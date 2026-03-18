Μετά τον ΠΣΑΤ και την ΠΟΕΣΥ που τοποθετήθηκαν (;) για το ντου των οπαδών του ΠΑΟΚ στα δημοσιογραφικά της Τούμπας με καθυστέρηση μιας μέρας (κι αφού προηγουμένως έγιναν και συλλήψεις) χωρίς να τολμήσουν να αποδώσουν ευθύνες σε κανέναν για το ντροπιαστικό αυτό γεγονός, ήρθε χθες η σειρά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη να σπάσει τη σιωπή του για τα γεγονότα που σχετίζονται με τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπήρξε τόσο σαφής στην τοποθέτησή του που είναι να απορείς γιατί δεν έχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο του ΠΣΑΤ ή έστω της ΠΟΕΣΥ.

Τι είπε

«Το τμήμα δίωξης χειρίστηκε παραδειγματικά την υπόθεση. Διενεργεί αυτοτελώς αστυνομικές ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν μπορούμε να παραθέσουμε περισσότερα στοιχεία, η υπόθεση βρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου, αλλά τα υπόλοιπα ανήκουν στη διαδικασία της ανάκρισης και της ελληνικής δικαιοσύνης», είπε ο Μ. Χρυσοχοΐδης. Και πρόσθεσε: «Ο εποπτεύων διέταξε το άνοιγμα δικογραφίας για να διακριβωθούν εγκληματικές πράξεις για τις συγκεκριμένες ομάδες που δραστηριοποιούνται έχοντας κίνητρα μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους αλλά έχουν τα στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος, να τεθούν υπό παρακολούθηση και έλεγχο με βάση τον ποινικό νόμο, να εξαρθρωθούν και να διαλυθούν». Και κατέληξε: «Θα μας βρουν απέναντι, είμαστε εδώ για να τους διαλύσουμε, όλους αυτούς». Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο, που ακούστηκε σαν προφητεία, προσδοκία και απειλή ταυτόχρονα, όλα τα προηγούμενα είναι εντελώς ακατανόητα! Εχει ή δεν έχει σχέση με οπαδική βία το έγκλημα; Υπάρχουν όντως ομάδες που στο όνομα ποδοσφαιρικών συλλόγων δημιουργούν συνθήκες τρομοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ή όχι; Υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπισή τους; Σε αυτές τις απλές ερωτήσεις καλείται να απαντήσει ο Χρυσοχοΐδης. Ως υπουργός. Οχι ως αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού…

Κίνδυνος

Απόψε κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το Τσάμπιονς Λιγκ δυο ομάδες που έχουν πολλές αρετές – τόσες πολλές ώστε άνετα θα μπορούσαμε να τις φανταστούμε τελικές νικήτριες της διοργάνωσης. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο Καμπ Νου τη Νιουκάστλ έχοντας φέρει μια ισοπαλία μαζί της (1-1) στο πρώτο ματς στην Αγγλία. Και η Λίβερπουλ θα πρέπει στο Ανφιλντ να ανατρέψει την εις βάρος της ήττα με 1-0 στην Πόλη από τη Γαλατασαράι. Το ματς, που μπορεί να αποδειχτεί απολύτως περίπλοκο για την ομάδα του Σλοτ, θα το δούμε το βράδυ στο MEGA.

Φλικ

Τα δυο παιχνίδια είναι κομμάτι παράξενα. Δεν χωρά αμφιβολία πως η Μπαρτσελόνα είναι καλύτερη ομάδα από τη Νιουκάστλ: είναι άλλωστε πρωταθλήτρια Ισπανίας και πέρυσι έφτασε στους ημιτελικούς του Τσάμπιονς Λιγκ ενώ και φέτος είναι πρώτη στην ισπανική λίγκα. Ομως υπάρχει ένα δεδομένο που δεν μπορούμε να μην το λάβουμε σοβαρά υπόψη: στο πρώτο ματς η Μπαρτσελόνα υπέφερε από την ψυχωμένη, οργανωμένη και σοβαρή αγγλική ομάδα. Εφτασε μάλιστα στην ισοπαλία χάρη σε μια ψύχραιμη εκτέλεση πέναλτι από τον Γιαμάλ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο πρώτος που δεν χάρηκε με την εμφάνιση της ομάδας ήταν ο προπονητής της Χανς Φλικ. Ο Φλικ εμφανώς φοβάται μήπως επαναληφθεί ό,τι και πέρυσι, μήπως δηλαδή η πρωτιά της ομάδας στο ισπανικό πρωτάθλημα την οδηγήσει στο να αποδεχτεί έναν αποκλεισμό στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η Μπάρτσα είναι μια νεανική ομάδα. Οι παίκτες στο ρόστερ πάνω από 30 χρόνων είναι ελάχιστοι. Οι μικροί έχουν την τάση να πιστεύουν πως η κατάκτηση ενός σημαντικού τίτλου είναι κάτι αρκετό.

