ισως πρέπει να το κοιτάξω αυτό, καθότι είναι σοβαρό, δεν είναι πλάκα. Αν συμφωνώ με τον Πολάκη, το ζήτημα πιθανόν αφορά ειδικούς επιστήμονες…

Αλλά δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα. Επί του παρόντος αρκούμαι να «ακούω» αυτά που υποστηρίζει και τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Λ.χ., προχθές στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, μέσα στην τρέλα του για ό,τι συμβαίνει στο κόμμα της χαράς, αποκάλυψε όλο τον σχεδιασμό σε σχέση με το «κόμμα» Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε τρεις αράδες:

«Για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάω εγώ, αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες “Αυγής” και Κόκκινου στον νέο φορέα του Τσίπρα…»!

Τι καταλαβαίνουμε από όλο αυτό που περιέγραψε το παλικάρι από τα Σφακιά; Οτι απώτερος στόχος είναι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν τα στελέχη του στο κόμμα Τσίπρα, και ο αρχηγός να πάρει επίσης προίκα το κτίριο της Κουμουνδούρου, τα λεφτά της κρατικής επιχορήγησης, που δεν τα λες και λίγα, και επιπλέον και τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος.

…οι μαντινάδες του Πολάκη…

Κι αφού τα είπε αυτά ο δικός μας, αργότερα, μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, συνοδεία προφανώς της απαραίτητης τσικουδιάς, το έριξε στις μαντινάδες. Οπως «ανέβασε» στην προσωπική του σελίδα στο… φατσόμπουκο (έτσι ονομάζει το… Facebook), η περίπτωση Τσίπρα ταιριάζει απόλυτα με την ακόλουθη μαντινάδα:

«Οποιος λαθεύει στη ζωή κι όλο τού φταίνε οι άλλοι,

τα ίδια λάθη που ‘κανε θα ξανακάνει πάλι…».

Κι επειδή μπορεί να βρισκόταν κανείς βλαξ οπαδός του να θεωρήσει ότι η μαντινάδα αφορά τον ίδιο (τον Πολάκη, όχι τον βλάκα), πρόσθεσε:

«Μαντινάδα με νόημα… (προφανώς δεν τη λέω για μένα, εγώ την ευθύνη μου την αναλαμβάνω)».

Φυσικά, από κάτω έγινε πάρτι κανονικό – ακόμη γίνεται. Με μαντινάδες και χωρίς. Αντέγραψα δύο προς τέρψιν του φιλοθεάμονος κοινού, διότι οι… μαντιναδολόγοι τον βρίζουν ανελέητα, κατά τον ίδιο τρόπο.

Η πρώτη:

«Οποιος λαθεύει στη ζωή

Και ακούει τον Καπνισάκη

Τον Κασελάκη έφεραν

Και από κόμμα γίναμε

ένα… κομματάκι».

Η δεύτερη:

«Οποιος λαθεύει στη ζωή

Κι ακούει Καπνισάκη

Δεν τονε σώζει ο Στέφανος

Ούτε και η Ιθάκη.

Σωστά να τη λες

(τη μαντινάδα)».

Διχασμός, μέγας, διαπιστώνω…

…και το ταξίδι στην Ελβετία

Το άλλο που θέλω να σημειώσω για τον Πολάκη είναι ότι η μαντινάδα προς Τσίπρα συνοδεύεται από δική του (του Πολάκη) φωτογραφία με φόντο… ελβετικό τοπίο! Την προσδιόρισα με το εργαλείο Google Lens κι αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος επισκέφθηκε – ναι, ναι, μάλιστα! – τη χώρα του παγκόσμιου κεφαλαίου, την Ελβετία! Η φωτογραφία ήταν τραβηγμένη στη λίμνη της Γενεύης, με φόντο το περίφημο σιντριβάνι. Τι να έκανε εκεί, άραγε, ο φτωχός πλην τίμιος αγωνιστής; Εκδρομή, αποκλείεται. Τι να κάνει κανείς χειμωνιάτικα στη Γενεύη; Εκτός πια, όχι, δεν τολμώ να το φανταστώ, ακόμη κι αν βάλω να δουλέψει η τόσο γόνιμη φαντασία μου, όχι. Λες, πάλι; Εντάξει, θα το ξεστομίσω: δεν φαντάζομαι, λέω δεν φαντάζομαι, να πήγε για σκι στις διάσημες πίστες του… Mont Blanc!!! Αν υπάρχει βίντεο να τον απεικονίζει να κατεβαίνει τις πίστες, θέλω να το δω…

Υποθέτω, κι εσείς.