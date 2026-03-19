Η Βιέννη επανέρχεται στο προσκήνιο ως κρίσιμος κόμβος κατασκοπείας στην Ευρώπη, καθώς δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας καταγράφουν αυξημένη δραστηριότητα ρωσικών δορυφορικών εγκαταστάσεων σε διπλωματικά κτίρια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι υποδομές αυτές δεν εξυπηρετούν μόνο διπλωματικές επικοινωνίες, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο δίκτυο συλλογής πληροφοριών του Κρεμλίνου. Η ουδετερότητα της Αυστρίας, σε συνδυασμό με την παρουσία διεθνών οργανισμών, καθιστά την πόλη ελκυστική για τέτοιες δραστηριότητες, την ώρα που οι αυστριακές αρχές έχουν περιορισμένες δυνατότητες αντίδρασης. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον αυξημένης κατασκοπευτικής κινητικότητας, με τη Βιέννη να διατηρεί ρόλο-κλειδί στη σιωπηλή σύγκρουση των μυστικών υπηρεσιών.

Τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, στις στέγες των εκτεταμένων ρωσικών διπλωματικών εγκαταστάσεων στην αυστριακή πρωτεύουσα έχει επανέλθει διακριτικά μια δραστηριότητα που παραπέμπει στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου: λειτουργούν ως η μεγαλύτερη μυστική πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών σημάτων (SIGINT) του Κρεμλίνου στη Δύση.

Οπως επισημαίνει ανώτερος ευρωπαίος διπλωμάτης στους «Financial Times», «Είναι μία από τις βασικές μας ανησυχίες σχετικά με τη ρωσική δραστηριότητα εδώ. Γνωρίζουμε ότι στοχεύουν κυβερνητικές και στρατιωτικές επικοινωνίες του ΝΑΤΟ με τα μέσα που διαθέτουν. Η Βιέννη έχει αποκτήσει τεράστια σημασία για αυτούς… είναι ο κόμβος τους στην Ευρώπη».

Ειδικοί αναφέρουν επίσης ότι από τη Βιέννη η Ρωσία δεν παρακολουθεί μόνο δορυφορικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρώπη, αλλά και στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ενώ η εισβολή στην Ουκρανία το 2022 οδήγησε σε μαζικές απελάσεις ρώσων διπλωματών από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η ουδέτερη Αυστρία υιοθέτησε πιο επιεική στάση απέναντι στη ρωσική παρουσία. Ωστόσο, ακόμα και η ίδια η αυστριακή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (DSN) προειδοποίησε πρόσφατα ότι «οι τεχνικές δυνατότητες και η προσαρμοστικότητα των σταθμών SIGINT της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Βιέννη αποτελούν σημαντικό κίνδυνο ασφάλειας στον τομέα της αντικατασκοπείας».

Δυτικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι τα δύο τελευταία χρόνια καταγράφεται στη Βιέννη εγκατάσταση αρκετών νέων κεραιών και άλλων «ασυνήθιστων» εγκαταστάσεων σε ταράτσες. Εξίσου αξιοσημείωτη είναι επίσης η συχνότητα με την οποία ορισμένες από τις κεραίες αυτές αλλάζουν κατεύθυνση, κάτι που εκτιμάται ότι δείχνει ενεργή χρήση τους για τη στόχευση πολλών δορυφόρων.

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αποφεύγουν να αναφέρονται στις τεχνικές δυνατότητες της Ρωσίας, ωστόσο η παρακολούθηση αλλαγής προσανατολισμού των κεραιών προσφέρει μια εικόνα για το ενδιαφέρον της ρωσικής συλλογής σημάτων.

Την παραμονή της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου τον περασμένο μήνα, για παράδειγμα, μία από τις μεγαλύτερες κεραίες άλλαξε προσανατολισμό και επέστρεψε στην προηγούμενη θέση της μετά τη λήξη της διάσκεψης. Οπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των «FT», το συγκρότημα «Russencity», στην ανατολική όχθη του Δούναβη, το οποίο εκτείνεται σε εννέα στρέμματα και περιβάλλεται από υψηλής ασφάλειας περιφράξεις, περιλαμβάνει κατοικίες και σχολείο για τα παιδιά ρώσων διπλωματών. Στο κέντρο του βρίσκεται ένα εξαώροφο οκταγωνικό κτίριο που στεγάζει τη ρωσική αποστολή στον ΟΗΕ, με στέγη γεμάτη δορυφορικά πιάτα.

Επίσης η Βιέννη φιλοξενεί πολλούς διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, ΔΟΑΕ, OPEC) με δικές τους δορυφορικές εγκαταστάσεις.