Τα 174.813 μέλη της βάσης του ΠΑΣΟΚ που έφτασαν την Κυριακή μέχρι την κάλπη για τις εκλογές συνέδρων έφεραν χαμόγελα στους επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς θεωρούν πως αποδείχθηκε στην πράξη ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κινητοποιεί και δημιουργεί προσδοκίες στους πολίτες ως βασικός εκπρόσωπος του προοδευτικού χώρου. «Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης – δείχνοντας και τον τρόπο που στο ΠΑΣΟΚ αντιλήφθηκαν τη συμμετοχή.

Η μάχη του συνεδρίου, ωστόσο, μόλις τώρα ξεκινάει – και δεν αφορά μόνο την ηγεσία. Από το συνέδριο του 2022 μέχρι σήμερα πολύ νερό έχει μπει στ’ αυλάκι: το άλλοτε κραταιό παπανδρεϊκό μπλοκ που ήταν ο αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη τότε, έχει σπάσει σε πολλά κομμάτια. Κάποιοι έχουν αποσυρθεί και κάποιοι έχουν μετακινηθεί σε άλλα στρατόπεδα, κρατώντας τις αναφορές τους αλλά δημιουργώντας νέους πόλους, που δεν θυμίζουν τις παραδοσιακές διαφορές που επικρατούσαν στο ΠΑΣΟΚ.

Οι τρεις πόλοι μέσα στο κόμμα

Το τριήμερο 27 έως 29 Μαρτίου, στο Τάε Κβον Ντο αναμένεται να παρουσιαστούν νέες ομάδες, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο: ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης για πρώτη φορά επιδιώκουν να καταμετρηθούν οργανωμένα και πανελλαδικά, με προσωπική αναφορά. Ο Δούκας παίζει το χαρτί της συνεργασίας με τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, ποντάροντας στην «αριστερή πτέρυγα» του κόμματος. Ο Γερουλάνος έχει παρουσιάσει το πρόγραμμα «Αναγέννηση» και παίζει με τη φόρα των προηγούμενων εσωκομματικών εκλογών, ενώ ο Χριστοδουλάκης που κατέθεσε πριν από μερικές εβδομάδες την πλατφόρμα «Αλλαγή+» επιδιώκει για πρώτη φορά να καταμετρηθεί ως αυτόνομος πόλος – ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής είχε στηρίξει Δούκα το 2024, όμως εδώ και καιρό η στενή συνεργασία έχει μετατραπεί σε ρήξη. Και για τους τρεις οι συσχετισμοί του συνεδρίου δεν αφορούν τόσο τον δρόμο προς τις κάλπες, όσο την επόμενη ημέρα. Το τι μέλλει γενέσθαι, δηλαδή, μετά τις εθνικές εκλογές, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Ερίζουν για τη δεύτερη θέση

Η καταγραφή των τριών ως πόλων εντός του κόμματος ξεκινάει από τώρα. Μια πρώτη γεύση των φιλοδοξιών της κάθε τάσης αποτυπώθηκε χθες, αφότου έκλεισαν οι κάλπες των συνέδρων. Eγινε αμέσως σαφές πως μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωναν οι διεκδικητές της δεύτερης θέσης παρά το προεδρικό μπλοκ, το οποίο έχει μια άνετη πλειοψηφία που στο τέλος, με την πρόσθεση των αριστίνδην συνέδρων, αναμένεται να φτάσει τις τάξεις του 60%-65%. Και εδώ παρατηρήθηκε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εντυπώσεων, που με μαθηματική βεβαιότητα αναμένεται να κρατήσει μέχρι την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής, την τρίτη ημέρα του συνεδρίου, όπου θα αποτυπωθούν καθαρά οι καινούργιοι συσχετισμοί. Προς στιγμήν, ωστόσο, στο σώμα των περίπου 3.800 συνέδρων που εξελέγησαν από τις κάλπες της Κυριακής, και οι τρεις πλευρές ερίζουν για τη δεύτερη θέση.

Από νωρίς το πρωί, η πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη υπολόγιζε τους δικούς της εκλεγμένους συνέδρους πάνω από 960, εκτιμώντας πως, λόγω της καλής της επίδοσης στην περιφέρεια και της αξιοπρεπούς παρουσίας στην Αττική, βρίσκεται πίσω από τον Ανδρουλάκη – που εξέλεξε, κατά γενική εκτίμηση, περίπου 2.200 συνέδρους και ήταν πρώτος και στις 13 περιφέρειες. Κομματικά στελέχη από το περιβάλλον του Παύλου Γερουλάνου μιλούσαν για «οργανωτική έκπληξη» του πρώην υπουργού. «Καθαρή δεύτερη δύναμη. Εκπληξη, γιατί το οργανωτικό επιτελείο κράτησε πολύ χαμηλούς τόνους προεκλογικά και απέφυγε τα μεγάλα λόγια – αλλά έκανε πολλή δουλειά στη βάση που απέδωσε», σχολίαζαν, τονίζοντας πως έχουν πρωτιά στην Α’ Αθήνας, στην Α’ και στη Β’ Θεσσαλονίκης, καθώς και ισχυρή παρουσία σε άλλες περιοχές της περιφέρειας. Αργά το απόγευμα, από την πλευρά του Χάρη Δούκα μιλούσαν για 750 συνέδρους «που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο», τονίζοντας πως με βάση αυτό το στοιχείο αναδεικνύεται σε δεύτερη δύναμη στο συνέδριο.