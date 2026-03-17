«Η Ελλάδα συμμετέχει μόνο στην επιχείριση «Ασπίδες» που εχει εγκριθεί από Ευρώπη και έχει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν πρόκειται να εμπλακούμε στο θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο του Bloomberg .

Πρόσθεσε ότι «Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το τέλος της σύρραξης. Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι δεν θα παραταθεί» ενώ υπογράμμισε ότι «έχουμε μακρά εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, αυτό όμως που πρέπει να επισημάνω είναι ότι η εμπειρία που έχουμε από την κρίση του 2022, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πλάνο βραχυπρόθεσμων αλλά και μακρυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης».

Ως προς τη διαχείριση των επιπτώσεων του πολέμου είπε ότι το ντίζελ είναι νούμερο ένα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.

Επεσήμανε ότι το χειρότερο σενάριο ήταν πάντα το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ενώ ανέφερε ότι «δεν γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί η κρίση, αλλά όσο περισσότερο κρατήσει, τόσο περισσότερα μέτρα θα απαιτηθούν για ενίσχυση των πολιτών».

«Η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα της Ευρώπης» είπε ενόψει και της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις 19-20 Μαρτίου, όταν οι τιμές της ενέργειας και η ενεργειακή ασφάλεια θα τεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών.