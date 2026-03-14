Εάν επιθυμείς την ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Το κλασικό – και χιλιοφορεμένο – ρωμαϊκό απόφθεγμα διδάσκεται σε όλα τα βρετανικά πανεπιστήμια. Το αν εφαρμόζεται, όμως, στη Γηραιά Αλβιώνα του σήμερα είναι μια άλλη ιστορία. Τα γεγονότα είναι γνωστά: το Λονδίνο δεν ήταν σε θέση να στείλει εγκαίρως ούτε ένα πολεμικό πλοίο για να προστατεύσει τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο από τις ιρανικές επιθέσεις· το αντιτορπιλικό «Δράκων» χρειάστηκε πάνω από μια εβδομάδα για να αποπλεύσει εξαιτίας… εργασιών συντήρησης.

Πόσο αξιόμαχες είναι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις; Το Sky News πήρε συνεντεύξεις από όλους σχεδόν τους υπουργούς Αμυνας από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι οποίοι ομονοούν στο συμπέρασμα ότι η Βρετανία είναι «πραγματικά απροετοίμαστη» για να πολεμήσει και βιώνει μια «ψευδαίσθηση» στρατιωτικής ισχύος. Το Ιράν έχει στο οπλοστάσιό του βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Το μόνο βρετανικό στρατιωτικό μέσο που μπορεί να τους αναχαιτίσει είναι το αντιτορπιλικό τύπου 45.

Το Βασιλικό Ναυτικό διαθέτει έξι τέτοια πλοία, αλλά μόλις τρία από αυτά είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ μόνο ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Πριν από μια δεκαετία, η Βρετανία είχε σημαντική ναυτική παρουσία στον Κόλπο, με ένα ή δύο πολεμικά πλοία να επιχειρούν από το Μπαχρέιν, μαζί με τέσσερα ναρκαλιευτικά και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Σήμερα δεν έχει κανένα. Ο ναύαρχος Αλαν Ουέστ, πρώην αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού, εκτίμησε ότι ο βρετανικός στόλος «βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων 60 ετών».

Ανώτερη στρατιωτική πηγή δήλωσε στους «Τάιμς» ότι «τα χαρακτηριστικά των ενόπλων δυνάμεών μας είναι η φυσική παρακμή, η απουσία ανθεκτικότητας και οι ελλείψεις σε εξοπλισμό», με την εφημερίδα να σημειώνει στο κύριο άρθρο της: «Οι συρρικνωμένες ένοπλες δυνάμεις αποτελούν ντροπή. Το Βασιλικό Ναυτικό είναι μια σκιά του παλιού εαυτού του. Επειτα από χρόνια εγκληματικής εγκατάλειψης, ο Στόλος είναι ανίκανος να ανταποκριθεί στις ανάγκες της χώρας».

Το 2014, το Βασιλικό Ναυτικό διέθετε 65 πλοία, συμπεριλαμβανομένων 13 φρεγατών, 6 αντιτορπιλικών και 4 σκαφών αμφίβιων επιχειρήσεων. Είχε, επίσης, 11 υποβρύχια. Σήμερα, αριθμεί 51 πολεμικά πλοία και 10 υποβρύχια, πολλά από τα οποία είναι παροπλισμένα. Μετά το πέρας του Ψυχρού Πολέμου, διαδοχικές κυβερνήσεις έκαναν χρήση του λεγόμενου «μερίσματος ειρήνης», διοχετεύοντας χρήματα από την άμυνα σε τομείς όπως η υγεία και η πρόνοια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του μεγέθους του Βασιλικού Ναυτικού, του Βρετανικού Στρατού και της Βασιλικής Αεροπορίας. Το 1983, το προσωπικό τους ανερχόταν σε 321.000 άτομα. Πέρυσι, ο αριθμός τους ήταν 125.680. Οι δαπάνες για την άμυνα ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν επίσης μειωθεί δραστικά: από 5% το 1983 σε 2,3% σήμερα. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει δηλώσει ότι θα τις αυξήσει στο 2,5% έως το 2027, εκφράζοντας τη «φιλοδοξία» να τις ανεβάσει στο 3% έως το 2034.

Τριάντα επτά πρώην υπουργοί και αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων έστειλαν επιστολή στη Ντάουνινγκ Στριτ, προειδοποιώντας ότι η Βρετανία δεν διαθέτει «επαρκές προσωπικό, εξοπλισμό και πυρομαχικά» ώστε να μπορεί να αποτρέψει επιθετικές ενέργειες. «Αυταπατώμεθα εάν πιστεύουμε ότι η Ρωσία και οι υπόλοιποι αντίπαλοί μας δεν το γνωρίζουν αυτό» πρόσθεσαν. Ακόμη και ο υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Καρνς παραδέχθηκε ότι «μεγάλο μέρος του εξοπλισμού μας είναι κολλημένο στο παρελθόν».

Ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, πτέραρχος σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, απέρριψε τις επικρίσεις για το αξιόμαχο του στρατεύματος. Μόλις τον Ιανουάριο, όμως, δήλωνε ότι η χώρα «δεν είναι όσο έτοιμη θα έπρεπε για να αντιμετωπίσει μια μεγάλης κλίμακας σύγκρουση».