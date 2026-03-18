Σε συνέχεια των αποκαλύψεων που σας έγραψα χθες για τα ευρήματα των ευρωπαίων ελεγκτών για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προέκυψε ήδη το πρώτο πρόστιμο από την OLAF, τον κοινοτική υπηρεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θυμίζω ότι προηγήθηκε Υπόμνημα Προκαταρκτικών Ευρημάτων που συνέταξαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο καταγράφεται ένα… όργιο ατασθαλιών, με υπερκοστολογήσεις, φωτογραφικές προκηρύξεις διαγωνισμών, αδιαφανείς διαδικασίες και ανολοκλήρωτα έργα. Ως συνέπεια, η Κομισιόν επέβαλε ήδη την «ποινή» οριζόντιας περικοπής της χρηματοδότησης στη χώρα μας, της τάξεως του 25%, εκτός από τα πρόστιμα που θα επιβληθούν αν δεν την πείσει η Αθήνα ότι θα καθαρίσει άμεσα το τοπίο. Σε πρώτη φάση, δηλαδή, η Κομισιόν διά της OLAF ζητεί από την Ελλάδα να επιστρέψει 1,6 εκατ. ευρώ που είχαν διατεθεί για τέτοια προγράμματα. Τα οποία θα τα επιστρέψει το κρατικό ταμείο, φυσικά, όχι οι ιδιώτες της κατάρτισης που ωφελήθηκαν…

Στο μικροσκόπιο κι άλλοι φορείς

Και για να απαντήσω σε ένα ερώτημα που ίσως σας προέκυψε από τα παραπάνω, όχι, δεν αφορά μόνο την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου και της ΓΣΕΕ αυτό. Είναι μεν στον ίδιο κύκλο υποθέσεων, αλλά τα επίμαχα προγράμματα που ερευνήθηκαν στους δειγματοληπτικούς ελέγχους των ευρωπαίους ελεγκτών, έχουν εκτελεστεί κι από άλλους φορείς, κοινωνικούς και του Δημοσίου. Ενώ η ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των ευρωπαϊκών κονδυλίων ανήκει σε υπηρεσίες συγκεκριμένων υπουργείων, στις οποίες κοινοποιήθηκαν τα ευρήματα. Το υπόμνημα των ελεγκτών αναφέρει εξωφρενικά παραδείγματα. Ενδεικτικά μόνο να σας πω τι λέει για το «μαγείρεμα» του αριθμού των καταρτισμένων. Σε πρόγραμμα κατάρτισης για την επανένταξη κρατουμένων στις φυλακές ύψους 1,8 δισ. ευρώ, εκπαιδεύτηκε μόνο το 56% όσων είχαν δηλωθεί, ενώ και όσοι συμμετείχαν δεν ολοκλήρωσαν τα προαπαιτούμενα του προγράμματος. Παρομοίως, σε πρόγραμμα για ανθρώπους με αναπηρία συμμετείχε μόλις το 29% των δηλωθέντων, ενώ σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους, μόνο το 13%. Αν δεν βρεθούν πειστικές απαντήσεις για όλα αυτά, τα 1,6 δισ. ευρώ που μας ζητούν να επιστρέψουμε θα είναι μικρό ποσό, σε σχέση με όσα θα κληθούμε να πληρώσουμε…

Παιχνίδι καθυστερήσεων

Μπρος-πίσω πάει ο προγραμματισμός της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Και ενώ οι αρχικές πληροφορίες, από την κυβέρνηση και τις κοινοβουλευτικές πηγές, έλεγαν ότι θα πραγματοποιηθεί πριν από την 25η Μαρτίου, τελικά φαίνεται πως επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις της Χαριλάου Τρικούπη και των απαισιόδοξων της αντιπολίτευσης. Οι οποίοι έλεγαν πως λαμβάνουν… σήματα ότι ο προγραμματισμός της συζήτησης θα αργήσει και θα φτάσει οριακά πριν από τις διακοπές του Πάσχα, ώστε να έχει χαθεί και το μομέντουμ που δημιούργησε η καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τους τέσσερις ιδιώτες. Αυτά που δεν υπολόγιζε κανείς, βέβαια, είναι όσα ακολούθησαν της καταδίκης, οι τριγμοί που προκάλεσε η δήλωση του Ταλ Ντίλιαν ότι η εταιρεία του πουλάει το Predator αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και κρατικές αρχές, όπως και οι γενικότερες off the record αντιδράσεις των τεσσάρων καταδικασθέντων που δεν θέλουν να γίνουν αυτοφωράκηδες. Πιθανότατα, άλλωστε, πριν από το Πάσχα θα υπάρχει και η καθαρογραμμένη απόφαση του δικαστηρίου, με όλα τα συνοδευτικά της αποδεικτικά έγγραφα και ντοκουμέντα. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μπορεί κάλλιστα να την καταθέσει στη Βουλή ζητώντας τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής, με βάση πια τα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Με απλά λόγια: Οποτε κι αν γίνει η προ ημερησίας, η σύγκρουση, οι υψηλοί τόνοι και οι νέες αποκαλύψεις είναι απλώς αναπόφευκτα.

Αμεσα στο ΚΥΣΕΑ η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Την ερχόμενη Δευτέρα συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ το οποίο, μεταξύ άλλων, θα έχει στην ατζέντα του την κύρωση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας. Πρόκειται για μια από τις πολύ λίγες περιπτώσεις αμυντικού συστήματος που πέρασε από την αρμόδια Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής με την ψήφο μονάχα των βουλευτών της ΝΔ. Ακόμη και το ΠΑΣΟΚ, που κατά κανόνα στηρίζει την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή τη φορά ψήφισε «παρών». Εμαθα ότι στη συνεδρίαση η αντιπολίτευση ζήτησε διευκρινίσεις επί ζητημάτων που δεν αναφέρονταν ούτε στην απόρρητη εισήγηση που τους δόθηκε, σχετικά με τα συστήματα που παρέχονται στο πακέτο της ανάθεσης της «Ασπίδας» και θα τεκμηρίωναν το τίμημα της προμήθειας. Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα ευρωπαϊκής συμβατότητας. Με απλά λόγια, η διαφωνία των περισσότερων δεν αφορούσε την ανάγκη μια τέτοιας προμήθειας, αλλά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.