Κοινό μυστικό φαίνεται πως ήταν οι απάτες εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πολλούς και κρίσιμους κρίκους στην αλυσίδα των επιδοτήσεων να κάνουν ότι δεν γνωρίζουν ή να κάνουν τα στραβά μάτια, με αποτέλεσμα παραγωγοί που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις να περνούν κάτω από τα ραντάρ του Οργανισμού και να εισπράττουν ανενόχλητοι χιλιάδες ευρώ.

Αυτή ήταν η εικόνα που μετέφερε χθες η βασική μάρτυρας κατηγορίας και πρώην υπάλληλος στη διεύθυνση ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις απειλές που δέχθηκε άλλος συνάδελφός της στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, χωρίς να κρύβει ότι υπήρχε καθεστώς φόβου από άλλους υπαλλήλους στον Οργανισμό.

«Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει», κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου στη δίκη με κατηγορουμένους δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Αδικήματα που αφορούν τον φάκελο που είχε παραδώσει η Τυχεροπούλου με ελέγχους για ύποπτους ΑΦΜ παραγωγών, ο οποίος ουδέποτε διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη.

Η μάρτυρας μάλιστα, ύστερα από σχετική απόφαση του δικαστηρίου, προσκόμισε και έγγραφα που της είχαν ζητηθεί, θέλοντας να δείξει από την πλευρά της τι πραγματικά συνέβαινε στον Οργανισμό και πως σχεδόν όλοι γνώριζαν αλλά ελάχιστοι ήταν εκείνοι που προχωρούσαν στους ελέγχους καθώς οι πιέσεις και οι απειλές ήταν ασφυκτικές.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση στην οποία αναφέρθηκε ονομαστικά η Παρασκευή Τυχεροπούλου για ελεγκτή στην Κρήτη, ο οποίος μόλις ενημέρωσε αρμοδίως για τα κενά που εντόπισε δέχθηκε απειλές και μετακινήθηκε από τη θέση του. Και πρόσθεσε πως ο άνθρωπος αυτός… εξαφανίστηκε από το οργανόγραμμα και τη λίστα των υπαλλήλων στον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που υπάγεται πλέον στην ΑΑΔΕ, καθώς θεωρήθηκε ότι πρέπει να βγει στη σύνταξη. Οπως είπε μάλιστα η μάρτυρας σε μια αποστροφή της κατάθεσής της, ο συνάδελφός της απειλήθηκε και έφτασε στο σημείο για ένα χρονικό διάστημα να ζει σε ένα υπόγειο, φροντίζοντας να απομακρύνει την οικογένειά του για λόγους ασφαλείας. Ο ίδιος υπάλληλος άλλη φορά βρήκε σκασμένα τα λάστιχα του αυτοκινήτου του. Τελικά, του επιβλήθηκε και στέρηση μισθού για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλου επειδή είχε ενημερώσει τους συναδέλφους τους για όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω μέιλ, το οποίο είχε κοινοποιήσει.

«Ηταν ενήμεροι για όλα»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της η Τυχεροπούλου είπε στο δικαστήριο πως η ίδια ως προϊσταμένη της διεύθυνσης ελέγχου είχε ενημερώσει για όλα τα προβλήματα εγγράφως, μέσω του προέδρου του Οργανισμού, τους πρώην υπουργούς Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Γεωργαντά. «Ηταν ενήμεροι για όλα. Ακόμα και λίγο πριν από την καθαίρεσή μου το 2024 έκανα έγγραφο», είπε απαντώντας στις δεκάδες ερωτήσεις που δέχθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου. Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων, μεταξύ των οποίων με απόφαση του δικαστηρίου έχει συμπεριληφθεί και ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, η μαρτυρία του οποίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.