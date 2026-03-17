Την άνοιξη του 2027 ο Παναθηναϊκός θα δει το νέο του γήπεδο στον Βοτανικό, ένα όνειρο πολλών δεκαετιών, να είναι έτοιμο. Το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να τον δούμε να μπαίνει και να παίζει στο νέο του «σπίτι». Σταματώντας οριστικά τα πηγαινέλα, σταματώντας οριστικά τα «Ελλάδα στη Λεωφόρο, Ευρώπη στο Ολυμπιακό Στάδιο». Αυτό το τελευταίο, δηλαδή το αλλού τα ματς της Ελλάδας, αλλού της Ευρώπης, θα σταματήσει και την επόμενη σεζόν, τελευταία πριν μπει η ομάδα στο νέο της γήπεδο. Οχι λόγω Βοτανικού ή για την ακρίβεια όχι μόνο λόγω Βοτανικού. Η πράσινη ΠΑΕ αποφάσισε πως η επόμενη σεζόν θα τη βρει να αγωνίζεται μόνο στο Ολυμπιακό Στάδιο, κάτι που το ανακοίνωσε χθες και επίσημα.

Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της συγκεκριμένης απόφασης; 1. Βάσει του αριθμού των εισιτηρίων διαρκείας της τρέχουσας σεζόν, του ενδιαφέροντος του κόσμου και βέβαια των αγωνιστικών απαιτήσεων, το ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συνόλου του συλλόγου. 2. Δίνεται η δυνατότητα σε πολλαπλάσιο αριθμό φιλάθλων του Παναθηναϊκού να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εισιτηρίου διαρκείας στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον Βοτανικό. Κι αυτό γιατί υπό προϋποθέσεις, όσοι αποκτήσουν διαρκείας τη σεζόν 2026-27 θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάρτας διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο, την αγωνιστική περίοδο 2027-28. 3. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στον τρόπο απόκτησης διαρκείας για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα προκύψουν δύο προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας. Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27). Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Ερασιτέχνη).

Κάτι που σημαίνει πως ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική χάρη στον κόσμο που θα σταθεί στο πλευρό της ποδοσφαιρικής ομάδας. Η απαραίτητη προϋπόθεση της εγγραφής ως μέλους του Α.Ο. προκειμένου να αποκτηθεί διαρκείας στην ΠΑΕ, αλλά και η σταθερή απόδοση των 5 ευρώ ανά απλό εισιτήριο αγώνα, θα προσφέρει στη «μάνα του λόχου» ακόμα μεγαλύτερα έσοδα, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης των τμημάτων του συλλόγου. Με την ΠΑΕ να αναφέρει χθες πως «ήδη με τη διαρκή αρωγή της διοίκησης της ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Ομιλος βιώνει αγωνιστική αναγέννηση, διατηρώντας δικαίως τον χαρακτηρισμό του πολυαθλητικού συλλόγου που ιστορικά αποτέλεσε τη βάση της δημοφιλίας του».

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έχει πλέον ακόμα τρία παιχνίδια να δώσει στην ιστορική του έδρα, το «Απόστολος Νικολαΐδης», πριν αυτό… κατεβάσει ρολά οριστικά και αμετάκλητα. Ωστόσο δεν θα το κάνει με τρόπο… παγωμένο, αλλά όπως αρμόζει στο πλέον ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας. Στις βασικές προτεραιότητες της ΠΑΕ ανήκει η απόδοση τιμών στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ηδη στην ΠΑΕ βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει φιλικό παιχνίδι, κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά ενεργειών που θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη του «Απόστολος Νικολαΐδης».