Με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα – ιδανικά νίκη – θα αντιμετωπίσει απόψε (22:00) η ΑΕΚ την Τσέλιε στη Σλοβενία για το πρώτο παιχνίδι των «16» του Conference League. Εχοντας στο πλευρό της περισσότερους από 2.000 οπαδούς της, η Ενωση θα προσπαθήσει να βάλει βάσεις πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε χθες το μεσημέρι στα Σπάτα την προετοιμασία της και στη συνέχεια αναχώρησε με προορισμό τη Λιουμπλιάνα. «Πριν από τον πρώτο αγώνα είχα προειδοποιήσει τους πάντες για την Τσέλιε, για τα αποτελέσματά τους στη Σλοβενία και στην Ευρώπη. Κανείς δεν με πήρε στα σοβαρά. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν την ποιότητα της Τσέλιε και ότι πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο», είπε στη συνέντευξη Τύπου ο σέρβος τεχνικός που φυσικά δεν έχει ξεχάσει την ήττα της ΑΕΚ με 3-1 στο παιχνίδι της league phase.

Από τότε βέβαια έχουν αλλάξει πάρα πολλά για την Ενωση, ωστόσο το γεγονός ότι η Τσέλιε είναι η μοναδική ομάδα που την έχει νικήσει φέτος σε δώδεκα ματς στη διοργάνωση, λέει πολλά. Γι’ αυτό και ο Νίκολιτς περιμένει από τους παίκτες του πολύ διαφορετική εικόνα και συγκέντρωση και στα 90 λεπτά ώστε να έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα. «Εχουμε μια ευκαιρία, πρέπει να την ευχαριστηθούμε και να τα δώσουμε όλα για να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται», πρόσθεσε στη συνέχεια ο προπονητής του Δικεφάλου που εξαρχής είχε θέσει ως στόχο της ομάδας να φτάσει τουλάχιστον ως τα προημιτελικά. Απέχει ένα βήμα πλέον από τον αρχικό στόχο, αλλά δεν θα είναι εύκολο να τον πετύχει.

«Εγώ πάντα θα προτιμήσω ένα καλό αποτέλεσμα από ωραίο ποδόσφαιρο αν ήταν να διαλέξω», απάντησε σε ερώτηση για το τι ΑΕΚ περιμένουμε να δούμε απόψε, δίνοντας ξεκάθαρο στίγμα. «Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται», σημείωσε και ο Σταύρος Πήλιος που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του και αναμένεται να ξεκινήσει βασικός αύριο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο έλληνας μπακ τόνισε επίσης πως είναι δύο τα ματς και πρέπει η ομάδα του να είναι σοβαρή. Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ έχει πέντε παίκτες στο όριο καρτών. Ο λόγος για τους Ρότα, Βίντα, Μαρίν, Μάνταλο και Γιόβιτς. Οποιος από αυτούς δεχτεί κάρτα, χάνει το επόμενο παιχνίδι.

Ψάχνει αντίδραση η Τσέλιε

Απέναντί της η ΑΕΚ θα βρει μία ομάδα που δεν έχει σχέση με την Τσέλιε που συνάντησε τον περασμένο Οκτώβριο. Η αποχώρηση του Αλμπερτ Ριέρα για την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης έχει επηρεάσει τον σύλλογο, παρότι τον ισπανό τεχνικό διαδέχθηκε ο βοηθός του, Ιβάν Μαέφσκι, που γνωρίζει πολύ καλά πρόσωπα και καταστάσεις. Από τις 2 Φεβρουαρίου που ανέλαβε ως πρώτος προπονητής ο 37χρονος Μαέφσκι, η Τσέλιε μετρά τρεις ήττες σε επτά ματς. Και οι τρεις ήττες είναι στο πρωτάθλημα, με την Κόπερ να έχει πλησιάσει στους πέντε βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας στην οποία παραμένει η αντίπαλος της Ενωσης, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

Η κριτική που ασκείται στον Μαέφσκι είναι έντονη, με τα ΜΜΕ της χώρας να τονίζουν τις προηγούμενες μέρες πως ο λόγος που δεν έχει απολυθεί ακόμη, είναι το ότι δεν έχει βρεθεί αντικαταστάτης. Ο ίδιος, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με την ΑΕΚ, προσπάθησε

να δικαιολογήσει τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα ενώ τόνισε ότι «τον τελευταίο χρόνο έχω παρατηρήσει στο ποδόσφαιρο ότι κανείς δεν σέβεται τη δουλειά των προπονητών». Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα όσα ακούει ο Ιγκόρ Τούντορ στην Τότεναμ. Προφανώς προσπαθεί να υπερασπιστεί τη δουλειά και τη θέση του, ωστόσο σε περίπτωση ήττας απόψε, μοιάζει απίθανο να είναι στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Ο Μαέφσκι πρόσθεσε επίσης πως δούλεψε πολύ καλά με τους παίκτες του όλη την εβδομάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, εξάλλου δεν είχε ματς το Σαββατοκύριακο, ενώ στάθηκε και στους Κιτρινόμαυρους λέγοντας πως «παίζουν διαφορετικά από ό,τι όταν τους νικήσαμε, τώρα παίζουν με δύο κλασικούς επιθετικούς για παράδειγμα». Σημείωσε ότι η αξία της ΑΕΚ είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από τη δική τους ενώ αναφέρθηκε και στην απώλεια του Φράνκο Κοβάτσεβιτς με τα 25 γκολ φέτος, ο οποίος πήγε ως αντι-Βάργκα στη Φερεντσβάρος και προσπαθεί να τον αντικαταστήσει εκ των έσω με παίκτες όπως ο Λιθουανός Κούτσις (έξι γκολ σε οκτώ ματς) που ήταν εκτός έναν χρόνο με σοβαρό τραυματισμό. Στα πλέι οφ η Τσέλιε απέκλεισε την Ντρίτα επικρατώντας δύο φορές με 3-2.

Από τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς ξεχωρίζουν τα εξής: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας, Σάμσουνσπορ – Βαγιεκάνο, Αλκμααρ – Σπάρτα Πράγας.