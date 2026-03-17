Δεν είναι απαραίτητα ακριβές πως «υπερβολή είναι μια αλήθεια που έχασε την ψυχραιμία της». Πιθανότατα όμως δεν νιώθεις τον ορισμό και πολύ μακριά, βλέποντάς την να προσπαθεί να χωρέσει στα ποδοσφαιρικά της παπούτσια. Και κυρίως: να κατανοήσει τον τρόπο που τα ανανεωμένα format αλλάζουν σοκαριστικά το σενάριο μιας σεζόν φτάνοντας στην τελική ευθεία. Το παράδειγμα του Ολυμπιακού μοιάζει μια χαρά ενδεικτικό. Ου μην και case study…

Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι Ερυθρόλευκοι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και ψάχνουν τα επτά τελευταία Super League βήματα μιας τέλειας διαδρομής προκειμένου να κατακτήσουν ξανά το πρωτάθλημα: Το 49ο που προφανώς αποτελεί τον μεγάλο τους στόχο. Το ίδιο που θα τους εξασφαλίσει ένα ακόμη καλοκαίρι δίχως προκριματικούς και μια εγγυημένη θέση στη league phase του Champions League για μια σεζόν ακόμη. Το θέμα βέβαια δεν είναι τόσα τα «μεγάλα γράμματα» που είναι γνωστά.

Το ζητούμενο είναι ο τρόπος που ο βάσκος προπονητής και το επιτελείο του θα πρέπει να λύσουν μια άκρως ενδιαφέρουσα εξίσωση. Εκείνη που θα δώσει ως αποτέλεσμα τον Ολυμπιακό στην καλύτερη δυνατή φόρμα για τα play offs.

Παράδοξο

Γιατί αυτά τα ματς είναι διαφορετικά; Η ερώτηση μάλλον πρέπει να τοποθετηθεί σε μια καλύτερη βάση. Και να συναντήσει την υπερβολή που λέγαμε. Διότι το καλεντάρι λέει πως αυτά τα 1+6 ματς απλώνονται σε ένα διάστημα δύο ολόκληρων μηνών! Ο Ολυμπιακός την Κυριακή (22/3) υποδέχεται την ΑΕΛ (19:00) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Ακολουθεί διακοπή δύο εβδομάδων και τα play offs ξεκινούν στο διήμερο 4-5/4. Αυτομάτως έρχεται νέα διακοπή λόγω του Πάσχα (12/4), διεξάγεται η 2η δεύτερη αγωνιστική των play offs σε έναν μήνα από τώρα (18-19/4) και ακολουθεί ξανά διακοπή λόγω του τελικού Κυπέλλου που φέτος διεξάγεται πριν τελειώσει το πρωτάθλημα (25/4). Μέχρι το διήμερο 2-3 Μαΐου λοιπόν που διεξάγεται η 3η αγωνιστική οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν δώσει μόλις 1+2 παιχνίδια από τα 7 που τους απομένουν. Τρία ματς σε 47 βράδια, άρα κάτι σε 1 κάθε δύο εβδομάδες.

Κερασάκι στην τούρτα; Ο επίλογος της διαδρομής. Οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές των play offs. Ο δεύτερος γύρος που με τρεις ομάδες ισόβαθμες σήμερα στην κορυφή, πιθανότατα θα κρίνει και τον τίτλο του πρωταθλητή. Αυτά τα ματς λοιπόν θα γίνουν σε μια εβδομάδα: 9-10/5 η 4η, 12-13/5 η 5η και 16-17/5 η τελευταία αγωνιστική! Εκεί λοιπόν η συχνότητα του 1 ματς κάθε 15 ημέρες γίνεται ξανά 1 ματς κάθε τρεις ημέρες.

Και εδώ είναι που μπαίνει στη μέση το «διά ταύτα» για τα τεχνικά επιτελεία αναζητώντας την κατάλληλη μέθοδο. Πώς ένα ρόστερ με τόσο μεγάλη επιβάρυνση όπως αυτό των Ερυθρόλευκων των τεσσάρων διαφορετικών διοργανώσεων θα μπορέσει να βρει μέσα από αυτή την κατάσταση την κορύφωση της αγωνιστικής φόρμας εκεί που θα κρίνεται το πρωτάθλημα.

Τα ναρκοπέδια

Με την ευκαιρία και μιας και το θέμα απλώνεται επί της ουσίας σε ολόκληρη τη διαδρομή της σεζόν. Από τα τέλη Αυγούστου ως εδώ οι Πειραιώτες δίχως προκριματικά στην Ευρώπη έδωσαν 25 αγώνες στη Super League, 10 στο Champions League, 5 ματς για το Κύπελλο Ελλάδας ενώ κατέκτησαν και το Super Cup. Μια σούμα 41 αναμετρήσεων εκ των οποίων οι 36 σε μια κατάσταση «εμπλοκής».

Σε εκείνες τις συνεχόμενες εβδομάδες με διαδοχικά παιχνίδια. Προέκυψαν πέντε στο φετινό ράλι. Από τις 13 Σεπτέμβρη ως τις 5 Οκτώβρη ο Ολυμπιακός έπαιξε με Πανσερραϊκό (Super League), Πάφο (Champions League), Παναθηναϊκό (Super League), Αστέρα Τρίπολης (Κύπελλο), Λεβαδειακό (Super League), Αρσεναλ (Champions League) και ΠΑΟΚ (Super League). Από τις 18 Οκτώβρη ως τις 9 Νοέμβρη με ΑΕΛ (Super League), Μπαρτσελόνα (Champions League), AEK (Super League), Βόλο (Κύπελλο), Αρη (Super League), PSV Αϊντχόφεν (Champions League), Κηφισιά (Super League).

Από τις 22 Νοέμβρη ως τις 20 Δεκέμβρη οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν σε μια περίοδο με εννέα αναμετρήσεις: Ατρόμητος (Super League), Ρεάλ Μαδρίτης (Champions League), Παναιτωλικός (Super League), Ελλάς Σύρου (Κύπελλο), ΟΦΗ (Super League), Καϊράτ (Champions League), Αρης (Super League), Ηρακλής (Κύπελλο), Κηφισιά (Super League). Και συνέχισαν στη νέα χρονιά. Από 10 Γενάρη ως 8 Φλεβάρη οκτώ ματς με Ατρόμητο (Super League), ΠΑΟΚ (Κύπελλο), Λεβερκούζεν (Champions League), Βόλο (Super League), Αγιαξ (Champions League), AEK (Super League), Αστέρα Τρίπολης (Super League), Παναθηναϊκό (Super League). Και πέντε παιχνίδια από 14/2 ως την 1η του Μάρτη: Λεβαδειακός (Super League), Λεβερκούζεν

(Champions League), Παναιτωλικός (Super League), Λεβερκούζεν (Champions League) και Πανσερραϊκός (Super League). Ετσι βγήκαν τα 36 στα 41. Σε πέντε διαφορετικά ναρκοπέδια το 87,8% από το καλεντάρι.