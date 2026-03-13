Τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα ζητεί η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος απαντώντας στα μέτρα που ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη η κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι «η επιβολή πλαφόν ως μέτρο για άλλη μια φορά στοχοποιεί τους πρατηριούχους, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται στην υψηλή φορολογία».

Σε ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων αναφέρουν ότι «το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να συγκρατήσει τις αυξήσεις και να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των τιμών για τον καταναλωτή, καθώς οι τιμές επηρεάζονται κυρίως από τις διεθνείς τιμές και τους φόρους.

Το 61% της τελικής τιμής είναι φόροι, δηλαδή ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, και στην τελική τιμή προστίθεται και η διυλιστηριακή αξία που ανέρχεται σε περίπου 31%. Επομένως, απομένει ένα 8% για τις εταιρείες πετρελαιοειδών, τους μεταφορείς και τα πρατήρια». Μάλιστα, τονίζουν ότι πολλές επιχειρήσεις του κλάδου ανά την Ελλάδα έχουν πολύ υψηλά λειτουργικά κόστη και με την επιβολή του πλαφόν κάποια πρατήρια θα κλείσουν, όπως συνέβη και στην προηγούμενη περίοδο επιβολής του, όταν έκλεισαν πάνω από 300 πρατήρια.

«Αν θέλουμε να δούμε χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα, μία είναι η λύση για όσο διαρκεί αυτή η κρίση, η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του ΦΠΑ» καταλήγει χαρακτηριστικά η ΟΒΕ.

Στην Ευρώπη

Σε κινήσεις για την τιθάσευση των ανατιμήσεων προχωρούν η μια μετά την άλλη χώρες της ΕΕ. Ηδη στην Αυστρία ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ ζητεί προσωρινή περικοπή του φόρου καυσίμων, επισημαίνοντας ότι τα αυξημένα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να επιστραφούν στους πολίτες, ενώ στην Κροατία έχει επιβληθεί ανώτατο όριο της τιμής του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης, όπως και στην Ουγγαρία.