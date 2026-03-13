Χρόνια πολλά υπάρχει το εξής αξίωμα στο ποδόσφαιρο: καλύτερη άμυνα η επίθεση. Πάει να πει ότι πιέζεις τον αντίπαλο και τον αναγκάζεις να σε προσέχει αυτός όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστα. Ο Ράφα Μπενίτεθ, ωστόσο, τους μήνες που είναι στον Παναθηναϊκό, μοιάζει λες και επιθυμεί να αντιστρέψει όσα λέει η πλειονότητα του κοινού. Koιτά πρώτα τα νώτα του, θέλει να διασφαλίσει τα μετόπισθεν και όταν όλα κυλήσουν όπως τα επιθυμεί, ρίχνει ματιές στην επίθεση.

Ισως γιατί ακόμη ο δικός του Παναθηναϊκός είναι σε διαδικασία δημιουργίας. Δεν νιώθει βέβαιος ο πολύπειρος προπονητής πως θα κρατήσει το μηδέν πίσω. Στην Ελλάδα, βρήκε σταδιακά ισορροπία και αρχίζει να μοιράζει πολλά γκολ στους αντιπάλους. Και στην Ευρώπη;

Το πώς σκέφτεται ο Μπενίτεθ το Τριφύλλι το είδαμε χθες στο παιχνίδι του κόντρα στην Μπέτις. Μια δυνατή ισπανική ομάδα που έχει αρκετό διάστημα τον Πελεγκρίνι στον πάγκο, αλλά οι Πράσινοι κατάφεραν να φτάσουν στο 1-0 και πλέον έχουν τον πρώτο λόγο στην υπόθεση πρόκριση.

Τι έκανε ο Ράφα; Δεν είχε τον Πάλμερ-Μπράουν. Ούτε τον Γεντβάι. Ελειπε και ο Τουμπά. Τρεις βασικοί στόπερ. Και τι μ’ αυτό; Εριξε στα βαθιά τον Κάτρη, κράτησε για καπετάνιο της άμυνας τον Ινγκασον και έφερε κοντά τους σε ρόλο τρίτου κεντρικού μπακ τον Καλάμπρια. Ο Ιταλός υπήρξε συγκινητικός σε πλείστες περιπτώσεις, έδωσε όσα μπορούσε και βγήκε νικητής σε κάμποσες μονομαχίες. Στα άκρα οι Ζαρουρί (μέχρι την κόκκινη κάρτα) και Κυριακόπουλος ήταν παίκτες-κλειδιά στο όλο πλάνο.

Και όταν έμεινε με 10 ο Παναθηναϊκός, δεν φοβήθηκε γιατί τακτικά έδειξε συμπαγής, ενώ ο Καλάμπρια μετακινήθηκε λίγο δεξιότερα. Οταν δε βρήκε την ευκαιρία, ξεμύτισε, εκμεταλλεύτηκε τον χώρο σε αντεπίθεση, κέρδισε το πέναλτι και ο Ταμπόρδα που τόσο αμφισβητήθηκε «υπέγραψε» μια σημαντική βραδιά. Αυτό που μετρά αναμφίβολα είναι η νίκη. Ο Παναθηναϊκός θα πάει για δύο αποτελέσματα. Η Μπέτις ήταν φαβορί μετά την κλήρωση, στην πορεία όμως ισορρόπησαν όλα και ουδείς μπορεί να βεβαιώσει ποιος θα προκριθεί στα προημιτελικά.

Το συν για την ομάδα του Μπενίτεθ είναι πως μάζεψε περίπου 30.000 κόσμο στο ΟΑΚΑ. Οι οπαδοί πείθονται πως κάτι καλό συμβαίνει στο Κορωπί και αυτό αποτυπώνεται το τελευταίο διάστημα και στο χορτάρι. Ας αναλογιστούν όλοι ότι ένας από τους κορυφαίους είναι ο επιρρεπής σε τραυματισμούς Ρενάτο Σάντσες, ένας παίκτης που βγάζει ενέργεια όπως παλιά. Η μεγάλη εικόνα δείχνει πως ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν με την πίστη πως θα κάνει καλό φινάλε.