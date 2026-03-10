Η στεγαστική κρίση που πλήττει ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προσιτή κατοικία, η Επιτροπή απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς πολίτες, τοπικές αρχές, επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει έως τις 29 Μαρτίου και πραγματοποιείται μέσω ειδικού ερωτηματολογίου στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι απόψεις που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την προετοιμασία της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, η οποία θα διαμορφώσει το πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής για την προσιτή κατοικία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την πρωτοβουλία παρουσίασε ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Dan Jørgensen, ο οποίος τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ θεσμών, τοπικών κοινωνιών και οικονομικών φορέων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που αγγίζει πλέον εκατομμύρια Ευρωπαίους. Όπως δήλωσε, «μόνο αν εργαστούμε όλοι μαζί μπορούμε να αρχίσουμε να αλλάζουμε την πορεία αυτής της κρίσης».

Η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που θα πάρει τη μορφή μιας νομοθετικής πρότασης για την προσιτή κατοικία, φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα της σημερινής Ευρώπης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δυσκολία πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή στέγη αποτελεί πλέον «μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των Ευρωπαίων που ζουν στις πόλεις».

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις μεγάλες μητροπόλεις και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου η ζήτηση για κατοικία έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η άνοδος των τιμών των ενοικίων, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών και η αυξανόμενη παρουσία βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις στις τοπικές αγορές στέγης.

Η πρόταση που επεξεργάζεται η Επιτροπή στοχεύει στη δημιουργία ενός σαφούς και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέψει στις δημόσιες αρχές να εντοπίζουν περιοχές όπου υπάρχει έντονη στεγαστική πίεση. Στις περιοχές αυτές θα μπορούν να εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την προστασία της προσβασιμότητας στην κατοικία και τη διατήρηση των ενοικίων σε βιώσιμα επίπεδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν περιορίσει σημαντικά την προσφορά κατοικιών για μόνιμους κατοίκους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο νέας νομοθετικής παρέμβασης που θα επιτρέπει στις τοπικές αρχές να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την εξάπλωση αυτού του φαινομένου.

«Σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης η στεγαστική κρίση έχει φτάσει σε σημείο όπου πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται όχι μόνο να πληρώσουν το ενοίκιο, αλλά ακόμη και να βρουν ένα σπίτι όπου μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς», σημείωσε ο επίτροπος Γιόργκενσεν. Για τον λόγο αυτό, όπως υπογράμμισε, στόχος είναι να δοθούν στις τοπικές αρχές περισσότερα εργαλεία και δυνατότητες παρέμβασης.

Η συζήτηση για τη στεγαστική κρίση αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες. Την ερχόμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει δική του έκθεση σχετικά με τις πολιτικές που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο το ζήτημα της κατοικίας εισέρχεται δυναμικά στη θεσμική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι πρόσφατα, η στεγαστική πολιτική θεωρούνταν κυρίως αρμοδιότητα των κρατών-μελών, όμως η έκταση του προβλήματος έχει πλέον οδηγήσει στην ανάγκη για ευρωπαϊκό συντονισμό.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 29 Μαρτίου 2026, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν επιπλέον στοιχεία και δεδομένα έως τις 3 Απριλίου. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προσιτή κατοικία, σε μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις της σύγχρονης Ευρώπης.