Το μεγαλύτερο «αγκάθι» στις μεταξύ τους σχέσεις υπήρχε από το καλοκαίρι του 2022. Είναι αυτό που κλιμακώνει πια περισσότερο από ποτέ την ένταση ανάμεσά τους, μεγαλώνοντας τις πολιτικές αποστάσεις και, ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, εδραιώνοντας τον χώρο του Κέντρου ως το κεντρικό πεδίο μάχης.

H υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων φέρνει ξανά αντιμέτωπους τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη και, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, προδιαγράφεται ότι θα παραμείνει στο προσκήνιο σε πολιτικό και σε δικαστικό επίπεδο. Αφενός υπήρξε η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση για τέσσερις επιχειρηματίες και η προοπτική – την οποία τεχνηέντως προσπερνούν οι κυβερνώντες – νέου κύκλου έρευνας, αφετέρου καταγράφηκαν αποκαλυπτικές αναφορές ενός εξ αυτών στο Mega, του Ταλ Ντίλιαν, που έδειξε ως μόνους συμβαλλόμενους του Predator, «κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου». Από τη μία, η Χαριλάου Τρικούπη έχει κάθε λόγο να εξαπολύει ευθεία επίθεση στο Μαξίμου για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, τα οποία θολώνουν την κυβερνητική εικόνα. Από την άλλη, η κυβερνητική έδρα παλεύει να οριοθετήσει τον δημόσιο διάλογο με χτυπήματα στο ΠΑΣΟΚ σε άλλες ατζέντες, τις οποίες μετράει ως προνομιακές.

Με στόχο τους ίδιους ψηφοφόρους

Οσο το ρήγμα θα βαθαίνει ανάμεσά τους, τόσο ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης θα χαράζουν επιθετική στρατηγική διεκδίκησης των ίδιων ψηφοφόρων: εκείνων του ενδιάμεσου χώρου, οι οποίοι καθόρισαν τις εκλογικές μάχες του 2019 και του 2023, και οι οποίοι δεν φαίνεται, σύμφωνα με αναλυτές, να περιφρονούν ούτε τα θέματα θεσμών, ούτε τη σημασία της σταθερότητας στη διακυβέρνηση.

Αυτή σηκώνει ως «σημαία» το Μαξίμου, κρατώντας απέναντι στις αντιπολιτευτικές βολές για τις υποκλοπές την παλιά γραμμή άμυνας: «η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη (…) Στο σκέλος εμπλοκής του κράτους έχει απαντήσει η Δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο», επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης, παραδεχόμενος ότι η σχετική διάταξη του Αρείου Πάγου (του καλοκαιριού του 2024) δεν έχει χαρακτήρα δικαστικής απόφασης, αλλά και επιμένοντας ότι «για να υπάρχει διάταξη, που ένα μέρος της υπόθεσης το στέλνει στο αρχείο, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις».

Υπεκφυγή ξεκάθαρης απάντησης στο αν το κράτος «αγόρασε και λειτούργησε το Predator» καταλόγισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και επιχείρησε πίεση του Πρωθυπουργού από τη δεξιά του πτέρυγα: «Είναι για τον κ. Μητσοτάκη «αδιάφορο ζήτημα», όπως δηλώνει ο Αδωνις Γεωργιάδης;». Η συνέχεια θα δοθεί σε δύο φάσεις. Πρώτα σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή οπωσδήποτε πριν από το Πάσχα αφού το αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση κατατέθηκε προ δεκαημέρου από τον Ανδρουλάκη και, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών. Επειτα με αίτημα σύστασης νέας εξεταστικής, με το ΠΑΣΟΚ να χρειάζεται στήριξη σύσσωμης της αντιπολίτευσης για τις αναγκαίες 120 ψήφους, με δεδομένη την αρνητική προδιάθεση της ΝΔ.

Τι λένε οι δημοσκοπήσεις

Τις προκλήσεις για τη ΝΔ ως προς την πολιτική και επικοινωνιακή διαχείριση των εξελίξεων μαρτυρούν τα γκάλοπ: σίγουρα εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση η δικαστική απόφαση για τους ιδιώτες λέει το 50% και «μάλλον ναι» απαντά το 17% (Alco/Alpha). Απέναντι σε αυτό, είναι εμφανές ότι το Μαξίμου παλεύει να χτίσει στο μομέντουμ που διαμορφώνουν προσώρας οι χειρισμοί του στο φόντο του πολέμου. Συνολικά στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής η ΝΔ καταγράφει ικανοποιητική αποδοχή σε κρίσιμα ακροατήρια όπως κεντρώοι, ψηφοφόροι της «γκρίζας ζώνης», αποσυσπειρωμένοι του 2023. Ενδεικτικά τα πυρά προς το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο «πακέτο» που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την επιτροπή Εξοπλιστικών: «Εύκολα κάποιος λέει ότι είναι υπεύθυνος στην εξωτερική πολιτική ή σε ζητήματα ενεργειακά, όταν όμως έρχεται η ώρα να προχωρήσει κάτι που πολύ πιθανό να φέρει έσοδα και «ψηλώνει» ουσιαστικά τη χώρα, τότε οι θεωρίες πάνε στην άκρη και στις πράξεις στην αντιπολίτευση πάσχουν».