Με μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία – κοροϊδία βρίσκονται αντιμέτωποι οι 370.000 συνταξιούχοι( ή οι κληρονόμοι τους) όσον αφορά την πληρωμή από τον ΕΦΚΑ των αναδρομικών του 11μήνου. Πρόκειται για συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα Πρωτοδικεία αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τους δικηγόρους που ασχολούνται με τις εν λόγω υποθέσεις, μόνο 20.000 δικαιούχοι έχουν λάβει τα ποσά, καθώς σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων.

Επισημαίνεται ότι τα αναδρομικά του 11μήνου (η επιστροφή αφορά το χρονικό διάστημα από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016) καταβάλλονται με τόκο 6% και αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους 370.000 συνταξιούχους, οι οποίοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη αψηφώντας τις νουθεσίες των κυβερνητικών στελεχών που τους έλεγαν (π.χ. ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας) ότι δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια. Ηρθε στη συνέχεια διάταξη νόμου επί υπουργίας Γιάννη Βρούτση που όρισε ότι μετά το 2020 χάνεται το δικαίωμα προσφυγής. Με τη γνωστή και καθοριστική απόφαση του ΑΕΔ μένουν εκτός διεκδικήσεων οριστικά συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι για το ίδιο θέμα ο Κυρ. Μητσοτάκης στις 29/7/2020 είχε δηλώσει από το βήμα της Βουλής: «Η κυβέρνηση θα καταβάλει εφάπαξ, πλήρως σε όλους τους συνταξιούχους, πριν το τέλος του 2020, τα αναδρομικά που δικαιούνται με βάση την απόφαση του ΣτΕ. Η κυβέρνηση συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, όπως είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει», ανέφερε. Οπως σημείωσε, πρόκειται για ποσό 1,4 δισ. ευρώ, που αφορά τις κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται και στους συνταξιούχους του Δημοσίου, δηλαδή οι ωφελούμενοι είναι συνολικά περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια.

Μάλιστα στη δευτερολογία του, ο Πρωθυπουργός, απαντώντας (τότε) στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως η υποχρέωση της κυβέρνησης θα ήταν να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση «στον βαθμό να καταλαμβάνει μόνο όσους είχαν προσφύγει. Δεν το κάνουμε γιατί θα ήταν αναμενόμενο να προσφύγουν και οι υπόλοιποι και θα δικαιωνόντουσαν. Θα υποβάλλαμε συνταξιούχους στον κόπο και στη δαπάνη. Επιλέξαμε να τα δώσουμε όλα μαζί εφάπαξ εντός του 2020 και αυτό είναι πολιτική απόφαση».

Τονίζεται ότι οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν προσφυγές παίρνουν τα αναδρομικά με τόκους ως και 7 ετών. Οι τόκοι μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος των αναδρομικών, καθώς υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης

Εξι κρατήσεις

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των αναδρομικών του 11μήνου, που πρέπει να λάβουν οι συνταξιούχοι υφίστανται τις παρακάτω έξι κρατήσεις:

1) Κράτηση για ασθένεια ύψους 6% στο ποσό των αναδρομικών, χωρίς τους τόκους.

2) Αυτοτελής φορολόγηση στην πηγή 20% επί των αναδρομικών μετά την αφαίρεση της εισφοράς ασθένειας.

3) Φόρος 15% επί των τόκων.

4) Χαρτόσημο 3% στο σύνολο των τόκων.

5) Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ ύψους 0,6% επίσης επί των τόκων.

6) Φορολόγηση των αναδρομικών για το έτος που αναλογούν (με την απαιτούμενη τροποποιητική φορολογική δήλωση), αλλά με τους ισχύοντες σήμερα φορολογικούς συντελεστές (20% και άνω).

Οπως παρατηρεί η ΕΝΥΠΕΚΚ, ειδικά για τις περικοπές των δώρων που αφορούν το 11μηνο από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016, παρόλο που αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές, η διαδικασία αποκατάστασης προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς. Μετά από δέκα χρόνια, πλήθος δικαιούχων συνταξιούχων (εναγόντων) έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι τους χρειάζονται πλήθος εγγράφων (ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, βεβαίωση για την ύπαρξη ή μη διαθήκης κ.ά.) προκειμένου να καταλήξουν να εισπράξουν τα πολύ μειωμένα ποσά που τους επιδικάζουν τα δικαστήρια.