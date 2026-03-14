Την περασμένη Κυριακή, μετά τη λευκή ισοπαλία του Oλυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, o προπονητής του πρωταθλητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκτελέσεις των στημένων από τους παίκτες του. Την ίδια στιγμή ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου εκθείασε τους ποδοσφαιριστές του για τη σοβαρότητα της εμφάνισης στο «Γ. Καραϊσκάκης» και το γεγονός ότι πήραν μια λευκή ισοπαλία τονίζοντας ότι η ομάδα του έχει βελτιωθεί φέτος αμυντικά.

Μία μέρα πριν, μετά το τέλος του παιχνιδιού της ΑΕΚ με την ΑΕΛ, το οποίο η Ενωση κέρδισε με το φτωχό 1-0, ο βοηθός του κόουτς Νίκολιτς Ηλίας Κυριακίδης, που βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας γιατί ο Σέρβος ήταν τιμωρημένος, είπε ότι η κατά τ’ άλλα πρωτοπόρος ΑΕΚ έχει προβλήματα απέναντι σε κλειστές άμυνες. Και οι τρεις προπονητές με τον τρόπο τους παραδέχθηκαν ότι οι ομάδες τους έχουν προβλήματα παραγωγικότητας.

Κλειστά

Οταν άκουσα, ειδικά τον ειλικρινέστατο Κυριακίδη, σκέφτηκα ότι και τα προηγούμενα χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε καμία σχέση με το ολλανδικό ή το βελγικό – για να το πω απλά, πάντα ήταν ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι μικρότερες ομάδες όταν αντιμετώπιζαν τις υποψήφιες πρωταθλήτριες έπαιζαν αρκετά κλειστά.

Ωστόσο δεν θυμάμαι ούτε προπονητές να δηλώνουν δυσαρέσκεια για τη στρατηγική των αντιπάλων τους, αλλά ούτε και προπονητές να χαίρονται για τη μικρή επιθετική παραγωγή των ομάδων τους αρκεί να υπήρχε ένα κάποιο αποτέλεσμα.

Λεβαδειακός

Σημασία βέβαια δεν έχει τι λένε οι προπονητές, αλλά τι βλέπουν τα μάτια μας. Οντως οι διεκδικητές του πρωταθλήματος φέτος δεν διακρίνονται για την ευκολία με την οποία σκοράρουν. Απόδειξη ότι την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα την έχει ακόμα ο Λεβαδειακός, που εδώ και ένα μήνα περίπου διανύει ένα διάστημα κάθετης αγωνιστικής πτώσης.

Μετά τον αποκλεισμό του από τον ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδος, ο Λεβαδειακός έχει πετύχει ένα μόλις γκολ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του (με τον Ολυμπιακό, την Κηφισιά, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό). Και παρ’ όλα αυτά παραμένει η ομάδα που έχει σκοράρει περισσότερο φέτος στο πρωτάθλημα.

Ιδια

Πέρσι ο Ολυμπιακός στη λήξη του πρωταθλήματος είχε πετύχει 58 γκολ, φέτος πολύ δύσκολα θα τα πλησιάσει. Από τον ΠΑΟΚ σε σχέση με πέρσι λείπουν 5 γκολ, μολονότι οι παίκτες που συνθέτουν την επιθετική του γραμμή είναι καλύτεροι – υπάρχει πάντα το γνωστό τρίο Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Τάισον, ενώ τους άκαπνους πέρσι σέντερ φορ Τσάλοφ και Σαμάτα έχουν αντικαταστήσει ο Γιακουμάκης και ο Γερεμέγεφ που σκοράρουν περισσότερο. Μόνο η ΑΕΚ έχει τα ίδια γκολ με πέρυσι έχοντας μάλιστα περισσότερους βαθμούς.

Δυσκολεύουν

Εχουν δυναμώσει οι μικρότεροι και δυσκολεύουν τους μεγάλους; Σίγουρα συμβαίνει κι αυτό. Αλλά αν αυτό συμβαίνει δεν είναι γιατί ομάδες οι οποίες μάχονται για να παραμείνουν στην κατηγορία έχουν δυναμώσει εξαιρετικά: συμβαίνει γιατί οι ομάδες αυτές, βλέποντας τα επιθετικά προβλήματα των παραδοσιακά δυνατών ελληνικών ομάδων, πιστεύουν σε κάθε περίπτωση ότι μπορεί να κάνουν αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ΑΕΛ του Σάββα Παντελίδη. Τον τελευταίο μήνα αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ εκτός έδρας και τον ΠΑΟΚ στο γήπεδό της. Από καμία από αυτές τις ομάδες δεν δέχτηκε περισσότερα από ένα γκολ και με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό απέσπασε δύο τιμητικές και χρήσιμες ισοπαλίες. Που και οι δύο ήταν αποτέλεσμα κυρίως πίστης.

