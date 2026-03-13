Η κυπριακή εμπειρία είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης για την ανάγκη κοινής ασπίδας αντιπυραυλικής άμυνας στην ΕΕ, δηλώνει ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του ΕΛΚ, στη συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ» και σε μικρή ομάδα ανταποκριτών στις Βρυξέλλες, τονίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να δοθεί πραγματική υπόσταση στη ρήτρα ευρωπαϊκής άμυνας, στο άρθρο 42.7. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενισχύει την ανάγκη να γίνει η ΕΕ ενεργειακά ανεξάρτητη, ενώ ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλεί τους ηγέτες να ξεμπλοκάρουν την Ενωση Κεφαλαιαγορών και να συμφωνήσουν σε δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την Ενιαία Αγορά.

Ποιους κινδύνους βλέπετε από τον πόλεμο στο Ιράν για την Ευρώπη;

Κάθε μέρα που το ιρανικό καθεστώς αποδυναμώνεται είναι μια καλή εξέλιξη για την περιοχή, για το Ιράν, για την Ευρώπη. Αυτό το καθεστώς αντιπροσωπεύει την τρομοκρατία εναντίον του ίδιου του λαού του, ειδικά της νέας γενιάς, και σε ολόκληρη την περιοχή απειλούν τους άλλους με τα drones και τους πυραύλους τους και την πυρηνική επιλογή, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα.

Αλλά φυσικά γνωρίζουμε ότι όλες οι επιλογές μας συνδυάζονται με κινδύνους. Ολα όσα κάνουμε στην περιοχή, όλα όσα κάνουν οι δρώντες στην περιοχή συνδυάζονται με κινδύνους. Εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να σταθούμε ενωμένοι και τώρα χρειαζόμαστε καλή διαχείριση κινδύνου.

Στην Κύπρο, η οποία απειλήθηκε, είδαμε ορισμένες χώρες να στέλνουν δυνάμεις για να την προστατεύσουν. Θα θέλατε να δείτε μια πιο κοινή ευρωπαϊκή δράση για την προστασία της Κύπρου μέσω του Αρθρου 42.7;

Η περίπτωση της Κύπρου είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εάν η Κύπρος δεχθεί επίθεση, η Ευρώπη δέχεται επίθεση. Πλήρης αλληλεγγύη με τον κυπριακό λαό. Η κυπριακή εμπειρία είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης. Δείχνει την αναγκαιότητα της ιδέας που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Ντόναλντ Τουσκ για μια κοινή ασπίδα αντιπυραυλικής άμυνας για την ΕΕ. Είναι η καλύτερη περίπτωση να γίνουν αυτού του είδους οι επενδύσεις μαζί με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στο Ζάγκρεμπ, στο retreat των ηγετών μας, οι ηγέτες του ΕΛΚ δεσμεύτηκαν να εργαστούν πραγματικά τώρα πάνω στο Αρθρο 42.7, τη ρήτρα ευρωπαϊκής άμυνας. Μέχρι τώρα είναι μόνο ένα άρθρο, ένα λευκό φύλλο χαρτιού. Πρέπει τώρα να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το Αρθρο 42.7 για την ΕΕ.

Ποιες λύσεις βλέπετε για την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν;

Ελπίζουμε ότι ο αντίκτυπος στις τιμές δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι η αύξηση των τιμών οφείλεται μόνο στις τρέχουσες εξελίξεις. Φυσικά, ελπίζουμε επίσης ότι η ειρήνη θα επιστρέψει σύντομα στην περιοχή. Το ΕΛΚ υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή.

Τα ευρωπαϊκά εργαλεία σε αυτόν τον τομέα είναι περιορισμένα, αλλά πρέπει να αντλήσουμε ένα μακροπρόθεσμο μάθημα από αυτό, μετά τα μαθήματα που πήραμε το 2022 μετά την εισβολή της Ουκρανίας.

Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ενεργειακά ανεξάρτητη. Από αυτή την άποψη, έχουν τεθεί οι σωστές προτεραιότητες: επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες και πυρηνική ενέργεια. Πρέπει να επιταχύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Προσθέτω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της Ενιαίας Αγοράς, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας, από την οποία οι εταιρείες και οι καταναλωτές θα ωφελούνταν σε μεγάλο βαθμό.

Εδώ θα ήθελα να στείλω το μήνυμα ότι δεν μπορούμε πάντα να κατηγορούμε τις Βρυξέλλες για τα οικονομικά προβλήματα των κρατών-μελών. Εξακολουθεί να υπάρχει πολύς εθνικός εγωισμός στα κράτη-μέλη που εμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Ενιαίας Αγοράς. Καθόμαστε πάνω σε έναν σωρό χρημάτων 470 δισ. ευρώ που θα μπορούσαν να επενδυθούν στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά δεν επενδύονται εξαιτίας της κατακερματισμένης κεφαλαιαγοράς. Ας ξεκλειδώσουμε επιτέλους τις δυνατότητές της.