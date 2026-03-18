Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε στοχευμένες επιθέσεις κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού την Τρίτη, οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε θέσεις κατά μήκος της ιρανικής ακτογραμμής, όπου εντοπίστηκαν αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα.

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ – CENTCOM «πριν από λίγες ώρες, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία πολλαπλά πυρομαχικά βαθιάς διείσδυσης βάρους 5.000 λιβρών (σ.σ. 2.260 κιλών) σε οχυρωμένες ιρανικές βάσεις πυραύλων κατά μήκος της ιρανικής ακτογραμμής, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Οι ιρανικοί πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων που βρίσκονταν σε αυτές τις βάσεις αποτελούσαν κίνδυνο για τη διεθνή ναυτιλία στο στενό».