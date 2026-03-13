Μεγάλη βραδιά, μεγάλη εμφάνιση, μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι παρόλο που έπαιζαν με παίκτη λιγότερο για μισή ώρα απέναντι στην Μπέτις, επικράτησαν με 1-0 στο ΟΑΚΑ και πάνε την επόμενη Πέμπτη στην Ανδαλουσία για να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League. Πρωταγωνιστής ο Σφιντέρσκι που κέρδισε το πέναλτι, εκτελεστής ο Ταμπόρδα που ευστόχησε μέσα σε αποθέωση από 30.000 κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Τα πολλά προβλήματα του Παναθηναϊκού με τραυματισμούς και τιμωρημένους έφεραν αλχημείες από τον Ράφα Μπενίτεθ στο αρχικό σχήμα της ομάδας. Ο ισπανός προπονητής παρά τη σκέψη για τετράδα στην άμυνα, τελικά διατήρησε τους τρεις στόπερ με τον Καλάμπρια να παίρνει θέση πλάι στους Ινγκασον και Κάτρη και τον Ζαρουρί να καλύπτει όλη τη δεξιά πλευρά ως μπακ – χαφ. Τη θέση του τιμωρημένου Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή πήρε ο Τσέριν, ενώ για την τριάδα της επίθεσης επιλέχτηκαν οι Πελίστρι, Ταμπόρδα και Τεττέη, με τον Αντίνο να μένει στον πάγκο. Από την άλλη η Μπέτις παρατάχτηκε με το γνωστό 4-3-3 του Πελεγκρίνι, με τους Αντονι και Εζαλζουλί στα άκρα, τον Κούτσο Ερνάντεθ στην κορυφή και πίσω του τον Φορνάλς.

Το ματς ξεκίνησε με πολύ ισορροπημένο τρόπο και με τις δύο ομάδες να προσέχουν πολύ τακτικά και να μην παίρνουν πολλά ρίσκα. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, όταν στο 2′ ύστερα από στημένη φάση, ο Ταμπόρδα βρέθηκε σε θέση βολής εντός περιοχής με το σουτ που επιχείρησε να βρίσκει σε σώματα και να φεύγει κόρνερ. Οι Ισπανοί αντέδρασαν και απάντησαν με τρεις καλές στιγμές μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών.

Στο 5′ ο Ελαλζουλί σούταρε με την μπάλα να φεύγει άουτ και τρία λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης απείλησε εκ νέου με σουτ, αλλά ούτε αυτή τη φορά σημάδεψε σωστά. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ημιχρόνου ήρθε στο 9′ και ήταν για την Μπέτις. Υστερα από λάθος του Καλάμπρια έξω από την περιοχή οι Ισπανοί έβγαλαν παίκτη μέσα στην περιοχή με δύο πάσες, ο Κούτσο ήταν ο τελικός αποδέκτης της σέντρας από τα αριστερά, αλλά ο Λαφόν είχε απάντηση στην κεφαλιά του επιθετικού των Ισπανών. Το εκρηκτικό ξεκίνημα και των δύο ομάδων έφερε ακόμα μια καλή στιγμή στο 15′, αυτή τη φορά για τον Παναθηναϊκό, με τους Πελίστρι και Ταμπόρδα να δημιουργούν, τον Κυριακόπουλο να κάνει διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά την μπάλα να φεύγει άουτ.

Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ο ρυθμός έπεσε αισθητά. Παιχνίδι κέντρου περισσότερο, με αρκετές δυνατές μονομαχίες, με τον Παναθηναϊκό πολύ διαβασμένο πάνω στα ατού της Μπέτις και τους Ισπανούς να στέλνουν πολλές φορές δύο παίκτες πάνω στον Τεττέη ώστε να του κόψουν το πεδίο δράσης. Παρ’ όλα αυτά ο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρήκε 1-2 φορές τους χώρους για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του και να προσπαθήσει να δημιουργήσει καταστάσεις, πλην όμως οι τελικές προσπάθειες δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Η Μπέτις απείλησε ακόμα μια φορά το 33′ με τον Κούτσο να σουτάρει εντός περιοχής και τον Λαφόν να έχει απάντηση, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ και με αρκετά ισορροπημένο τρόπο.

