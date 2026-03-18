Πίσω από την παραδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ σε περιβάλλον διεθνούς κρίσης – «μπορεί να υπάρχει μια προσωρινή άνοδος τώρα, αλλά ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε έναν μήνα», όπως είπε στο συνέδριο του Bloomberg στην Αθήνα – κρύβεται μια ανησυχία και ένας στόχος.

Η ανησυχία έχει να κάνει με τη σύνθετη εξίσωση που στην πραγματικότητα διαμορφώνει για το Μέγαρο Μαξίμου η ανάγκη έκτακτης διαχείρισης των επιπτώσεων του πολέμου, συνδυαστικά με την πολιτική και επικοινωνιακή διαχείριση των εξελίξεων στα εσωτερικά μέτωπα, ανάμεσά τους και κάποια θεσμικής βαρύτητας, όπως οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο στόχος του Πρωθυπουργού, παρά τη δημόσια αποστροφή του ότι δεν δίνει «ποτέ σημασία στις δημοσκοπήσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα», είναι αυτό το μομέντουμ όχι απλώς να διατηρηθεί για τη ΝΔ, αλλά να οδηγήσει σε ταυτίσεις διαρκείας με σημαντικά εκλογικά ακροατήρια, τα οποία αναζητεί από τις ευρωεκλογές του 2024 έως σήμερα.

Από το συνέδριο του Bloomberg, έδειξε ότι η Αθήνα είναι σε σύμπλευση με τους ευρωπαίους εταίρους, απορρίπτοντας αποστολές πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. «Δεν θα εμπλακούμε σε ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή όσο συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ημασταν απολύτως σαφείς εξ αρχής: ενισχύουμε την αμυντική μας στάση» είπε, βάζοντας έναν αστερίσκο: «εκτός αν υπάρξει – και είναι σαφές ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική αυτή τη στιγμή – αποστολή που θα εγκριθεί από την Ευρώπη». Η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει, όπως επανέλαβε, ξεκάθαρα όρια, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε για πρώτη φορά ότι ίσως πρέπει να γίνει ευρωπαϊκή κουβέντα για τη φορολογία ενώ άφησε ξανά ανοιχτό παράθυρο για στοχευμένα, προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας. «Οι ειδικοί φόροι είναι πολύ υψηλοί σε όλη την Ευρώπη (…) Μια πιθανή λύση θα ήταν, εάν οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, να υπάρξει μια περιορισμένη ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις να τους μειώνουν χωρίς το δημοσιονομικό κόστος να προσμετράται στο έλλειμμα ή στους στόχους για πλεονάσματα» ανέφερε, δίνοντας μια ιδέα των πιθανών συζητήσεων ενόψει της συνόδου των ηγετών της ΕΕ που θα κληθούν να συμφωνήσουν, αύριο και μεθαύριο, σε κοινή στάση απέναντι στον κίνδυνο νέου ενεργειακού σοκ. «Θα εξετάζαμε μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση», σημείωσε.

Γνώριμη τακτική

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Μητσοτάκης, βγαίνοντας εκ νέου μπροστά, ακολουθεί ουσιαστικά μια γνώριμη τακτική:

Πρώτον, προσπαθεί να οριοθετεί τη δημόσια ατζέντα όσο το περιβάλλον δείχνει ευνοϊκότερο για την κυβέρνηση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, προσπερνώντας για την ώρα εκείνα που αναγκάζουν την κυβέρνηση σε θέση άμυνας.

Δεύτερον, επιλέγει ρητορική μέλλοντος: «Εχουμε και έχω ένα πολύ σαφές σχέδιο για το τι θα ήθελα να κάνω στην τρίτη θητεία μου. Θα ήθελα να υπήρχε ένα εναλλακτικό σχέδιο για σύγκριση αλλά το μόνο που τους απασχολεί (σ.σ. στην αντιπολίτευση) είναι να ξεφορτωθούν την κυβέρνηση χωρίς να προσφέρουν καμία εναλλακτική λύση».

Τρίτον, καλλιεργεί εικόνα «ασφάλειας» και «σταθερότητας», με ενδεικτικό τον χαρακτηρισμό «μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή», που έδωσε στην πλειοψηφία της κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο.

Ανησυχίες για τα γκάλοπ

Πίσω από αυτά υπάρχουν οι «αναγνώσεις» του Μαξίμου σε ευρήματα κυλιόμενων μετρήσεων, ιδίως τα ποσοστά καταλληλότητας και αξιολόγησης του Πρωθυπουργού, που κινούνται, κατά τους συνεργάτες του, πάνω από εκείνα του κόμματος. Δηλαδή ρίχνει βάρος στο να διατηρείται η «μονομαχία» του με τον «Κανένα» στον δείκτη της καταλληλότητας για Πρωθυπουργός, ή στο να διατηρούνται οι θετικές απόψεις για τον Πρωθυπουργό πάνω και από τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου της ΝΔ. Αυτό που επιδιώκει το Μαξίμου είναι να εδραιωθεί το ίδιο σκηνικό, που οι αναλυτές κατέγραφαν και προεκλογικά το 2023.