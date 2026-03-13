Ανάμεσα στους εκατοντάδες στόχους που έχει χτυπήσει το Ισραήλ στον Λίβανο το τελευταίο δεκαήμερο είναι και τουλάχιστον 12 υποκαταστήματα της Αλ-Καρντ Αλ-Χασάν, ενός μη κερδοσκοπικού ιδρύματος χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και δρα εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Η Αλ-Καρντ Αλ-Χασάν ιδρύθηκε το 1982 από κοινωνικές υπηρεσίες της Χεζμπολάχ, έχει αποκτήσει όμως σαφώς μεγαλύτερο ρόλο τα τελευταία χρόνια, μετά την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος του Λιβάνου, το 2019. Λειτουργεί ως ένας σημαντικός φορέας μικροπιστώσεων, δανείων χωρίς τόκο, λογαριασμών και υπηρεσιών για άτομα και μικρές επιχειρήσεις, συχνά με ενυπόθηκα δάνεια με βάση χρυσό ή κοσμήματα.

Παρότι παρουσιάζεται ως «κοινωνική οργάνωση», το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών της επέβαλε κυρώσεις το 2007 κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ πως τη χρησιμοποιεί ως βιτρίνα για να αποκρύπτει τις χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες και να αποκτά πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι κυρώσεις αυτές ενισχύθηκαν το 2021 και εκ νέου νωρίτερα φέτος. Κατά την κλιμάκωση του 2024, το Ισραήλ είχε πλήξει την πλειονότητα των περίπου 30 υποκαταστημάτων της Αλ-Καρντ Αλ-Χασάν.