Ο Φλικ θέλει οι παίκτες του να πιστεύουν πως ο αποκλεισμός είναι ένα είδος καταστροφής και για να τους κεντρίσει την προσοχή έκανε ένα καλό τρικ από αυτά που κάνουν οι έμπειροι προπονητές για να μην αφήσουν την ομάδα τους να χαλαρώσει: ανακοίνωσε χθες ότι η Μπαρτσελόνα θα είναι η τελευταία δουλειά στην καριέρα του και ότι κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως το Τσάμπιονς Λιγκ είναι ό,τι σημαντικότερο για τον ίδιο, καθώς είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο. Εμμέσως πλην σαφώς, ο γερμανός προπονητής, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι, είπε στους παίκτες του ότι αυτός θα είναι που θα κάνει και φέτος τις κρίσεις για την παρουσία τους μέσα στη σεζόν. Και ως εκ τούτου πρέπει να είναι ευχαριστημένος απ’ όλους τους. Θα δούμε αν η απόφαση αυτή του κόουτς να μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ τη σημασία του ματς θα βγει σε καλό.

Γνωρίζει

Πριν από το ματς Λίβερπουλ – Γαλατασαράι δεν υπήρξαν ανάλογες ανακοινώσεις από κανένα. Ο κόουτς Σλοτ γνωρίζει ότι το Τσάμπιονς Λιγκ είναι η τελευταία ευκαιρία της Λίβερπουλ για να πετύχει μέσα στη σεζόν κάτι σημαντικό. Και η πρωταθλήτρια Αγγλίας, όπως ακριβώς και η Μπαρτσελόνα, στο πρώτο ματς ήταν κατώτερη της αντιπάλου του: στην Πόλη έχασε δικαιότατα γιατί η Γαλατασαράι ήταν καλύτερη – ούτε άτυχη ήταν, ούτε πλήρωσε κάποιου τύπου κακοδαιμονία. Πριν το ματς αρχίσει η τύχη της μοιάζει να είναι ότι η πρωταθλήτρια Τουρκίας είναι μια κλασική ομάδα έδρας.

Εχει φέτος κερδίσει στο γήπεδό της δυο φορές τη Λίβερπουλ, έχει βάλει τρία γκολ στην Μπόντο (πράγμα καθόλου απλό) και πέντε στη Γιουβέντους. Αλλά εκτός έδρας έχει δεχτεί πέντε γκολ από την Αϊντραχτ, έχει χάσει με κάτω τα χέρια από τη Μάντσεστερ Σίτι και χρειάστηκε την παράταση για να αποκλείσει τη Γιουβέντους ύστερα από μια νίκη με 5-2! Το πράγμα εξαρτάται από τη Λίβερπουλ δηλαδή. Αλλά η ερώτηση είναι ποια Λίβερπουλ θα δούμε: αυτή που έχασε στην Πόλη με 1-0 και που την περασμένη Κυριακή δεν κέρδισε την Τότεναμ μπορεί και να αποκλειστεί από τους Τούρκους. Αν δούμε την πρωταθλήτρια Αγγλίας αυτή εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρει.

Τούντορ

Η βραδιά έχει κι άλλα δύο παιχνίδια, αλλά εδώ το πράγμα είναι διαδικαστικό. Η Μπάγερν Μονάχου που στο Μπέργκαμο διέλυσε την Αταλάντα, δηλαδή την τελευταία εκπρόσωπο των Ιταλών στη διοργάνωση, έχει ήδη προκριθεί: αυτή τη στιγμή μοιάζει η πλέον φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη αλλά το Τσάμπιονς Λιγκ θα κριθεί στα τέλη Μαΐου. Απλή είναι και η δουλειά της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο κόντρα στην Τότεναμ που έχει άλλα προβλήματα. Αν ο κόουτς Τούντορ αλλάξει πάλι τερματοφύλακα στο εικοσάλεπτο θα έχουμε κάτι να θυμόμαστε από το ματς…