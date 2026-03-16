Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-0 του Λεβαδειακού στην Τούμπα, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Super League. Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Δικέφαλος διατήρησε το εντός έδρας αήττητο στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μπροστά στο κοινό του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα του χωρίς σημαντικές εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα. Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Τάισον επέστρεψαν στην ενδεκάδα, ενώ ύστερα από περίπου έναν μήνα απουσίας επανεμφανίστηκε και ο Ντέγιαν Λόβρεν στην αμυντική γραμμή.

Οι Ασπρόμαυροι μπήκαν στο παιχνίδι με διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα πολύ νωρίς. Στο 7ο λεπτό, ο Λοντίγκιν επιχείρησε να παίξει από την άμυνα δίνοντας πάσα στον Κορνέζο, όμως ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή και τροφοδότησε τον Τάισον, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει σε κενή εστία για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 15ο λεπτό πλησίασε σε δεύτερο γκολ, όταν ο Ζαφείρης δοκίμασε το πόδι του από απόσταση, όμως η μπάλα κατέληξε εκτός στόχου.

Λίγο αργότερα, στο 20ό λεπτό, το παιχνίδι διακόπηκε, καθώς ολόκληρο το γήπεδο στάθηκε όρθιο για να τιμήσει τη μνήμη του 20χρονου δολοφονημένου Κλεομένη, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Η ομάδα του Λουτσέσκου διατήρησε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες. Στο 25′ ο Κωνσταντέλιας έβγαλε ωραία πάσα στον Γερεμέγεφ, όμως το σουτ του δεν βρήκε στόχο, ενώ στο 32′ ο ίδιος παίκτης προσπάθησε με κεφαλιά να σκοράρει, χωρίς όμως επιτυχία.

Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου αποτυπώθηκε και στα στατιστικά, με τον ΠΑΟΚ να έχει ξεκάθαρη υπεροχή τόσο στις τελικές προσπάθειες (6 έναντι 2) όσο και στην κατοχή της μπάλας, που έφτασε το 69%.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Δικέφαλος μπήκε ξανά αποφασισμένος να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Στο 47ο λεπτό, ο Ζαφείρης άλλαξε ωραία για τον Χατσίδη, εκείνος «τσίμπησε» την μπάλα προς τον Γερεμέγεφ και ο σουηδός επιθετικός με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή σημείωσε το 2-0.

Δέκα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τρίτο γκολ με παρόμοια φάση. Ο Ζαφείρης έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Γερεμέγεφ πάσαρε στον Οζντόεφ και εκείνος μέσα από την περιοχή γύρισε την μπάλα στον Χατσίδη, ο οποίος τελείωσε τη φάση για το 3-0.

Μετά το τρίτο γκολ ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, καθώς ο ΠΑΟΚ είχε ουσιαστικά «κλειδώσει» τη νίκη. Οι Ασπρόμαυροι διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, με το 3-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

ΠΑΟΚ: (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν (69′ Μιχαηλίδης), Μπάμπα (81′ Καμαρά), Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης (74′ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (70′ Ιβανούσετς), Τάισον, Γερεμέγεφ (74′ Μύθου).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα (29′ Μάγκνουσον), Κορνέζος (58′ Συμελίδης), Φίλων, Τσάπρας, Λαγιούς (80′ Βέρμπιτς), Οζμπολτ (80′ Οζέγκοβιτς), Μπάλτσι (80′ Νίκας), Τσοκάι, Πεντρόσο.

«Αξίζαμε τη νίκη»

Στην αρχική του τοποθέτηση μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είπε: «Αρχικά, συλλυπητήρια στην οικογένεια του φίλου του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του. Είναι άλλη μια θλιβερή στιγμή για τον ΠΑΟΚ». Ακολούθως, αναφέρθηκε στην εικόνα του αγώνα, τονίζοντας: «Ξεκινήσαμε καλά και πιέσαμε σωστά. Ο Λεβαδειακός είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Στη συνέχεια, χάσαμε την υπομονή μας και τους δώσαμε τη δυνατότητα για επιθετικές μεταβάσεις. Ξεκινήσαμε με διαφορετική ένταση και νοοτροπία το δεύτερο ημίχρονο και πετύχαμε άλλα δύο γκολ. Αξίζαμε τη νίκη. Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις ίδια την απόδοσή σου σε όλη τη σεζόν, λόγω της κόπωσης. Υπάρχουν πολλά που επηρεάζουν την απόδοση. Το πιο σημαντικό στο τέλος της χρονιάς είναι να κρατήσουμε τους βαθμούς». Ο Δημήτρης Χατσίδης πρόσθεσε: «Ηταν ένας δύσκολος αγώνας. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα, ο Λεβαδειακός είναι μια καλή ομάδα. Μπήκαμε δυναμικά και σκοράραμε γρήγορα. Θέλαμε να κλειδώσουμε τον αγώνα και το πετύχαμε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Πήγαμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε».

Ο Νίκος Παπαδόπουλος από την πλευρά του επεσήμανε: «Νομίζω όταν αγωνίζεσαι με ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και κάνεις δώρα στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού δεν γίνεται να διεκδικήσεις κάτι. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποιες στιγμές για να μπούμε στο ματς, όμως από παιδαριώδες λάθος στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το 2-0 και τέλειωσαν όλα. Η ομάδα δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν βρίσκω δικαιολογίες. Εγώ ξέρω τα προβλήματα της ομάδας μας. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο στο τελευταίο ματς να πάμε να κερδίσουμε για να μπούμε με την καλύτερη δυνατή διαφορά στα 5-8. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη δίκαιη νίκη και όσον αφορά αυτά τα θλιβερά συμβάντα, ας σταματήσουν γιατί φεύγουν νέα παιδιά. Συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ και την οικογένεια του παιδιού».