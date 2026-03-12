Ακόμη 48 ώρες για τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο και κάθε ψύχραιμος παρατηρητής συμφωνεί με το αυτονόητο. Πως έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κάθε επόμενο βήμα για τους Πειραιώτες παραπέμπει σε «τελικό». Στην προκειμένη περίπτωση αυτό του Σαββάτου με τον ΟΦΗ, είναι η παρτίδα που θα κρατήσει τους Ερυθρόλευκους σε τροχιά 60 βαθμών πριν από τα play offs. Στην περσινή επίδοση που όπως αποδείχθηκε άνοιξε τον δρόμο για τον τίτλο.

Είναι δύο βεβαίως τα παιχνίδια ως την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. Και ο Ολυμπιακός έχει 54 βαθμούς, δύο λιγότερους από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Για να μείνει ζωντανό όμως το σενάριο των 60 βαθμών επιβάλλεται το τρίποντο στην Κρήτη, πριν από την επίσκεψη της ΑΕΛ στο Φάληρο που ολοκληρώνει αυτόν τον κύκλο. Και κόντρα στον ΟΦΗ που έχει μόλις μια ήττα στις επτά τελευταίες αγωνιστικές – στο ίδιο διάστημα που ο Ολυμπιακός έχει πετύχει έξι γκολ και έχει χάσει εννέα ολόκληρους βαθμούς -, υπάρχουν και άλλα θέματα.

Οι σοβαρές απουσίες του (τραυματία) Σαντιάγκο Εσε και του εμφανώς ανεβασμένου (αλλά και τιμωρημένου) Μπρούνο Ονιεμαέτσι: ήταν τόσο καλός μάλιστα ο Νιγηριανός την Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ που αν δεν είχε δηλωθεί να εκτίσει την τιμωρία του στην Κρήτη, ίσως ο προπονητής να την άλλαζε την απόφασή του.

Ρυθμιστής

Και τι σημαίνουν αυτές οι απουσίες; Σημαίνει εκ των πραγμάτων ένα ανακάτεμα της τράπουλας σε δύο επίπεδα. Στον αριστερό διάδρομο αλλά και στα μισά του γηπέδου. Ανακάτεμα που όπως χθες γράψαμε βγάζει στον αφρό των υποψηφίων τον Χρήστο Μουζακίτη, με τη μια μόλις συμμετοχή σε Super League 11άδα μέσα στο 2026 (για 4Χ4 στο Champions League). Ή που μπορεί να γίνει με ρυθμιστή τον Ντιόγκο Νασιμέντο που σε αυτό το δύσκολο κομμάτι της σεζόν είναι δεδομένα ένα σημαντικό κέρδος για τους Πειραιώτες.

Ο 23χρονος που ο Μεντιλίμπαρ τον διαχειρίζεται με τρόπο που «κουμπώνει» σε τρία διαφορετικά σενάρια ενδεκάδας. Σαν 10άρι που θεωρητικά είναι η καλή του θέση. Σαν αριστερός εξτρέμ για να υποδέχεται την μπάλα με πρόσωπο και να λειτουργεί από εκεί σαν play maker. Και σαν 8άρι που έχει την ομάδα μπροστά και χτίζει από τη δεύτερη ζώνη.

Οπως τον Νοέμβρη

Ειδικά για το Σάββατο; Θα πρέπει να υπολογίσει κάποιος και την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον αριστερό διάδρομο. Ο πορτογάλος εξτρέμ αναμένεται έπειτα από καιρό να είναι στην 11άδα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Αρα λοιπόν ο Νασιμέντο θα μπορούσε να ξεκινήσει στο «10» ή στο «8». Στο «10» αναμένεται κανονικά ο Τσικίνιο με την ευθεία των μεσοεπιθετικών να συμπληρώνεται δεξιά από τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Αρα ο 23χρονος θα μπορούσε να παίξει όπως με τον Πανσερραϊκό. Στα μισά του γηπέδου. Αν έχουν βρεθεί μαζί στο πρωτάθλημα ξανά οι τέσσερις Πορτογάλοι στην ίδια ενδεκάδα; Εχει συμβεί. Και μάλιστα δύο φορές. Σε δύο σερί νίκες με τριάρες: Στο 1-3 με την Κηφισιά στη Νεάπολη (9/11) και στο 3-0 επί του Ατρόμητου στο Φάληρο (22/11) που όσο ο καιρός περνά αποκτά μια πολύ ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρωτάθλημα. Γιατί σε εκείνο το 3-0 έπαιξαν τελευταία φορά μαζί στην 11άδα και το τρίγωνο Ντανιέλ Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς και Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Οι επιλογές

Ποιος ήταν παρτενέρ του Νασιμέντο με την Κηφισιά στα μισά του γηπέδου; Ο Χρήστος Μουζακίτης! Και ο Πορτογάλος είχε πετύχει το μοναδικό ως τώρα γκολ στο πρωτάθλημα ανοίγοντας το σκορ στο 37′. Ακριβώς στο 37′ (με τον Ελ Κααμπί) είχε ανοίξει ο Ολυμπιακός το σκορ και στο 3-0 με τον Ατρόμητο όπου ο Νασιμέντο είχε πλάι του τον Εσε. Για τον Αργεντινό όμως τα είπαμε, είναι εκτός. Πέραν του Μουζακίτη την πόρτα της ενδεκάδας θα μπορούσε να τη χτυπήσει για την αντικατάστασή του είτε ο Ντάνι Γκαρθία είτε ο Λορέντσο Σιπιόνι. Φυσικά όλα αυτά είναι σκέψεις στο χαρτί. Υπάρχουν δύο προπονήσεις, σήμερα και αύριο πριν από το ταξίδι στην Κρήτη που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να δει και να αποφασίσει

Αν…

Είναι και η ημέρα των δηλώσεων για τον βάσκο προπονητή η σημερινή. Αρα αναμένονται με ενδιαφέρον όσα θα πει για αυτά τα οκτώ βήματα που χωρίζουν τον Ολυμπιακό από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. Τα δύο ματς για την κανονική διάρκεια και βέβαια τα έξι ντέρμπι για τα play offs. Αν οι Ερυθρόλευκοι φτάσουν εκεί με το ζητούμενο των 60 βαθμών τότε στο χειρότερο σενάριο θα είναι δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και θα κρατούν φυσικά την τύχη στα χέρια τους. Την Ενωση που σήμερα δοκιμάζεται στη Σλοβενία με την Τσέλιε για το Conference League και την Κυριακή έχει να πάει… Περιστέρι για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ατρόμητο. Ολα έχουν τη σημασία τους σε αυτή τη συγκυρία…