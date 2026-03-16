Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν την Κυριακή, 16 Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, ένας από τους υψηλότερους απολογισμούς στη διάρκεια μίας ημέρας εδώ και εβδομάδες καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα εναντίον του Λιβάνου και του Ιράν.

Γιατροί και το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς ανακοίνωσαν ότι ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας και οκτώ αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του οχήματός τους κοντά στην είσοδο της πόλης Ζαουάιντα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Τουλάχιστον 14 άλλοι άνθρωποι, κυρίως περαστικοί, τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Την Κυριακή, υγειονομικοί είχαν επισημάνει ότι τρεις άνθρωποι – ένας άνδρας, η έγκυος σύζυγός του και ο γιος τουςσκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στη Νουσεϊράτ, επίσης στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα.

Από την πλευρά του ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε χθες πλήγμα εναντίον της Γάζας σε απάντηση σε περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο, όταν μαχητές της Χαμάς άνοιξαν πυρ με στόχο ισραηλινά στρατεύματα. Δεν διευκρίνισε αν αναφερόταν στο πλήγμα εναντίον των αστυνομικών ή σε αυτό στη Νουσεϊράτ.

Στο μεταξύ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ένα ζευγάρι και δύο από τα παιδιά του σκοτώθηκαν την ώρα που βρίσκονταν στο αυτοκίνητό τους, δήλωσαν παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, με τον ισραηλινό στρατό να επισημαίνει ότι εξετάζει το περιστατικό.

Στη Γάζα σημειώνονται τακτικά ξεσπάσματα βίας μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Αν και οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα μειώθηκαν τις πρώτες ημέρες μετά την έναρξη των πληγμάτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με κατοίκους του θύλακα, γιατρούς και αναλυτές, πλέον έχουν αρχίσει να εντείνονται ξανά.

Από τα ισραηλινά πυρά έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 36 Παλαιστίνιοι μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, δήλωσαν αξιωματούχοι στη Γάζα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, τουλάχιστον 670 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τον Οκτώβριο, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι τέσσερις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα το ίδιο διάστημα.

«Δεχθήκαμε απ’ ευθείας πυρά»

Στο χωριό Ταμούν, στη Δυτική Όχθη, οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Άλι Χάλεντ Μπάνι Οντέχ, 37 ετών, η 35χρονη σύζυγός του Ουάαντ και δύο από τους γιους τους –ηλικίας 5 και 7 ετώνσκοτώθηκαν αφού δέχθηκαν πυροβολισμούς στο κεφάλι, ενώ τα δύο άλλα παιδιά τους τραυματίστηκαν.

Ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν επιχείρηση στο Ταμούν για να συλλάβουν Παλαιστίνιους οι οποίοι καταζητούνταν για τη συμμετοχή τους σε «τρομοκρατικές» δραστηριότητες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

«Στη διάρκεια της επιχείρησης ένα όχημα κατευθύνθηκε με ταχύτητα προς το μέρος των δυνάμεων, οι οποίες το θεώρησαν άμεση απειλή για την ασφάλειά τους και απάντησαν ανοίγοντας πυρ. Ως αποτέλεσμα τέσσερις Παλαιστίνιοι που επέβαιναν στο όχημα σκοτώθηκαν», σημείωσε ο Ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.

Μιλώντας στο Reuters από το νοσοκομείο όπου διακομίστηκε ο 12χρονος Χάλεντ, ένα από τα δύο παιδιά που επέζησαν, δήλωσε ότι άκουσε τη μητέρα του να κλαίει και τον πατέρα του να προσεύχεται προτού σφαίρες γαζώσουν το αυτοκίνητό τους.

«Δεχθήκαμε απ’ ευθείας πυρά. Δεν ξέρουμε την πηγή. Όλοι στο αυτοκίνητο έγιναν μάρτυρες εκτός από τον αδελφό μου Μουστάφα και εμένα», πρόσθεσε το αγόρι.

Όπως εξήγησε, στρατιώτες τον έβγαλαν από το όχημα και τον χτύπησαν, ενώ φώναζαν: «σκοτώσαμε σκυλιά».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας σημείωσε εξάλλου ότι ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σε επίθεση ισραηλινών εποίκων στη διάρκεια της νύκτας.

Ισραηλινοί έποικοι στη Δυτική Όχθη εκμεταλλεύονται τους περιορισμούς στις μετακινήσεις που ισχύουν στη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν για να επιτεθούν σε Παλαιστίνιους, με τα σημεία ελέγχου που έχει στήσει ο ισραηλινός στρατός να εμποδίζουν τα ασθενοφόρα να φτάνουν γρήγορα στα θύματα, καταγγέλλουν οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γιατροί.

Τέλος το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, αναφέρει ότι έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 5 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν