Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνονταν για μία ακόμη ημέρα οι τιμές του αργού πετρελαίου, με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή να μαίνονται και τους παραγωγούς πετρελαίου να αναζητούν τρόπους να μεταφέρουν τον μαύρο χρυσό μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Φωτιά είχε εκδηλωθεί σε μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι τελευταίες επιθέσεις στα ΗΑΕ αυξάνουν την ανησυχία για στόχευση ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή. Μερικά από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια και μεγάλη μονάδα εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) είχαν διακόψει τη λειτουργία τους έπειτα από επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επίσης πλήγματα είχαν εκδηλωθεί σε λιμάνια σε όλη την περιοχή. Στόχος είχαν γίνει επίσης εγκαταστάσεις ενέργειας στη Σαουδική Αραβία.

Ο πόλεμος που μαίνεται εδώ και τρεις εβδομάδες έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη μείωση των διελεύσεων εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό έχει οδηγήσει σε άλμα των τιμών του πετρελαίου και σε κίνδυνο για νέα μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού.

Στα ΗΑΕ το χτύπημα εκδηλώθηκε στη μονάδα φυσικού αερίου Shah. Οι Αρχές του Αμπου Ντάμπι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στο κοίτασμα φυσικού αερίου υψηλής περιεκτικότητας σε θείο στην έρημο Empty Quarter, δυτικά του Εμιράτου, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις. Οι εργασίες είχαν σταματήσει στο κοίτασμα.

Το Πακιστάν

Τάνκερ του Πακιστάν έπλευσε μέσω των Στενών του Ορμούζ, πλησιάζοντας κοντά στις ιρανικές ακτές, υποδηλώνοντας ότι έχει δημιουργηθεί στη στενή θαλάσσια οδό εγκεκριμένη διαδρομή, την οποία ελέγχει η Τεχεράνη.

Το με πακιστανική σημαία τάνκερ διέσχισε το στενό μεταξύ των δύο ιρανικών νησιών Λαράκ και Κεσμ, πριν ακολουθήσει τη μορφολογία της ακτής στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου που είχαν φτάσει σε ιρανικά λιμάνια είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή το πρωί της Δευτέρας, κρατώντας ανοικτούς τους αναμεταδότες τους.

Η Ινδία

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, δύο δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου με σημαία Ινδίας επίσης διέπλευσαν τα Στενά, ενώ πλοίο γενικού φορτίου με σημαία Γκάμπιας αποχώρησε από το Ορμούζ την Τρίτη, μετέδιδε το Bloomberg.

Από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ πριν από δύο εβδομάδες, το Ιράν έχει πλήξει πολλά πλοία μέσα και γύρω από τα Στενά και έχει κλείσει ουσιαστικά την πλωτή οδό. Λόγω της κατάστασης, πολλά πλοία δεν μπορούν να αποχωρήσουν από τον Περσικό Κόλπο ή να προσεγγίσουν σε αυτόν, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο τις τιμές της ενέργειας.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη διαμορφώνονταν πάνω από τα 51 ευρώ τη μεγαβατώρα, καταγράφοντας άνοδο 60% από τις αρχές του πολέμου.