Απλό

Τι έχει συμβεί; Νομίζω κάτι σχετικά απλό. Οι ελληνικές ομάδες το περασμένο καλοκαίρι κατάλαβαν ότι μπορεί να τα πάνε καλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αρκεί να γίνουν λίγο περισσότερο προσεκτικές στην άμυνα. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέρνουν σοβαρά χρήματα και παράλληλα λειτουργούν και ως μια ωραία βιτρίνα ποδοσφαιριστών.

Οποιος βλέπει ποδοσφαιριστές σε αυτές να διακρίνονται είναι έτοιμος να πληρώσει και σημαντικά χρήματα για να τους αποκτήσει. Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός πούλησε τον Κωστούλα, ο Παναθηναϊκός τον Ιωαννίδη και τον Βαγιαννίδη, ο ΠΑΟΚ τον Κοτάρσκι κ.λπ.

Βάρος

Το περασμένο καλοκαίρι, την περίοδο δηλαδή που οι ομάδες δημιουργούνται, εμφανώς δόθηκε βάρος στο να μάθουν αυτές να αγωνίζονται καλύτερα στην άμυνα. Οι λόγοι ήταν διαφορετικοι, το αποτέλεσμα το ίδιο. Ο Ολυμπιακός είχε μπροστά του τη συμμετοχή στο δύσκολο Τσάμπιονς Λιγκ και την ανάγκη να εμφανιστεί σ’ αυτό με μια πολύ καλή άμυνα, η οποία μάλιστα δεν θα είχε τον Κάρμο, έναν από τους στυλοβάτες της.

Η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ στον τομέα αυτό τα κατάφερε πολύ καλά, αλλά το πράγμα έχει κόστος επιθετικά. Ο Νίκολιτς ασχολήθηκε ευθύς εξαρχής με την άμυνα για να βοηθήσει την ΑΕΚ και να ξεπεράσει το σοκ που έζησε στο τέλος του περσινού πρωταθλήματος όταν έχασε όλα τα παιχνίδια στη διαδικασία των play offs: θυμίζω ότι μας είχε συστηθεί δηλώνοντας ότι του αρέσουν οι νίκες με 1-0.

Ο Λουτσέσκου είχε δει τον ΠΑΟΚ να ταλαιπωρείται αμυντικά ολόκληρη την περασμένη χρονιά και επί της ουσίας να μη διεκδικεί το πρωτάθλημα: θέλησε αυτό να το αλλάξει και με προσθήκες αμυντικών (Κένι, Τέιλορ. Σάντσες κ.λπ.) αλλά και μέσων (όπως ο Μπιάνκο και ο Ζαφείρης) που μπορεί να βοηθήσουν ανασταλτικά και φαίνεται ότι το κατάφερε.

Καλύτερη άμυνα από την προηγούμενη χρονιά χρειαζόταν και ο Παναθηναϊκός για να αντιμετωπίσει τη διαδικασία που λέγεται ευρωπαϊκά προκριματικά. Αλλά αυτός είχε κι άλλα προβλήματα που τον άφησαν πίσω στο πρωτάθλημα. Τη στιγμή που η σχετικά καλή αμυντική του λειτουργία τον βοήθησε να τα πάει καλά στο Europa League.

Λείπουν

Ενα ακριβώς χρόνο πριν το πράγμα δεν ήταν έτσι. Το καλοκαίρι του 2024 ο Ολυμπιακός προερχόμενος από την κατάκτηση του Conference League και έχοντας μπροστά του τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος των 100 του χρόνων είχε στο μυαλό του και την αναβάθμιση της επίθεσής του – τότε αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές όπως ο Γιάρεμτσουκ, ο Βέλντε, ο Γουίλιαν κ.λπ. ενώ έγινε καλή δουλειά και με τον νεαρό Μπάμπη Κωστούλα, το ταλέντο το οποίου είχε λάμψει στο Youth League.

Το ίδιο καλοκαίρι η ΑΕΚ επιχειρώντας μία ποιοτική αναβάθμιση της επίθεσής της είχε προσθέσει στο ρόστερ της δύο ακριβούς σολίστες, δηλαδή τον Αργεντινό Λαμέλα και τον Γάλλο Μαρσιάλ. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ακριβές μεταγραφές (Τετέ, Πελίστρι κ.λπ.) με στόχο τον πρωταθλητισμό.

Πολλοί από τους παίκτες αυτούς δεν πρόσφεραν τα αναμενόμενα. Φαινόταν όμως από την απόκτησή τους ότι οι ομάδες είχαν ως στόχο να παίξουν περισσότερο επιθετικόποδόσφαιρο. Πέρσι το καλοκαίρι τα μηνύματα ήταν διαφορετικά. Η προσοχή στην Ευρώπη επέβαλε προσοχή στην άμυνα. Η προσοχή στην άμυνα ήρθε. Αλλά τα γκολ λείπουν. Απ’ όλους.