Κάπως έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν πολύ γρήγορα, με τον Παναθηναϊκό να αναγκάζεται να αγωνιστεί με παίκτη λιγότερο για περισσότερα από 30 λεπτά. Ο Ζαρουρί αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε διάστημα 13 λεπτών, με την πρώτη κυρίως να σηκώνει πολλή συζήτηση και να είναι άκρως αυστηρή, αλλά τον Μαρτσίνιακ να μη διστάζει να τον βγάλει με μεγάλη ευκολία εκτός γηπέδου στο 59′.

Νωρίτερα η Μπέτις είχε δύο καλές στιγμές, με μια κεφαλιά του Ελαλζουλί στο 52′ και διαγώνιο σουτ του Κούτσο στο 55′, όμως επί της ουσίας οι Ισπανοί δεν μπόρεσαν να απειλήσουν. Και δεν το έκαναν σε μεγάλο βαθμό ούτε μετά την αποβολή του Παναθηναϊκού. Ο Μπενίτεθ άλλαξε την τακτική στην άμυνα, παίζοντας πια με τέσσερις πίσω και με ένα σχήμα 4-4-1, αφού δεν είχε πολλές επιλογές στον πάγκο για να διατηρήσει την τριάδα και η αντίδραση του Παναθηναϊκού έστω και με παίκτη λιγότερη ήταν υποδειγματική.

Οι Πράσινοι είδαν τον Αντονι να απειλεί με ένα σουτ στο 81′ αλλά πέραν τούτου… ουδέν. Και ήταν εκείνοι που στο φινάλε του αγώνα πάτησαν το πόδι στο γκάζι και κατάφεραν να βρουν το «χρυσό» γκολ που όχι μόνο τους διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά, αλλά τους βάζει και σε θέση οδηγού ενόψει της ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη στη Σεβίλλη.

Η είσοδος του Σφιντέρσκι στο 83′ άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα και του ζευγαριού, αφού δύο λεπτά αργότερα ο Σφιντέρσκι ήταν ο πρωταγωνιστής στη φάση που έκρινε το ματς. Μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και βρέθηκε απέναντι στον Πάου Λόπεθ, με το πλασέ του να το σταματάει ο ισπανός τερματοφύλακας.

Ομως ο Γιορέντε πήγε πολύ επικίνδυνα πάνω στο πόδι του Πολωνού, από το VAR είδαν το μαρκάρισμα και κάλεσαν τον Μαρτσίνιακ με τον πολωνό διαιτητή να δίνει το πέναλτι και να αποβάλλει τον Γιορέντε. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα μέσα σε απόλυτη αποθέωση στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να μην απειλείται μέχρι το φινάλε και να παίρνει μεγάλη νίκη με 1-0.

Απόλυτα ικανοποιημένος από τη νίκη ο Ράφα Μπενίτεθ, που μεταξύ άλλων είπε: «Ακολουθήσαμε το πλάνο μας, οι παίκτες αξίζουν συγχαρητήρια. Ακόμα και αν δεν πετυχαίναμε το γκολ, η βραδιά πήγε καλά. Εχουμε μπροστά μας το δεύτερο ημίχρονο, θα πάμε να τα δώσουμε όλα».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ινγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Τσέριν (83′ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πελίστρι (90’+2′ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (90′ Αντίνο), Τεττέη (83′ Σφιντέρσκι).

ΜΠΕΤΙΣ (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ρουιμπάλ, Γιορέντε, Νατάν (46′ Βαλεντίν Γκόμες), Ροντρίγκες (68′ Φίρπο), Αλτιμίρα (78′ Ντεόσα), Φορνάλς (Μπαρτρά 90′), Ρόκα, Αντονι, Εζαλζουλί (68′ Ρικέλμε), Κούτσο.