Απαίτησε, απείλησε, και τώρα κάνει πως δεν τον νοιάζει: «Δεν “χρειαζόμαστε” πια ούτε θέλουμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ» για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έγραψε χθες στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ – «ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ» πρόσθεσε. «Δεν τους χρειαζόμαστε, αλλά θα έπρεπε να ήταν εκεί» επανήλθε αργότερα στο θέμα μιλώντας σε δημοσιογράφους. Οι απειλές ήταν αυτή τη φορά πιο άμεσες από εκείνο το «είτε λάβουμε υποστήριξη είτε όχι, θα το θυμόμαστε» που είχε πει ο αμερικανός πρόεδρος την Κυριακή σε συνέντευξή του στους «Financial Times»: οι ΗΠΑ θα έπρεπε να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε χθες, επαναλαμβάνοντας βέβαια μια απειλή που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν. Από όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας, πάντως, εκείνο που περισσότερο τον ερέθισε τη συγκεκριμένη μέρα ήταν η Γαλλία.

Μόλις προχθές ο Τραμπ είχε υποστηρίξει πως η Γαλλία θα συνδράμει τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, μία θαλάσσια αρτηρία ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου που παραμένει – πλην εξαιρέσεων – κλειστή εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ανέφερε μάλιστα ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον βαθμολόγησε (…) με «8 στα 10: είναι η Γαλλία, δεν περιμένουμε το τέλειο» ειρωνεύτηκε. Χθες, όμως, ο γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε δημόσια πως «στο παρόν πλαίσιο» η Γαλλία δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις για «το άνοιγμα ή την απελευθέρωση» των Στενών του Ορμούζ. «Αντιθέτως, είμαστε πεπεισμένοι ότι, μόλις η κατάσταση ηρεμήσει (…), δηλαδή όταν οι κύριες επιθέσεις θα έχουν σταματήσει, είμαστε έτοιμοι, μαζί με άλλες χώρες, να αναλάβουμε την ευθύνη ενός συστήματος συνοδείας» πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα απαιτήσει επίσης «συζητήσεις, μεταξύ των οποίων και με το Ιράν». Ερωτηθείς σχετικά ο Τραμπ περιορίστηκε στο εξής σχόλιο: «Ο Μακρόν πολύ σύντομα θα είναι εκτός αξιώματος, οπότε θα δούμε». Για την Ιστορία, οι επόμενες προεδρικές εκλογές θα γίνουν κανονικά στη Γαλλία την άνοιξη του 2027.

Μακράν του «ενθουσιασμού» που ήθελε να δει διατυπώνοντας την απαίτησή του άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία και άλλα μέσα ώστε να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ομοβροντία κατηγορηματικών αρνήσεων και διπλωματικών «όχι» – μόνο τα ΗΑΕ άφησαν χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε μια τέτοια διεθνή προσπάθεια, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά την ΕΕ, μια αρχική ιδέα επέκτασης της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» από την Ερυθρά Θάλασσα στα Στενά του Ορμούζ παραπέμφθηκε καταπώς φαίνεται στις καλένδες. «Δεν νομίζω ότι η πόρτα έχει κλείσει» σχολίασε χθες η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας. «Οπως είπα και (προ)χθές, προς το παρόν, τα κράτη-μέλη δεν έχουν διάθεση να αλλάξουν την εντολή της επιχείρησης αυτής, ιδιαίτερα επειδή η Ερυθρά Θάλασσα είναι ακόμη επίσης σημαντική. Επομένως κανείς δεν είναι έτοιμος να βάλει τους ανθρώπους του σε κίνδυνο στα Στενά του Ορμούζ. Πρέπει να εξεύρουμε διπλωματικούς τρόπους προκειμένου να τα κρατήσουμε ανοικτά έτσι ώστε να μην έχουμε επισιτιστική κρίση, κρίση λιπασμάτων, ενεργειακή κρίση παγκοσμίως» πρόσθεσε. «Το συμφέρον μας είναι να είναι ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, αλλά η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στη σύγκρουση» επαναβεβαίωσε από την πλευρά του ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στο μήνυμα που ανέβασε χθες στο Truth Social ο Τραμπ στηλίτευσε και άλλες χώρες πέραν του ΝΑΤΟ – την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νότια Κορέα… Παράλληλα, ωστόσο, είπε πως δεν του προκάλεσε έκπληξη η άρνηση των χωρών του ΝΑΤΟ να τον βοηθήσουν γιατί «πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ – όπου ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για να προστατεύουμε αυτές τις ίδιες χώρες – έναν μονόδρομο». «Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος» επανήλθε στο θέμα μιλώντας από τον Λευκό Οίκο. Οι ΗΠΑ δεν ήταν υποχρεωμένες να βοηθήσουν όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, σχολίασε, εξισώνοντας ουσιαστικά τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον πόλεμο στο Ιράν. «Τους βοηθήσαμε, και αυτοί δεν μας βοήθησαν, και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ κακό για το ΝΑΤΟ» πρόσθεσε. «Κανείς δεν θέλει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί. Απόλυτα τρελοί και σκληροί, βίαιοι. Ολοι συμφωνούν με αυτό, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν» συνέχισε. «Εμείς, ως Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι είναι αρκετά σοκαριστικό» τόνισε. Οταν πάντως πιέστηκε να πει αν θα υπάρξουν συνέπειες για το ΝΑΤΟ, ο Τραμπ απάντησε: «Οχι, απλώς θεωρώ ότι δεν είναι καλό για μια συνεργασία όταν λένε “αυτό που κάνετε είναι εξαιρετικό, αλλά δεν θα βοηθήσουμε”».

Ειρήσθω εν παρόδω, ο Τραμπ έδωσε και ένα (αόριστο) χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο στο Ιράν: «Αν φεύγαμε τώρα, θα τους έπαιρνε 10 χρόνια για να ανασυγκροτηθούν» δήλωσε. «Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να φύγουμε. Θα φύγουμε στο κοντινό μέλλον. Στην ουσία, θα φύγουμε πολύ σύντομα».