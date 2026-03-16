Με τον ισραηλινό στρατό να έχει παρατάξει εκατοντάδες άρματα μάχης στα σύνορα και τις απειλές για «επανάληψη του μοντέλου της Γάζας» να κλιμακώνονται, ο Λίβανος βρίσκεται ίσως ένα βήμα πριν από μια μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή.

Σύμφωνα με ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει την πλήρη κατάληψη της περιοχής νότια του ποταμού Λιτάνι, σε μια επιχείρηση που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική επέμβαση από τον πόλεμο του 2006, με τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς διπλωματικές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να αποτραπεί μια γενικευμένη εισβολή, με τη Γαλλία να προτείνει απευθείας συνομιλίες υπό τη μεσολάβησή της, τα γεγονότα στο πεδίο δείχνουν ότι η σύγκρουση βαδίζει προς επικίνδυνη κλιμάκωση.

Οι βομβαρδισμοί εντείνονται, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί, ενώ η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για μια «μακρά και υπαρξιακή μάχη» και ο ΟΗΕ ότι μόνο με τη διπλωματία και τον διάλογο μπορεί να υπάρξει λύση. Ο Λίβανος μετατρέπεται ξανά σε κεντρικό μέτωπο της περιφερειακής αντιπαράθεσης και διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής πέφτουν στο τραπέζι για να αποτραπεί μια στρατιωτική επιχείρηση που ίσως στην πραγματικότητα να έχει ήδη αποφασιστεί.

Ανώνυμες πηγές δήλωσαν στον ιστότοπο Axios ότι η χερσαία επιχείρηση θα επεκταθεί. Για την ώρα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της ιταλικής «Repubblica», η εισβολή στον νότο περιοριζόταν σε εισχωρήσεις 4-5 χιλιομέτρων πέρα από την Μπλε Γραμμή και στην κατάληψη κάποιων θέσεων. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες φαίνεται πως ελήφθη η απόφαση να γίνει κατάληψη της περιοχής μέχρι τον ποταμό Λιτάνι. «Θα κάνουμε αυτό που κάναμε στη Γάζα» φέρονται να έχουν αποφασίσει οι ισραηλινές δυνάμεις.

Το Axios γράφει ότι θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισβολή από την εποχή του πολέμου του 2006 και ότι υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τη δημοσίευση της σχετικής είδησης επανήλθε η προοπτική για άμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Λιβάνου που είχε προτείνει ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και την οποία το Ισραήλ είχε απορρίψει. Η γαλλική κυβέρνηση τη στηρίζει.

Βασίζεται σε τρεις πυλώνες: αρχική αναγνώριση του Ισραήλ από τον Λίβανο, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την ανατοποθέτηση των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων νότια του Λιτάνι, σε αντάλλαγμα για την πλήρη αποχώρηση, μέσα σε έναν μήνα, των ισραηλινών δυνάμεων (IDF). Οι λεπτομέρειες θα μπορούσαν να συζητηθούν σε απευθείας διαπραγμάτευση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες είτε στην Κύπρο είτε στη Γαλλία. Ωστόσο η πρόταση του Αούν δεν είχε βρει θετική ανταπόκριση ούτε από την ισραηλινή κυβέρνηση, που αντιμετωπίζει με δυσπιστία κάθε συμφωνία που προϋποθέτει δεσμεύσεις της διοίκησης της Βηρυτού, ούτε από τους σιίτες του Λιβάνου, που διστάζουν απέναντι στην εξομάλυνση των σχέσεων και στη διαπραγμάτευση υπό τους βομβαρδισμούς.

Χθες ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας επιβεβαίωσε πως καμία απευθείας διαπραγμάτευση δεν προβλέπεται με τον Λίβανο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονταν ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου έχουν προκαλέσει τον θάνατο, από τις 2 Μαρτίου, 850 ανθρώπων, μεταξύ αυτών 107 παιδιών, 66 γυναικών και 32 μελών ιατρικού προσωπικού.

«Για δεκαετίες, ο Λίβανος υπήρξε τόπος για τους πολέμους άλλων αλλά και για τους δικούς μας ανολοκλήρωτους πολέμους: Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί, Σύροι και Ισραηλινοί, πολιτοφυλακές και κρατικές δυνάμεις»,γράφει χαρακτηριστικά στους «New York Times» η Νάντα Μπάκρι, που έχει καλύψει πολλά μεγάλα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Οι παλιές γραμμές μάχης του εμφύλιου πολέμου δεν εξαφανίστηκαν ποτέ πλήρως και νέοι πόλεμοι βρίσκουν συνεχώς το ίδιο έδαφος.