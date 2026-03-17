Είπε πως η κυβέρνησή του έχει επικοινωνήσει με «περίπου επτά χώρες», αλλά αρνήθηκε να διευκρινίσει με ποιες. Ενημέρωσε τους ακολούθους του στο Truth Social ότι ελπίζει Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, Νότιος Κορέα, Μεγάλη Βρετανία και άλλοι να πάρουν μέρος σε μια συμμαχία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Δήλωσε επί λέξει στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force 1, «απαιτώ αυτές οι χώρες να έρθουν και να προστατεύσουν τη δική τους περιοχή. Γιατί είναι δική τους περιοχή. Είναι το μέρος απ’ όπου παίρνουν την ενέργειά τους». Μιλώντας στους «Financial Times» ανέβασε πολλούς τόνους στην απειλητική του ρητορική. «Πρέπει οι άνθρωποι που επωφελούνται από τα Στενά να βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε ότι τίποτα κακό δεν θα γίνει εκεί. Αν δεν υπάρξει απάντηση – ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ». Μέσα σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο ο πλανητάρχης που θα έκανε την Αμερική σπουδαία ξανά – και νιώθει τόσο δυνατός ώστε να φωνάζει πως μπορεί να βομβαρδίζει «για πλάκα» – πίεσε τους πάντες να τον ακολουθήσουν. Ωστόσο, μάλλον φάνηκε ανίκανος να πείσει παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ ή μη.

Αδιέξοδο

Κυβερνήσεις – από την Ασία μέχρι την Ευρώπη – των οποίων οι οικονομίες πλήττονται σημαντικά από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου δεν είναι διατεθειμένες να εμπλακούν στο χάος που αυτή έχει δημιουργήσει (αφού, σε αντίθεση μ’ αυτόν, αντιλαμβάνονται ότι η παρουσία του ναυτικού τους στα Στενά θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα απ’ όσα, υποτίθεται, ότι θα λύσει). Ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται των μεγαλύτερων ενόπλων δυνάμεων στον κόσμο, αξιώνοντας τη συνδρομή ξένων, καταρρίπτει μόνος του το αφήγημα της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος. Ο απομονωτιστής που ξεκίνησε έναν ακόμη πόλεμο στο εξωτερικό και ζητά να μπουν σ’ αυτόν κι άλλοι, αναιρεί σχεδόν κάθε εκδοχή του ίδιου του τού εαυτού. Και του εκφραστή του MAGA, και του ηγέτη που παρέβλεψε κάθε κανόνα των διεθνών σχέσεων γιατί φρονούσε πως δεν τους έχει ανάγκη (αλλά τώρα τους επικαλείται για να πρεσάρει τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας). O Τραμπ των τελευταίων ημερών διαψεύδει τον Τραμπ της προηγούμενης εβδομάδας που έλεγε στο Λονδίνο να μην κάνει τον κόπο να στείλει πολεμικά πλοία στην Μέση Ανατολή επειδή εκείνος έχει ήδη κερδίσει. Ο τρίτος πόλεμος του Κόλπου δεν αποκαλύπτει τίποτα καινούργιο για τον χαρακτήρα του. Υπογραμμίζει, όμως, το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι νταήδες όταν πολλοί αποφασίσουν να τους πουν «όχι».