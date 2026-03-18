Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι «οι σύμμαχοι συζητούν από κοινού πώς μπορεί να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Εργάζονται πάνω σε αυτό συλλογικά, για να βρουν έναν τρόπο για να προχωρήσουν προς τα εμπρός», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Νορβηγία.

Τις τελευταίες ημέτες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι διαπράττει «ένα πολύ ανόητο λάθος» αρνούμενο να συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον «δεν χρειάζεται βοήθεια» για την επιχείρηση αυτή.

Η στάση της Γαλλίας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στα Στενα του Ορμούζ, επισημαίνοντας πως η Γαλλία συνεχίζει τις προετοιμασίες για τη δημιουργία μιας συμμαχίας που θα διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας όταν λήξουν οι εχθροπραξίες.

«Δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης και, ως εκ τούτου, η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες», ανέφερε ο Μακρόν κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι οποιαδήποτε πιθανή εμπλοκή θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών. «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη για ένα σύστημα συνοδείας στα Στενατου Ορμούζ».

Επιπλέον, σημείωσε πως μια τέτοια αποστολή θα απαιτούσε συντονισμό με το Ιράν και υπογράμμισε ότι κάθε επιχείρηση στην περιοχή πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένη από την τρέχουσα πολεμική κατάσταση.

Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του στη Μέση Ανατολή είναι η προστασία «των ανθρώπων μας στην περιοχή». Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, υπογράμμισε ότι το Λονδίνο δεν θα παρασυρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με συμμάχους του για την κατάρτιση ενός βιώσιμου σχεδίου επαναλειτουργίας του Στενων του Ορμούζ. Όπως ανέφερε το άνοιγμα του περάσματος είναι κρίσιμο για να «διασφαλιστεί η σταθερότητα στις αγορές».

«Αυτό δεν είναι απλή υπόθεση», ανέφερε, εξηγώντας ότι το Λονδίνο εργάζεται με «όλους τους συμμάχους μας» για να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Τέλος, ο εκπρόσωπος της ιρανικής Βουλής δήλωσε ότι «τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υποχωρήσει εύκολα στις διεθνείς πιέσεις.