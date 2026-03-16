Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 στην ψηφιακή πύλη myAADE, με το συνολικό ποσό του φόρου – βασικού εσόδου του κρατικού προϋπολογισμού – να αγγίζει τα 2,3 δισ ευρώ. Συνολικά εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και από την εκκαθάριση προέκυψε βεβαίωση φόρου σε 6.171.359 φορολογουμένους.

Ταυτόχρονα, έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών χορηγήθηκε σε 428.147 δικαιούχους για 609.219 δικαιώματα, συνολικού ποσού 26.096.715,41 ευρώ.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης την 31η/3/2026.

Η πληρωμή πραγματοποιείται:

1. Με IRIS ή κάρτα μέσω:

Της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή «Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών», με χρήση κωδικών Taxisnet.

Του myAADEapp, στην επιλογή: «Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές, Πληρωμές > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών».

2. Με Web banking, με χρήση της Ταυτότητας Οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

Επίσης, αυτόματα χορηγήθηκε μείωση στον ΕΝΦΙΑ, ύψους 50%, για κύριες κατοικίες μικρών οικισμών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας (Ν. 5219/2025) και την απόφαση του διοικητή ΑΑΔΕ Α.1063/2026. Η μείωση αφορά 583.724 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων σε οικισμούς με πληθυσμό έως:

1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των υπόλοιπων οικισμών της Αττικής).

1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακής Ενότητα Εβρου και τους παραμεθόριους δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ηπείρου.

Πρεμιέρα για τις φορολογικές δηλώσεις

Ανοιξε η ηλεκτρονική πύλη myAADE για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ οι φορολογούμενοι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και τις 31 Ιουλίου.

Φέτος η διαδικασία συνδέεται με περισσότερα προσυμπληρωμένα στοιχεία, νέες ενδείξεις στο έντυπο δήλωσης Ε1, δραστικές μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά και ειδικά ζητήματα που χρήζουν προσοχής για ακίνητα, αναδρομικά και επαγγελματική δραστηριότητα.

Για μισθωτούς και συνταξιούχους, ισχύει και φέτος ότι θα δουν προσυμπληρωμένα τα περισσότερα πεδία της δήλωσης. Πριν την υποβάλλουν, όμως, θα πρέπει να την ελέγξουν ή να συμπληρώσουν και τυχόν στοιχεία (π.χ. για τόκους καταθέσεων κ.λπ.). Αν δεν προβούν οι ίδιοι στην υποβολή της, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 30 Απριλίου. Εκ των υστέρων μπορούν να γίνουν διορθώσεις μέχρι τη λήξη της διορίας υποβολής.

Σε ό,τι αφορά την «ώρα της πληρωμής», το ύψος της έκπτωσης για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο θα εξαρτηθεί και από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για υποβολή έως τις 30 Απριλίου, 3% για υποβολή έως τις 15 Ιουνίου και 2% για υποβολή έως τις 15 Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα εξοφληθεί έως την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, δηλαδή έως τις 31 Ιουλίου.

«Χτύπημα» και στο αλουμίνιο

Το Μπαχρέιν ξεκινά μειώσεις παραγωγής στο κορυφαίο χυτήριο αλουμινίου στον κόσμο λόγω του πολέμου. Το Μπαχρέιν ξεκίνησε σταδιακή διακοπή της παραγωγής στο μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου στον κόσμο, εντείνοντας το σοκ που έχει πλήξει τον κλάδο και έχει οδηγήσει τις τιμές στα ύψη εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Aluminium Bahrain BSC, γνωστή κι ως Alba, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη διακοπή λειτουργίας τριών γραμμών παραγωγής, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 19% της συνολικής παραγωγικής της δυναμικότητας των 1,6 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Η αναστολή λειτουργίας θα της επιτρέψει να διατηρήσει το απόθεμα πρώτων υλών της και να διατηρήσει σε λειτουργία άλλα τμήματα του εργοστασίου.

Ολα αυτά γίνονται επειδή επηρεάζεται η θαλάσσια διαμετακόμιση εξοπλισμού και πρώτων υλών μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως ανακοινώθηκε. Η μείωση της παραγωγής από την Alba αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τον κλάδο αλουμινίου παγκοσμίως, με τους παραγωγούς να αντιμετωπίζουν απότομη αύξηση των τιμών και τους εμπόρους να αναμένουν εκτεταμένα προβλήματα στον εφοδιασμού. Οι τιμές στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου έχουν εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, στα 3.440 δολάρια ο μετρικός τόνος. Το Bloomberg ανέφερε επίσης ότι η ινδική Hindalco Industries είχε ειδοποιήσει τους πελάτες της ότι ανέστειλε τις πωλήσεις προϊόντων αλουμινίου λόγω προβλημάτων στην προμήθεια φυσικού αερίου, επίσης λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Πλαφόν στα καύσιμα

H συντριπτική πλειονότητα των πρατηρίων καυσίμων στην Αττική έχει ήδη προσαρμοστεί στο ανώτατο επιτρεπόμενο μεικτό περιθώριο κέρδους, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Με αφορμή την επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα πρατήρια καυσίμων, η διοικήτρια της Αρχής Δέσποινα Τσαγγάρη δήλωσε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνέχισε το Σάββατο 14 Μαρτίου με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τους ελέγχους της στην αγορά των πρατηρίων καυσίμων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ για την ανάσχεση αθέμιτων πρακτικών. Πραγματοποιήθηκαν περίπου 300 έλεγχοι στην Αττική. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς το 98,3% των πρατηρίων έχει ήδη προσαρμοστεί πλήρως στο ανώτατο επιτρεπόμενο μεικτό περιθώριο κέρδους των 12 λεπτών ανά λίτρο.