Τι κι αν ο Κιλιάν Εμπαπέ παρακολουθούσε το παιχνίδι από τα επίσημα του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» λόγω τραυματισμού; Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε φρόντισε να σβήσει την απουσία του Γάλλου από το μυαλό των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης και με ένα απίθανο χατ-τρικ μέσα σε 22 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο να οδηγήσει την ομάδα του σε θρίαμβο επί της Μάντσεστερ Σίτι με 3-0. Τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League για τη Βασίλισσα που αντάμωσε για πέμπτη σερί χρονιά με τους Πολίτες σε νοκάουτ, κάτι που δεν έχει συμβεί με κανένα άλλο ζευγάρι στην ιστορία της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του ο Βαλβέρδε ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας σε ένα ημίχρονο ακριβώς όσα γκολ είχε στις προηγούμενες 75 συμμετοχές του με τη Ρεάλ στα αστέρια. Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος Ουρουγουανός με χατ-τρικ στο Champions League μετά τον Βάλτερ Παντιάνι που το έκανε πρώτος με τη φανέλα της Λα Κορούνια.

Το ένα γκολ ήταν καλύτερο από το άλλο για τον Βαλβέρδε που έκανε το 1-0 στο 20′ από βολέ-ασίστ του Κουρτουά, το 2-0 στο 27′ με σουτ από ασίστ του Βινίσιους και το 3-0 στο 42′ από ασίστ του Ντίαθ. Το σκορ θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο αν στο 58′ ο Ντοναρούμα δεν έπιανε το πέναλτι του Βινίσιους.