Σε πολλαπλό μέτωπο κρίσης εξελίσσεται για την Ουάσιγκτον ο πόλεμος στο Ιράν καθώς καταγράφονται πολιτικές ρωγμές στο εσωτερικό μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Τζο Κεντ – εκ των βασικών προσώπων της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της αμερικανικής κυβέρνησης – που ως πρώτη σαφής δημόσια αμφισβήτηση της νομιμοποίησης της επιχείρησης από ανώτερο αξιωματούχο πυροδότησε κύμα αντιδράσεων.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο του αφηγήματος, με σκληρή γραμμή απέναντι σε κάθε εσωτερική διαφωνία, αυξάνονται οι πιέσεις ακόμη και από το ίδιο του το στρατόπεδο. Ταυτόχρονα, οι αντικρουόμενες εκτιμήσεις της διευθύντριας των Υπηρεσιών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ενισχύουν την αίσθηση ασάφειας γύρω από τα πραγματικά δεδομένα που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Το σκηνικό παραμένει εύθραυστο με κομβικό σημείο έντασης τα Στενά του Ορμούζ, τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να εμφανίζονται απρόθυμοι να εμπλακούν και τον πρόεδρο Τραμπ να καταγγέλλει «αδράνεια» των εταίρων μαζί με απειλές αποχώρησης. Στο εσωτερικό, οι Δημοκρατικοί εντείνουν την πίεση ζητώντας εξηγήσεις για τα αίτια του πολέμου, ενώ ακόμη και Ρεπουμπλικανοί εκφράζουν επιφυλάξεις για τη διάρκειά του και η δημόσια συζήτηση μετατοπίζεται από το «αν» στο «γιατί».

Η απόφαση του Κεντ, που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον και σε ξένες πρωτεύουσες, οδήγησε σε κινητοποίηση κορυφαίων συμβούλων του προέδρου Τραμπ, οι οποίοι έσπευσαν να επικρίνουν τον Κεντ, να υποβαθμίσουν την επιρροή του στην κυβέρνηση και να στείλουν ένα έμμεσο μήνυμα προς τα στελέχη της διοίκησης ότι η ανοιχτή αμφισβήτηση του πολέμου δεν θα γίνει ανεκτή. Υπήρξε δηλαδή μια συσπείρωση, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Wall Street Journal», αφότου η αναρτημένη στον λογαριασμό του στο X μονοσέλιδη επιστολή του Κεντ προβλήθηκε περισσότερες από 70 εκατομμύρια φορές έως το βράδυ της ανακοίνωσης. Στη διάρκεια χθεσινής ακρόασης στη Γερουσία, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δήλωσε ότι διαφωνεί με τον Κεντ. «Πιστεύω ότι το Ιράν αποτελεί διαρκή απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι αποτελούσε άμεση απειλή αυτή τη στιγμή», είπε.

Ωστόσο, στη δική της κατάθεση λίγο νωρίτερα, η επικεφαλής των αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ παρουσίασε αντιφατικές εκτιμήσεις σχετικά με το αν η Τεχεράνη εργαζόταν για την αποκατάσταση του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου πριν από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Στις προετοιμασμένες δηλώσεις της, οι οποίες δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή λίγο πριν από την ακρόαση, η Γκάμπαρντ ανέφερε ότι το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν είχε καταστραφεί από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις τον Ιούνιο και ότι η Ουάσιγκτον δεν είχε παρατηρήσει καμία προσπάθεια ανασυγκρότησης της ικανότητας εμπλουτισμού έκτοτε. Ωστόσο, όταν μίλησε στους γερουσιαστές, η Γκάμπαρντ είπε ότι οι Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούσαν πως το Ιράν προσπαθούσε να ανακάμψει από τις ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές του τον Ιούνιο και συνέχιζε να αρνείται να συμμορφωθεί με τις πυρηνικές του υποχρεώσεις προς τον ΔΟΑΕ.

Οταν ρωτήθηκε από αρκετούς γερουσιαστές αν ο Τραμπ είχε ενημερωθεί για εκτιμήσεις των Υπηρεσιών Πληροφοριών ότι το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης, απάντησε ότι «μια εκτίμηση ήταν ότι το Ιράν πιθανότατα θα χρησιμοποιούσε τα Στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης», επικαλούμενη τον διευθυντή της CIA.

Οπως ομολογούν συνομιλητές του, ο πρόεδρος Τραμπ είναι εξοργισμένος με τον τρόπο κάλυψης της επιχείρησης στο Ιράν από τα μέσα ενημέρωσης και στρέφει τα πυρά του στους συμμάχους των ΗΠΑ που «δεν κάνουν αρκετά για να βοηθήσουν». «Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν “τελειώναμε” με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και αφήναμε τις χώρες που τα χρησιμοποιούν να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα “Στενά”; Αυτό θα έκανε ορισμένους από τους “συμμάχους” που δεν ανταποκρίνονται, να κινητοποιηθούν, και γρήγορα!!!», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social. Σε χθεσινή δήλωσή του ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι οι σύμμαχοι συζητούν συλλογικά τον «καλύτερο τρόπο» για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ.

Κι ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, παρότι φέρεται «λιγότερο ενθουσιώδης», δίνει προτεραιότητα στην ενότητα και αποφεύγει δημόσιες δηλώσεις για εσωτερικές συζητήσεις, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές κάλεσαν τον αμερικανό πρόεδρο να αποσυρθεί από το Ιράν. Παράλληλα, ανώτεροι Δημοκρατικοί καλούν τον Τζο Κεντ να καταθέσει στο Κογκρέσο σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν σε παραίτηση.